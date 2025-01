Útočné trápení. Házenkáři padli s Italy, čtvrtfinále už je pouze teorie

Český tým proti mírnému outsiderovi po celý zápas v Herningu ztrácel a ani jednou nevedl. Stejně jako v předchozím průběhu šampionátu se trápil v útoku a nechal vyniknout italského gólmana Domenica Ebnera, který zapsal 14 zákroků. Zápas ze zdravotních důvodů nedochytal brankář Tomáš Mrkva, Sabaté zatím nevěděl, zda bude česká jednička v pořádku.

Národní celek utrpěl na šampionátu druhou porážku po sobě, v úvodních dvou duelech v základní skupině si připsal remízy. Sabatého svěřenci zůstali v osmifinálové skupině s jedním bodem na předposledním pátém místě před Tuniskem, s nímž se utkají ve čtvrtek. V sobotu pak vyzvou obhájce zlata domácí Dány. Do čtvrtfinále postoupí první dva týmy.

„Bez debat jsme odehráli nejhorší zápas na šampionátu. Každý to viděl, to je jasné. Je to tak, jak to je, musíme pokračovat v práci. Turnaj pro nás nekončí, chceme v celkovém pořadí skončit co nejvýše to půjde. Před námi jsou ještě dva zápasy, musíme se teď soustředit na Tunisko,“ řekl v nahrávce Sabaté.

Český tým toužil po prvním vítězství na turnaji, místo toho ale předvedl jeden z nejhorších výkonů za poslední dobu. Pozdější trápení předznamenal už samotný úvod. Sabatého svěřenci měli znovu velké problémy s proměňováním šancí a za úvodních 25 minut dali jen čtyři branky. Hodně draho je přišel především devítiminutový střelecký výpadek, během něhož Italové po sérii pěti gólů odskočili do vedení 11:4.

Brankář Mrkva inkasoval v první půli dvě rány do hlavy a těsně před přestávkou zamířil do kabin. Mezi tyčemi ho nahradila dvojka Jan Hrdlička. „Upřímně ještě nevím, jak na tom Tomáš je. Teď je u lékaře a ten to musí zhodnotit,“ konstatoval Sabaté.

Tomáš Mrkva čelí střele Lea Prantnera.

Do poločasu český tým snížil ztrátu na pět branek, hned po změně stran Solák upravil na 10:14, ale více už se favorit přiblížit nedokázal. Italové, kteří startují na velké akci poprvé od roku 1998, si s přehledem drželi náskok a nepřipustili žádné drama.

„Když se Italové na začátku dostali do vedení a postupně ho navyšovali, přestali jsme si věřit. Dělali jsme strašně moc chyb při střelbě. Není to novinka, bavíme se o tom delší dobu. Střelba je poslední část útoku, ale velmi důležitá. Každý tým tady na mistrovství má dobrého gólmana a obranu, není to snadné. Za zápas jsme neproměnili 25 střel, to je pak těžké,“ řekl Sabaté.

„Problémy jsme měli i v obraně. Itálie je tady v dobrém rozpoložení, má sebevědomí, hraje dobře. Někteří její hráči působí v bundeslize, ve Francii. Ale to nemůže být výmluva, musíme ukázat mnohem víc,“ doplnil osmačtyřicetiletý trenér.

Trenér Xavier Sabaté v zápase proti Itálii.

Sabatého svěřenci ve vyložených pozicích trefovali gólmana Ebnera a jejich ztráta narostla až na sedm gólů. V součtu s Československem v devátém vzájemném duelu Italům poprvé podlehli a včetně přípravy na začátku ledna už šest utkání po sobě nezvítězili. Na šampionátu se ze čtyř duelů jen jednou dostali přes 20 branek.

Národní tým startuje na mistrovství světa po 10 letech od 17. místa v Kataru. Na velké akci postoupil ze základní skupiny poprvé po nezdarech na posledních dvou evropských šampionátech. Českým maximem na mistrovství světa od rozdělení federace je osmé místo z roku 1995. Po probíhajícím šampionátu u mužstva skončí trenér Sabatého, kterého nahradí dvojice Michal Brůna, Daniel Kubeš.

Mistrovství světa házenkářů osmifinálové skupiny Skupina I (Herning)

Česko - Itálie 18:25 (9:14)

Sestava a branky Česka: Mrkva, Hrdlička - Hrstka, Skopár, Piroch 1, Štěrba 1, Kašpárek 1, Reichl, Babák 2, Josef, Havran 1, Solák 5, Mořkovský 2, Zeman 1, Režnický 2, Blecha 2

Nejvíce branek Itálie: Parisini 5, Bortoli 4, Prantner 4/3

Sedmimetrové hody: 2/0 - 7/5

Vyloučení: 2:4

Diváci: 10 601 Švýcarsko - Tunisko 37:26 (20:11)

Dánsko - Německo 40:30 (24:18) Skupina II (Varaždín)

Rakousko - Severní Makedonie 29:29 (14:13)

Nizozemsko - Katar 38:37 (17:19)

Maďarsko - Francie 30:37 (15:23)

Tabulka skupiny 1

1. Dánsko 3 3 0 0 111:71 6 2. Německo 3 2 0 1 90:91 4 3. Itálie 3 2 0 1 77:82 4 4. Švýcarsko 3 1 1 1 83:74 3 5. Česko 3 0 1 2 57:71 1 6. Tunisko 3 0 0 3 72:101 0

Tabulka skupiny 2