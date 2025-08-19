Češi vstoupí do příštího MS soubojem s Dánskem, skupinu uzavřou s Kanadou

Reprezentace se na MS, které se do Švýcarska vrátí po sedmnácti letech, bude snažit vylepšit výsledek z letošního šampionátu v Dánsku, kde Česko vypadlo ve čtvrtfinále se Švédskem (2:5). Před květnovým turnajem čekají národní tým ještě olympijské hry v Miláně.
Skupina A se bude hrát v Curychu, kde se vedle domácí reprezentace představí úřadující šampioni z USA, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko a Velká Británie. Hned v prvním dnu turnaje se odehraje repríza finále z minulého MS, současně s duelem Česko – Dánsko je na programu zápas Švýcarsko – USA.
„Jsme nadšení, že můžeme odhalit oficiální program turnaje. Švýcarsko bude hostit kompaktní a emocemi nabité mistrovství světa – se špičkovým hokejem a vynikajícími zápasy od prvního dne,“ uvedl generální sekretář šampionátu Christian Hofstetter.
Mistrovství světa se v příštím roce uskuteční od 15. do 31. května, semifinále a zápasy o medaile se odehrají v Curychu.
Hokejové mistrovství světa v Curychu a Fribourgu
15. až 31. května 2026:
Skupina A (Curych): USA, Švýcarsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie
Skupina B (Fribourg): Kanada, Švédsko, Česko, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko, Itálie
Program českého týmu
Pátek 15. května:
Sobota 16. května:
Pondělí 18. května:
Středa 20. května:
Sobot 23. května:
Pondělí 25. května:
Úterý 26. května:
Čtvrtek 28. května:
Sobota 30. května:
Neděle 31. května: