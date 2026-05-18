Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

  10:53aktualizováno  23:05
Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech sedm bodů a patří jim průběžné druhé místo.
Češi slaví trefu proti Švédsku.

Češi slaví trefu proti Švédsku. | foto: AP

Švédští hráči slaví gól proti Česku, trefil se Oliver Ekman-Larsson.
Čeští hráči slaví gól v utkání proti Švédsku.
Český obránce Jan Ščotka opouští po faulu duel se Švédskem kvůli trestu do...
Český tým slaví s fanoušky výhru nad Švédskem.
37 fotografií

Podobné utkání česká reprezentace se Švédskem dlouho nesehrála.

Divoké, zábavné, s kontroverzními momenty a nakonec i se šťastným koncem.

Prosadily se všechny čtyři útoky a druhé vítězství na turnaji si připsal brankář Josef Kořenář.

Česko vs. Švédsko

Třetí vystoupení hokejistů na MS 2026 jsme sledovali podrobně

„Mám toho dost, nebudu lhát. Pro oba gólmany to byl těžký zápas. Málo střel, hodně gólů. Já nevím... Vyhráli jsme,“ smál se Kořenář při hodnocení. „Já toho mám fakt plný zuby.“

Jeho spoluhráč Jakub Flek zase vykládal: „Po zápase se Slovinskem (2:3P) jsme si důrazně řekli, že takhle ne. Jsem rád, že jsme to zvládli.“

Všechno začalo už v první třetině.

Nejdřív se zablýskl Matěj Blümel, kterého trenéři v sobotu proti Slovinsku nechali odpočívat. Obránce Filip Hronek tři minuty po začátku utkání nahodil puk směrem kamsi do rohu hřiště, jako by čekal právě na dokonalou teč.

Přišla díky Blümelovi, který puk chirurgicky přesně a rázně vybočil z dráhy letu a nasměroval za záda brankáře Magnuse Hellberga.

Švédští hráči slaví gól proti Česku, trefil se Oliver Ekman-Larsson.
Čeští hráči slaví gól v utkání proti Švédsku.
Český obránce Jan Ščotka opouští po faulu duel se Švédskem kvůli trestu do konce zápasu.
Český tým slaví s fanoušky výhru nad Švédskem.
Švédové smutní po porážce s českým týmem.
37 fotografií

O chvíli později nastřelil mladičký obránce Tomáš Galvas tyč.

A o další chvíli přišel první zvláštní moment, z něhož česká lavička neměla pranic radosti.

Útočník Ondřej Beránek jel proti švédskému gólmanovi a i když ho trefil jen do těla, puk se Hellbergovi motal po výstroji, až mu spadl mezi betony.

Všiml si toho Jiří Černoch, tak dojel k brankáři a puk dorazil, kam potřeboval.

Jenže? Ve stejný moment rozhodčí stojící za bránou zapískl a přerušil hru, protože neviděl, že puk se volně válí v brankovišti.

Podívejte se na Blümelův gól:

A začala mela. Beránek se pustil do Brännströma, Černocha zase drželi dva další Švédové. Ale zastavit ho nemohli, protože se nechtěl prát. Dral se za sudím, aby mu vysvětlil, že se spletl. Že se upískl a okradl Česko o gól.

Skutečně, rozhodčí si stáli za svým unáhleným rozhodnutím a fanoušky ještě pobouřili prohlášením, že puk byl pokrytý.

Ve dvanácté minutě se Česku naskytla nová příležitost. Josef Kořenář vytáhl skvělý zákrok lapačkou, načež bek Jiří Ticháček schytal krosček do obličeje – Ivar Stenberg za to dostal trest na dvě minuty a Dominik Kubalík ho potrestal výstavní pumelicí. Zvyšoval na 2:0.

Podívejte se na Kubalíkův gól:

Jenže za půl minuty se všechno zkomplikovalo.

Flek sice bekhendem zvýšil na 3:0, ale následné vteřiny Česko paradoxně vytrestaly. Zatímco čtveřice hráčů se radovala v rohu u mantinelu, Daniel Voženílek schytával od Švédů krosčeky do zad.

Podívejte se na Flekův gól:

Vznikla z toho hromadná mela, v níž to obránce Jan Ščotka přehnal se surovostí. Za krosček do obličeje schytal trest na pět minut plus do konce utkání.

„Trochu diskutabilní rozhodnutí, myslím, že za stejný zákrok na našeho Ticháčka oni dostali jen dvě minuty,“ myslel si Flek.

Jenže co naplat, Švédi díky přesilovce dvěma góly zkorigovali skóre v první třetině na 2:3.

Pozoruhodné utkání pokračovalo i ve druhé třetině a znovu bylo v akci video. Jiří Černoch tečoval puk před švédským gólmanem, Hellberg ho zachytil zřejmě do lapačky, ale švédský obránce ho ve stejné chvíli natlačil do brány.

Rozhodčí u kamer uznali, že puk, ač schovaný před kamerami, překročil brankovou čáru a Češi zvýšili na 4:2.

Podívejte se na uznanou branku Jiřího Černocha:

Dvougólové vedení vydrželo chvíli. Seveřané se prosadili znovu v přesilovce po vyloučení Filipa Hronka.

Na konci druhé třetiny si Švédové dokonce chvíli mysleli, že srovnali. Raymond pálil do odkryté brány, ale rozhodčí o dalším gólu usoudili, že ho neuznají.

Kořenář totiž nemohl zasahovat, De La Rose na něj natlačil obránce Marka Alschera a ještě mu hokejkou znemožnil se přesunout.

Třetí třetina už proběhla bez výrazně vzrušujících situací. Převahu si drželi Švédové, Češi se spíš bránili, ostatně na bránu vystřelili pouze jednou, ale velké gólové příležitosti už příliš k vidění nebyly ani na švédské straně. A to ani v závěrečné hře bez gólmana.

Češi nemohli na sobotní prohru se Slovinskem zareagovat lépe, přitom za Švédsko hrálo hned deset posil z NHL. „Někdy to tak je, že se lépe hraje proti silnému týmu. Nám se dneska hrálo dobře,“ řekl Černoch.

Další utkání čeká českou reprezentaci ve středu od 16:20 proti dalšímu outsiderovi z Itálie. Z tohoto utkání, stejně jako v sobotu se Slovinskem, se očekávají tři snadné body.

Mistrovství světa v hokeji 2026
18. 5. 2026 20:20
Konec zápasu
Švédsko : Česko 3 : 4
(2 : 3, 1 : 1, 0 : 0)
Góly:
15:34 J. Persson (E. Heineman, S. Holmström), 17:45 S. Holmström (J. Persson, E. Heineman), 26:00 O. Ekman-Larsson (L. Raymond, I. Stenberg)
Góly:
3:04 M. Blümel (F. Hronek, T. Galvas), 12:24 D. Kubalík (T. Cibulka, M. Kaut), 13:00 J. Flek (D. Voženílek, D. Tomášek), 23:25 J. Černoch (O. Beránek, J. Chmelař)
Sestavy:
M. Hellberg - M. Ekholm, J. Larsson - O. Ekman-Larsson, A. Johansson - J. Persson, R. Hägg - E. Brännström - L. Raymond, V. Björck, I. Stenberg - L. Karlsson, J. de la Rose, S. Holmström - A. Petersson, O. Sundqvist, E. Heineman - J. Silfverberg, J. Berglund, C. Grundström - R. Asplund
Sestavy:
J. Kořenář - F. Hronek, L. Hájek - T. Cibulka, J. Ticháček - T. Galvas, M. Alscher - J. Ščotka - M. Blümel, L. Sedlák, R. Červenka - J. Flek, D. Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, M. Melovský, D. Kubalík - J. Chmelař, J. Černoch, O. Beránek - M. Kovařčík

Vyloučení: 5:5, Využití: 3:1, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 6 738

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Trump dal poslední šanci jednání s Íránem. Chystal už nový útok na úterý

Americký prezident Donald Trump opouští Bílý dům ve Washingtonu, aby se vydal...

Svět je náchylný k novým pandemiím a ohrožuje ho i krize důvěry, míní WHO

Logo na budově ústředí Světové zdravotnické organizace (WHO) v Ženevě ve...

Poslední slovo

Zločin bez tváře. Komu stojí za to pouštět se do války kvůli svaté Zdislavě?

Ondřej Neff

Bělorusko nacvičuje s Rusy použití jaderných hlavic. Není to hrozba, tvrdí

Alexandr Lukašenko a Vladimir Putin v Moskvě (9. května 2026)

Přiznal krádež v deseti letech. Věznice mají napravovat, ne jen trestat, uvedl Pavel

Prezident Petr Pavel přijel do Pardubického kraje. (22. dubna 2026)

Názor

Zase nás straší, tentokrát šéf Ústavního soudu lháři. V rozděleném světě se nedá žít

Josef Baxa pronáší svůj projev na Terezínské tryzně (17. května 2026)

Vláda kývla na novelu o ženách ve vedení firem. Hrozba pokuty od EU trvá

Ilustrační snímek

Polsko vydá do Česka tři podezřelé ze žhářského útoku v Pardubicích

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

„Podpora otevřeného prostředí.“ Pavel dal záštitu festivalu, který hostí třaskavý sjezd

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Ve vedení Správy železnic skončil dlouholetý šéf modernizace Nejezchleb

Mojmír Nejezchleb na vyhlášení výsledků architektonické soutěže na novou podobu...

Glosa

Druhá největší megatsunami v historii, vlna vysoká téměř půl kilometru. Proč jsme si jí nevšimli?

Aljašský fjord Tracy Arm.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.