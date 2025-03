Kanada za Slovensko. Změna skupin pro MS dvacítek, Američané se zbavili rivala

Vrcholný turnaj pro hokejisty do 20 let se bude hrát v tradičním termínu od 26. prosince do 5. ledna 2026. Hlavní halou, kde se uskuteční zápasy skupiny A, bude Xcel Energy Center s kapacitou 17 954 diváků, kde nastupuje tým NHL Minnesota Wild. Skupinu B bude hostit 3M Arena at Mariucci pro 10 257 fanoušků, v níž hraje univerzitní tým Minnesota Golden Gophers v NCAA.

Složení základních skupin MS dvacítek 2026 Minneapolis-Saint Paul Skupina A: USA, Švédsko, Slovensko, Švýcarsko, Německo Skupina B: Finsko, Česko, Kanada, Lotyšsko, Dánsko