Rulík škrtá muže pro šampionát. Z MS se omluvili Chlapík i Ondřej Kaše

  20:06aktualizováno  20:06
Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík nemůže pro květnové mistrovství světa ve Švýcarsku počítat s útočníky Ondřejem Kašem z Litvínova a Filipem Chlapíkem ze Sparty. Oba hráči se omluvili. Rulík to řekl novinářům v Českých Budějovicích na startu čtvrtého týdne přípravy na šampionát.
Sparťanský útočník Filip Chlapík cloní před brankářem Romanem Willem z Pardubic. | foto: ČTK

Třicetiletý mistr světa z předloňského domácího šampionátu v Praze Kaše odehrál celou baráž o extraligu, v níž Litvínov porazil Jihlavu 4:1 na zápasy. Díky sedmi asistencím byl dokonce nejproduktivnějším hráčem série.

„Dneska jsem s Ondrou Kašem, kterého jsem oslovil směrem k mistrovství světa, mluvil a až baráž odehrál, tak se omluvil. Takže na šampionát s ním počítat nemůžeme,“ uvedl Rulík.

Už před týdnem na kempu v Jihlavě uvedl, že by si moc přál mít v týmu Chlapíka, jenž měl z Rulíkova pohledu skvělou sezonu. Kapitán Sparty ji však dohrával pod injekcemi a se zraněním. Zástupci reprezentace proto čekali na zprávu od lékaře.

„Je to definitivní. Filip Chlapík nás neposílí. Dohrával play off s určitým omezením a potřebuje se dát dohromady,“ řekl Rulík.

