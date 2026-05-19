Rakousko zdolalo Lotyše a je stoprocentní, Maďarsko deklasovalo Velkou Británii

Rakušané se bodově dotáhli na týmy Švýcarska a Finska, které jsou také stoprocentní. Lotyšsko má po třech utkáních body tři. Vítěznou branku vstřelil v 45. minutě v přesilové hře Benjamin Nissner, gól a asistenci si připsal Vinzenz Rohrer, jenž uzavřel skóre při power play soupeře.
V lotyšském dresu se poprvé na turnaji představil olomoucký útočník Krastenbergs a stal se šestým zástupcem extraligy v sestavě trenéra Vitolinše.
Do první slibnější šance se dostal v 7. minutě Lapinskis, finský brankář v rakouských službách Tolvanen byl připravený. Na druhé straně Gudlevskise prověřil Paul Huber, ani on ale skóre otevřít nedokázal. Stejně jako Tumanovs, jenž v 15. minutě trefil horní tyč.
Bezbrankový stav změnil až v 28. minutě Harnisch, jenž využil zaváhání soupeře v rozehrávce. A mohlo být pro Rakousko ještě lépe. Schneider v polovině utkání a Schwinger o minutu později však Gudlevskise podruhé pokořit nedokázali.
V závěru druhé části si Lotyši vypracovali několik šancí, prosadili se ale až 25 sekund po začátku třetí třetiny, kdy svým čtvrtým gólem na turnaji vyrovnal kapitán Balcers. O tři minuty později Batna fauloval Zwergera a Rakušané první přesilovou hru v zápase využili. Vedení jim vrátil Nissner.
Batna byl v 55. minutě blízko vyrovnání, Tolvanen si však poradil s jeho tečí i následnou dorážkou. V závěru nedokázal vyrovnat ani Cibulskis. Poslední slovo měl při lotyšské power play dvě sekundy před koncem Rohrer. Rakušané tak stejně jako před rokem na MS Lotyše ve skupině porazili a přiblížili se postupu do čtvrtfinále.
40:25 R. Balcers (D. Smirnovs, A. Šmits)
27:11 T. Harnisch (P. Stapelfeldt), 44:22 B. Nissner (P. Schneider, V. Rohrer), 59:58 V. Rohrer (T. Nickl)
K. Gudlevskis - O. Cibulskis, A. Šmits - R. Freibergs, A. Andžans - R. Mamčics, K. Bindulis - K. Zile, M. Tumanovs - R. Balcers, D. Smirnovs, S. Vilmanis - T. Andersons, O. Batna, M. Dzierkals - O. Murnieks, H. Egle, R. Krastenbergs - O. Lapinskis, F. Buncis, K. Skrastinš
A. Tolvanen - B. Wolf, C. Unterweger - T. Nickl, G. Biber - D. Maier, D. Hackl - R. Schnetzer, P. Stapelfeldt - P. Schneider, B. Nissner, D. Zwerger - L. Thaler, V. Rohrer, P. Huber - S. Schwinger, M. Huber, M. Rebernig - T. Harnisch, L. Wallner, L. Kolarik
Vyloučení: 4:2, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 11:25, Počet diváků: 8 677Přejít na online reportáž
Hokejisté Maďarska porazili ve třetím zápase na mistrovství světa Velkou Británii 5:0 a připsali si premiérovou výhru na turnaji. Britové na první bodový zisk čekají. V souboji dvou hlavních adeptů se sestup z elitní skupiny se dvakrát střelecky prosadili István Terbócs a Krisztián Nagy, čisté konto udržel Bence Bálizs.
Skóre otevřel ve 3. minutě útočník Nagy, jehož Maďaři v pondělí doplnili na soupisku a v úterý nastoupil na turnaji poprvé. Britové v polovině první třetiny převzali aktivitu, brankáře Bálizse však nepřekovali. Nejblíže vyrovnání byl v 17. minutě Kirk, trefil ale jen spojnici tyček. Maďaři byli efektivnější. O dvě minuty později se vydařenou individuální akcí prezentoval sedmnáctiletý Szongoth a překonal Bownse podruhé.
K důležitému vítězství poté přiblížil Maďary Terbócs, jenž využil Kirkovo zaváhání při britské přesilovce. Místo Bownse se následně do branky postavil Robson. Krátce před polovinou utkání mohl zlomit odpor soupeře Erdély, svůj brejk ale zakončil do tyčky a Hazeldine stihl puk odehrát z brankové čáry. Nejlepší britský hráč Kirk byl ve 31. minutě blízko snížení, opět však trefil jen brankovou konstrukci.
Maďaři definitivně rozhodli v rozmezí 41 sekund třetí třetiny, kdy se nejprve podruhé prosadil Terbócs a krátce poté jeho bilanci vyrovnal Nagy.
2:19 K. Nagy, 18:14 D. Szongoth (M. Horváth, B. Horváth), 23:31 I. Terbócs, 53:24 I. Terbócs (B. Horváth, T. Ortenszky), 54:05 K. Nagy (P. Vincze, T. Sárpátki)
B. Bálizs - B. Stipsicz, M. Horváth - Z. Hadobás, T. Ortenszky - R. Kiss, Z. Garát - G. Tornyai - B. Horváth, I. Terbócs, B. Sebök - D. Szongoth, V. Galló, C. Erdély - J. Hári, I. Sofron, K. Papp - K. Nagy, P. Vincze, T. Sárpátki - M. Nemes
M. Robson - M. Richardson, N. Halbert - J. Tetlow, J. Hazeldine - L. Steele, T. Brown - B. Jenion, D. Clements - L. Kirk, R. Dowd, C. Neilson - B. Perlini, L. Neilson, J. Waller - R. Lachowicz, J. Curran, O. Betteridge - B. Davies, C. Shudra, B. Harewood
Vyloučení: 3:5, Využití: 0:0, V oslabení: 1:0, Počet diváků: 7 996Přejít na online reportáž