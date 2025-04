Proti Švýcarsku skórovaly Klára Hymlárová, Kristýna Kaltounková a Tereza Pištěková, brankářka Klára Peslarová potřebovala k udržení čistého konta 26 zásahů.

ONLINE: Česko – USA Druhý zápas na MS žen sledujeme od 19 hodin podrobně

Středeční zápas sledovala tuzemská rekordní návštěva na ženském hokeji 5859 diváků. „Vyprodaný stadion, to se jen tak nestane. Jsme za to fakt rády. Spíš to ale byla zdravá nervozita, neprojevilo se to na hře, i když jsou samozřejmě věci, ze kterých se musíme poučit,“ líčila Kaltounková.

Ve druhém vystoupení totiž lze očekávat náročnější prověrku. Tým USA obhajuje stříbro a mistrovství světa ovládl už desetkrát. Šampionát navíc Američanky odstartovaly jednoznačnou výhrou 7:1 nad Finskem.

„Do turnaje výborně vstoupily, stejně jako my. Musíme si na ně dát pozor. Ale když s nimi budeme hrát hokej, tak to zvládneme,“ věří brankářka Peslarová.

Oba týmy se na mistrovství světa utkaly čtyřikrát, ve všech případech slavily drtivé vítězství hráčky Spojených států, které pokaždé vstřelily minimálně šest branek.

Zda se národnímu týmu podaří favoritky zaskočit, sledujte od 19 hodin.