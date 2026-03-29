|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
29. března 2026 21:38
Krasobruslařský světový šampionát vyvrcholil závěrečnými exhibicemi a v zaplněné O2 areně bylo na co koukat. Na ledě se představili všichni čeští reprezentanti včetně loučící se Elišky Březinové. Nechyběli ani sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi, kterým při vystoupení zněly hity Karla Gotta, Michala Davida i skupiny Olympic. O vzruch se postaral taneční pár Olivia Smartová, Tim Dieck. Na ledovou plochu totiž vyjel ve španělských fotbalových dresech a střihl si i penalty. V naší fotogalerii se můžete podívat na nejzajímavější okamžiky nedělní show.