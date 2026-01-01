Krasobruslařský světový šampionát vyvrcholil závěrečnými exhibicemi a v zaplněné O2 areně bylo na co koukat. Na ledě se představili všichni čeští reprezentanti včetně loučící se Elišky Březinové. Nechyběli ani sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi, kterým při vystoupení zněly hity Karla Gotta či Michala Davida. O vzruch se postaral taneční pár Olivia Smartová, Tim Dieck. Na ledovou plochu vyjel ve španělských fotbalových dresech a na závěr si střihl i penalty. V naší fotogalerii se můžete podívat na nejzajímavější okamžiky nedělní show.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Mistři světa z letošního MS v krasobruslení v Praze. Zleva Nikita Volodin, Minerva Fabienne Haseová, Ilia Malinin, Kaori Sakamotová, Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron.
O vzruch se v O2 areně při závěrečné exhibici postaral taneční pár Olivia Smartová, Tim Dieck. Na ledovou plochu vyjel ve španělských fotbalových dresech, 29. března 2026.
Olivia Smartová a Tim Dieck během nedělní exhibice na MS v krasobruslení v Praze, 29. března 2026.
Eliška Březinová během nedělní exhibice na MS v krasobruslení, 29. března 2026.
Zavěrečná exhibice na MS v krasobruslení. Na ledě jsou Piper Gillesová a Paul Poirier z Kanady, 29. března 2026.
Autor: ČTK
Kaori Sakamotová z Japonska během exhibice na MS v krasobruslení v Praze, 29. března 2026.
Francouzský taneční pár Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron při závěrečné exhibici na mistrovství světa v Praze.
