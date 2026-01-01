Krasobruslařské MS se po 33 letech vrátilo do Prahy a nadšeným divákům nabídlo velkolepou podívanou. Fenomenální Ilia Malinin dominantním výkonem zapomenul na olympijský nezdar, zatímco Japonka Kaori Sakamotová završila kariéru čtvrtým světovým titulem. Třešničkou na dortu byla povedená exhibice. Nejlepší okamžiky šampionátu si můžete připomenout v naší fotogalerii. Na ledě jsou Piper Gillesová a Paul Poirier z Kanady.
Japonská krasobruslařka Kaori Sakamotová během závěrečné exhibice v O2 areně, 29. března 2026.
Mistři světa ze šampionátu v Praze. Zleva: Nikita Volodin a Minerva Haseová ze sportovních dvojic, Ilia Malinin, Kaori Sakamotová a tanečníci Laurence Fournierová s Guillaumem Cizeronem.
Závěrečná exhibice na MS v krasobruslení v Praze, na snímku je Isabeau Levitová z USA, 29. března 2026.
Zavěrečná exhibice na mistrovství světa v krasobruslení v Praze. Na ledě jsou Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin z Německa, 29. března 2026.
Krasobruslařka Nina Pinzarroneová z Belgie během nedělní exhibice v O2 areně, 29. března 2026.
Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin z Německa při závěrečné exhibici na MS v krasobruslení v Praze, 29. března 2026.
Český reprezentant Georgii Reshtenko během nedělní exhibice na MS v krasobruslení v Praze, 29. března 2026.
Francouzský krasobruslař Adam Siao Him Fa rozparádil při závěrečné exhibici publikum v O2 areně, 29. března 2026.
Němečtí krasobruslaři Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin během exhibice v pražské O2 areně, 29. března 2026.
Taneční pár Jevgenija Loparevová a Geoffrey Brissaud během nedělní exhibice na MS v krasobruslení v Praze, 29. března 2026.
Anna Valesiová a Martin Bidař v nedělní exhibici v O2 areně, 29. března 2026.
Natálie Taschlerová během nedělní exhibice na MS v krasobruslení v Praze, 26. března 2026.
Kateřině Mrázkové a Danielu Mrázkovi zněly při exhibici hity Karla Gotta, Olympiku i Michala Davida, 29. března 2026.
Adam Siao Him Fa z Francie během exhibice na MS v krasobruslení v Praze, 29. března 2026.
Italská krasobruslařka Lara Naki Gutmannová během nedělní exhibice v O2 areně, 29. března 2026.
Američan Ilia Malinin zdraví diváky během nedělní exhibice v O2 areně, 29. března 2026.
Lara Naki Gutmannová během exhibice v O2 areně na MS v krasobruslení, 29. března 2026.
Maria Pavlovová a Alexej Sviatchenko z Maďarska během nedělní exhibice na MS v krasobruslení, 29. března 2026.
Kaori Sakamotová z Japonska během exhibice na MS v krasobruslení v Praze, 29. března 2026.
Krasobruslařský světový šampionát vyvrcholil závěrečnými exhibicemi a v zaplněné O2 areně bylo na co koukat. Na ledě se představili všichni čeští reprezentanti včetně loučící se Elišky Březinové. Nechyběli ani sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi, kterým při vystoupení zněly hity Karla Gotta, Michala Davida i skupiny Olympic. O vzruch se postaral taneční pár Olivia Smartová, Tim Dieck. Na ledovou plochu totiž vyjel ve španělských fotbalových dresech a střihl si i penalty. V naší fotogalerii se můžete podívat na nejzajímavější okamžiky nedělní show.
Eliška Březinová během nedělní exhibice na MS v krasobruslení, 29. března 2026.
Olivia Smartová a Tim Dieck během nedělní exhibice na MS v krasobruslení v Praze, 29. března 2026.
O vzruch se v O2 areně při závěrečné exhibici postaral taneční pár Olivia Smartová, Tim Dieck. Na ledovou plochu vyjel ve španělských fotbalových dresech, 29. března 2026.
Mistři světa z letošního MS v krasobruslení v Praze. Zleva Nikita Volodin, Minerva Fabienne Haseová, Ilia Malinin, Kaori Sakamotová, Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron.
Japonská krasobruslařka Kaori Sakamotová při závěrečné exhibici na mistrovství světa v Praze.
Francouzský taneční pár Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron při závěrečné exhibici na mistrovství světa v Praze.
Američan Ilia Malinin (na snímku) na krasobruslařském MS okouzlil O2 arenu. Po selhání na únorové olympiádě předvedl v Praze po vydařeném krátkém programu parádní výkon i v sobotních volných jízdách. Vysekl pět čtverných skoků a domů vyrazí se zlatem na krku. Soutěžní program večer završily volné tance tanečních párů a na ledě se představily i české sourozenecké dvojice Mrázkovi a Taschlerovi. V naší fotogalerii se můžete podívat na další úchvatné okamžiky šampionátu.
Ilia Malinin z USA předvedl v O2 areně parádní výkon i ve volných jízdách a z krasobruslařského MS v Praze si odveze zlato, 28. března 2026.
MEDAILOVÉ SELFIE NA ZÁVĚR ŠAMPIONÁTU. Pódium soutěže tanečních párů na krasobruslařském MS v Praze. Zlaté Laurence Fournierovou Beaudryovou s Guillaumem Cizeronem z Francie doplňují stříbrní Kanaďané Piper Gillesová s Paulem Poirierem (vlevo) a bronzoví Američané Emilea Zingasová s Vadymem Kolesnikem (vpravo).
Medailisté ze soutěže tanečních párů na krasobruslařském MS v Praze. Zlaté Laurence Fournierovou Beaudryovou s Guillaumem Cizeronem z Francie doplňují stříbrní Kanaďané Piper Gillesová s Paulem Poirierem (vlevo) a bronzoví Američané Emilea Zingasová s Vadymem Kolesnikem (vpravo).
Francouzský krasobruslařský pár Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron po olympijském zlatu slaví i titul na mistrovství světa v Praze.
Francouzský krasobruslařský pár Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron po olympijském zlatu slaví i titul na mistrovství světa v Praze. Po zřetelně dechberoucím výkonu.
Krasobruslařský pár Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron po olympijském vítězství získal za výborný volný tanec také titul mistrů světa v Praze. Francouzská dvojice zvítězila o drtivých 29 bodů.
Piper Gillesová a Paul Poirier při volných tancích na krasobruslařském mistrovství světa v Praze.
Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron v rytmickém tanci na MS v Praze.
Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron v rytmickém tanci na MS v Praze.
Zvedačka Laurence Fournierové-Beaudryové a Guillauma Cizerona v rytmickém tanci na MS v Praze.
Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron při rytmickém tanci na MS v Praze.
Zvedačka v rytmickém tanci Laurance Fournierové-Beaudryové a Guillauma Cizerona na MS v Praze.
Guillaume Cizeron a Laurence Fournierová Beaudryová při zlaté jízdě v soutěži tanečních párů na mistrovství světa v Praze.
Francouzský krasobruslařský pár Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron po olympijském vítězství získal za snad ještě lepší, takřka bezchybný a ladný volný tanec, také titul mistrů světa v Praze.
Guillaume Cizeron a Laurence Fournierová Beaudryová při zlaté jízdě v soutěži tanečních párů na mistrovství světa v Praze.
Francouzský krasobruslařský pár Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron po olympijském vítězství získal za takřka bezchybný a ladný volný tanec také titul mistrů světa v Praze.
Čeští krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi při volných tancích na světovém šampionátu v Praze.
Čeští krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi po volném tanci na světovém šampionátu v Praze.
Čeští krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi při volných tancích na světovém šampionátu v Praze.
Čeští krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi při volných tancích na světovém šampionátu v Praze.
Čeští krasobruslaři Daniel a Kateřina Mrázkovi v maximálním soustředění během vystoupení na domácím světovém šampionátu v Praze
Český krasobruslařský pár sourozenců Daniela a Kateřiny Mrázkových si vychutnával každý okamžik při svém vystoupení ve volných tancích na domácím světovém šampionátu v Praze.
Čeští krasobruslaři Filip a Natálie Taschlerovi zdraví diváky po svém nevydařeném vystoupení ve volných tancích na domácím mistrovství světa v Praze.
Čeští krasobruslaři Filip a Natálie Taschlerovi během vystoupení ve volných tancích na mistrovství světa v Praze
Kanaďan Stephen Gogolev během volné jízdy na MS v krasobruslení v Praze, 28. března 2026.
Georgii Reshtenko z Česka obsadil na MS v krasobruslení v Praze 22. místo, 28. března 2026.
Český reprezentant Georgii Reshtenko během volné jízdy na MS v krasobruslení v Praze, 28. března 2026.
Japonský krasobruslař Šun Sató slaví bronz na MS v krasobruslení v Praze, 28. března 2026.
Estonec Aleksandr Selevko během své volné jízdy na MS v krasobruslení v Praze, 28. března 2026.
Japonec Juma Kagijama se těší ze stříbrné medaile na MS v krasobruslení v Praze, 28. března 2026.
Ilia Malinin z USA se raduje z titulu mistra světa na MS v krasobruslení v Praze, 28. března 2026.
Obrovská radost Japonce Jumy Kagijamy, z MS v krasobruslení v Praze si odveze stříbro.
JE ZPÁTKY! Po olympijském selhání americký krasobruslař Ilia Malinin na mistrovství světa zase zazářil. Quad God (Bůh čtverných skoků), jak se mu přezdívá, se ziskem 329,40 bodů ovládl soutěž mužů v Praze a bere třetí zlato v řadě.
Medailisté ze soutěže mužů na pražském mistrovství světa v krasobruslení: vlevo stříbrný Juma Kagijama z Japonska, vpravo jeho bronzový krajan Šun Sato a mezi nimi americký fenomén Ilia Malinin
Americký krasobruslař Ilia Malinin z lóže mává divákům O2 areně, v Praze se raduje ze třetího titulu mistra světa v řadě.
Japonský krasobruslař Juma Kagijama se raduje po volné jízdě na šampionátu v Praze.
Japonský krasobruslař Juma Kagijama při volné jízdě na mistrovství světa v Praze.
Japonský krasobruslař Šun Sato při volné jízdě na mistrovství světa v Praze.
Americký krasobruslař Ilia Malinin během své jízdy na mistrovství světa v Praze vytáhl i oblíbené salto vzad.
Ilia Malinin při volné jízdě na světovém šampionátu v krasobruslení v Praze.
Ilia Malinin mává fanouškům po volné jízdě na světovém šampionátu v krasobruslení v Praze.
Ilia Malinin při volné jízdě na světovém šampionátu v krasobruslení v Praze.
JE ZPÁTKY! Po olympijském selhání americký krasobruslař Ilia Malinin na mistrovství světa zase zazářil. Quad God (Bůh čtverných skoků), jak se mu přezdívá, se ziskem 329,40 bodů ovládl soutěž mužů.
Ilia Malinin při volné jízdě na světovém šampionátu v krasobruslení v Praze.
Ilia Malinin při volné jízdě na světovém šampionátu v krasobruslení v Praze.
Americký krasobruslař Ilia Malinin během své volné jízdy na mistrovství světa v Praze zářil
Americký krasobruslařský fenomén Ilia Malinin se na pražském mistrovství světa pouští do akce.
Emoce japonského krasobruslaře Jumy Kagijamy po vynikající volné jízdě na mistrovství světa v krasobruslení v Praze
Úchvatnou volnou jízdu vytáhl Japonec Juma Kagijama, který osobním rekordem 212,87 bodů zapsal dohromady 306,67 bodů a jasně zaútočil na světovém šampionátu krasobruslařů v Praze na medaili.
Francouzský krasobruslař Kevin Aymoz rozparádil svou jízdou pražskou O2 arenu, výrazně si po jedenáctém místě v krátkém programu ve volných jízdách polepšil a okupoval průběžné čelo pořadí závodu na mistrovství světa.
Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.
Mistrovství světa v krasobruslení se vrátilo do Prahy po dlouhých 33 letech. V O2 areně najdou fanoušci i oficiální fanshop s řadou tematických předmětů.
Momentka z rytmického tance Natálie a Filipa Taschlerových na MS v Praze.
Natálie Taschlerová a Filip Taschler při svém rytmickém tanci na MS v Praze.
Natálie Taschlerová se po tréninku podepisuje fanouškům.
Trička, mikiny, ponožky, odznáčky....Mistrovství světa v krasobruslení, které vyvrcholí v pražské O2 areně v neděli, láká houfy fanoušků, které si odnášejí domů vedle sportovního zážitku i dárky na památku. Největší tahák? Plyšový maskot ježek Eda. Podívejte se, co si mohou návštěvníci šampionátu pořídit.
Stříbrní medailisté Anastasija Metelkinová a Luka Berulava na mistrovství světa v krasobruslení v Praze.
Stříbrní medailisté Anastasija Metelkinová a Luka Berulava na mistrovství světa v krasobruslení v Praze.
Krátký program mužů na mistrovství světa v krasobruslení v Praze. Na fotce Adam Siao Him Fa.
Vítězové. Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin z Německa na mistrovství světa v krasobruslení v Praze.
Minerva Haseová a Nikita Volodin po krátkém programu sportovních dvojic na mistrovství světa v Praze.
Anastasija Meťolkinová a Luka Berulava při krátkém programu na světovém šampionátu v Praze.
Kaori Sakamotová během krátkého programu na světovém šampionátu v krasobruslení v Praze.
Kaori Sakamotová během krátkého programu na světovém šampionátu v krasobruslení v Praze.
Mone Čibová během krátkého programu na světovém šampionátu v krasobruslení v Praze.
Mone Čibová během krátkého programu na světovém šampionátu v krasobruslení v Praze.
Kaori Sakamotová během krátkého programu na světovém šampionátu v krasobruslení v Praze.
Kaori Sakamotová během krátkého programu na světovém šampionátu v krasobruslení v Praze.
Český krasobruslař Georgii Reshtenko během krátkého programu na MS v Praze.
Český krasobruslař Georgii Reshtenko padá během krátkého programu na MS v Praze.
Rafael Arutjuňan dává poslední rady Georgiimu Reshtenkovi před krátkým programem na MS v Praze.
Spirála smrti Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS v Praze.
Martin Bidař sleduje dopad Anny Valesiové po odhazovaném skoku v krátkém programu na MS v Praze.
Zvedačka Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS v Praze.
