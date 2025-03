Krasobruslaři Mrázkovi jsou po rytmickém tanci desátí, Taschlerovi třináctí

Nejlepší rytmický tanec před domácím publikem v Bostonu předvedli Američané Madison Chocková a Evan Bates, kteří útočí na třetí světový titul za sebou.

Mrázková sice před rytmickým tancem řešila drobný problém s kostýmem, ale nerozhodilo ji to. „Praskl mi takový silikonový pásek, co mi držel u sebe šaty po krkem, ale ony ani tak nemůžou spadnout, takže jsem na to zapomněla. Jen při prvním pohybu na rozjížďce jsem se cítila nezvykle, ale pak už dobré,“ uvedla v tiskové zprávě svazu.

Juniorští mistři světa z roku 2023 Mrázkovi pak předvedli nejlepší rytmický tanec sezony. Čistý program jim vynesl 74,46 bodu, o více než čtyři body překonali svou známku z lednového mistrovství Evropy. Po jízdě neskrývali nadšení. „Stalo se přesně to, co jsem si přál, a to, abychom zajeli tady v závodě tak, jak umíme na tréninku. Samozřejmě vždycky to může být ještě lepší, ale teď jsme hodně spokojení,“ řekl Mrázek.

Taschlerovi podobně jako na loňském mistrovství světa v rytmickém tanci chybovali, tentokrát partnerka zakolísala na začátku twizzlů. Získali o 1,2 bodu méně než jejich krajané a jsou o tři místa za nimi. „Já si myslím, že jsme si ten tanec užili, protože aréna byla super, energie taky. Ale některé chybičky tam byly, takže to se hned podepíše na skóre. Hlavně v twizzlech, možná ještě někde potom, uvidíme v protokolu,“ řekl Taschler.

Natálie a Filip Taschlerovi během rytmického tance na mistrovství světa v krasobruslení.

Taschlerovi jsou ve vyrovnané skupině od 11. do 14. místa, která se vměstnala do 0,76 bodu. Součet průběžných umístění českých párů je 23, takže mají před sobotními volnými tanci ještě rezervu pro potřebný maximální součet 28. Nikdo z postupujících do volných tanců navíc nemůže za umístění dostat více než 16 bodů.

Českým krasobruslařům nahrály i pády dvou předních evropských párů, které už v minulosti získaly medaile na ME. Finové Juulia Turkkilaová a Matthias Versluis díky známce 68,09 bodu jako poslední proklouzli do finálové dvacítky pro volné tance. Litevci Alison Reedová a Saulius Ambrulevičius získali o setinu méně a vypadli.

Technicky jednoznačně nejlepší výkon v rytmickém tanci podali Chocková a Bates. Američané se poprvé v sezoně dostali přes 90 bodů. Známkou 90,18 si vypracovali náskok 3,74 bodu před kanadským párem Piper Gillesová a Paul Poirier, kterému mohou vrátit porážku z nedávného mistrovství čtyř kontinentů.

Průběžnou třetí příčku drží Britové Lilah Fearová a Lewis Gibson, kteří mají 83,86 bodu a náskok 82 setin před Italy Charlene Guignardovou a Marcem Fabbrim.