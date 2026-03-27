Taschlerovi i Mrázkovi postoupili v Praze do volných tanců, úvod MS ovládli favorité

  15:57aktualizováno  15:57
Oba české páry se na mistrovství světa v krasobruslení v Praze dostaly do volných tanců. V pátečním rytmickém tanci si vedly vyrovnaně. Lepší byli tentokrát Kateřina a Daniel Mrázkovi, kteří jsou před posledními deseti páry průběžně třetí se známkou 76,74 bodu. Natálie a Filip Taschlerovi jsou hned ze nimi, získali o 39 setin méně.
Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze. | foto: Michal Sváček, MAFRA

Vedou olympijští vítězové Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron z Francie, kteří si osobní rekord v rytmickém tanci zlepšili na 92,74 bodu a pravděpodobně už nebudou z čela sesazeni.

Čeští reprezentanti jeli bez výraznějších chyb. Juniorští mistři světa z roku 2023 Mrázkovi se výrazně zlepšili oproti olympiádě, kde dostali jen lehce přes 72 bodů. Zaostali jen zhruba o půl bodu za svým osobním rekordem. Taschlerovi téměř o bod zaostali za svou známkou z lednového mistrovství Evropy, na únorové olympiádě zase dostali přibližně o bod méně než tentokrát.

Roli největších favoritů potvrzují Fournierová Beaudryová a Cizeron, kteří spolu jezdí první sezonu a žebříčkově se zatím nedostali k nasazení do nejsilnějších rozjížděk.

Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron během rytmických tanců.

V pátek dostali za rytmický tanec ještě vyšší známku než ve své zlaté soutěži pod pěti kruhy v Miláně, kde jen těsně překročili devadesátibodovou hranici. I pro pětinásobného mistra světa Cizerona je to absolutní osobní rekord. Během dlouholeté úspěšné spolupráce s Gabriellou Papadakisovou se v rytmickém tanci dostali maximálně na 92,73 bodu.

Francouzští tanečníci mají blízko k tomu, aby po ME a ZOH vyhráli i třetí letošní velkou akci. Dvě nejlepší skupiny sice ještě pojedou, ale nikdo z dalších favoritů zatím podobnou známku za rytmický tanec nedostal. Rekord v této části soutěže drží trojnásobní mistři světa Madison Chocková a Evan Bates z USA, kteří do Prahy nepřijeli.

