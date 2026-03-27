Taschlerovi i Mrázkovi postoupili v Praze do volných tanců, úvod MS ovládli favorité

Vedou olympijští vítězové Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron z Francie, kteří si osobní rekord v rytmickém tanci zlepšili na 92,74 bodu a pravděpodobně už nebudou z čela sesazeni.
Čeští reprezentanti jeli bez výraznějších chyb. Juniorští mistři světa z roku 2023 Mrázkovi se výrazně zlepšili oproti olympiádě, kde dostali jen lehce přes 72 bodů. Zaostali jen zhruba o půl bodu za svým osobním rekordem. Taschlerovi téměř o bod zaostali za svou známkou z lednového mistrovství Evropy, na únorové olympiádě zase dostali přibližně o bod méně než tentokrát.
Roli největších favoritů potvrzují Fournierová Beaudryová a Cizeron, kteří spolu jezdí první sezonu a žebříčkově se zatím nedostali k nasazení do nejsilnějších rozjížděk.
V pátek dostali za rytmický tanec ještě vyšší známku než ve své zlaté soutěži pod pěti kruhy v Miláně, kde jen těsně překročili devadesátibodovou hranici. I pro pětinásobného mistra světa Cizerona je to absolutní osobní rekord. Během dlouholeté úspěšné spolupráce s Gabriellou Papadakisovou se v rytmickém tanci dostali maximálně na 92,73 bodu.
Francouzští tanečníci mají blízko k tomu, aby po ME a ZOH vyhráli i třetí letošní velkou akci. Dvě nejlepší skupiny sice ještě pojedou, ale nikdo z dalších favoritů zatím podobnou známku za rytmický tanec nedostal. Rekord v této části soutěže drží trojnásobní mistři světa Madison Chocková a Evan Bates z USA, kteří do Prahy nepřijeli.