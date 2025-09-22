MS v silniční cyklistice 2025: Program, trasa, česká nominace a kde sledovat

Mistrovství světa v silniční cyklistice odstartovalo v neděli 21. září a vyvrcholí 28. září závodem mužů. O medaile se bojuje ve Rwandě. V sousedním Kongu se válčí, a proto několik elitních závodníku šampionát vynechalo. Program, českou nominaci i další informace najdete v následujícím přehledu.
Belgičan Remco Evenepoel na trati časovky na mistrovství světa ve Rwandě.

Belgičan Remco Evenepoel na trati časovky na mistrovství světa ve Rwandě. | foto: AP

Trasa závodu mužů na MS v silniční cyklistice.
Belgičan Remco Evenepoel se raduje ze třetího titulu mistra světa v časovce v...
Belgičan Remco Evenepoel se raduje ze třetího titulu mistra světa v časovce v...
Belgičan Remco Evenepoel (vlevo) slaví titul mistra světa v časovce se třetím...
12 fotografií

Program MS v silniční cyklistice ve Rwandě:

Datum a časZávodVzdálenost
22.9., 10:35Časovka - Ženy do 23 let22,6 km
22.9., 13:35Časovka - Muži do 23 let31,2 km
23.9., 10:45Časovka - Juniorky18,3 km
23.9., 14:00Časovka - Junioři22,6 km
24.9., 12:30Časovka - Štafeta týmů - mix41,8 km
25.9., 13:05Silniční závody - Ženy do 23 let119,3 km
26.9., 08:00Silniční závod - Junioři119,3 km
26.9., 12:00Silniční závod - Muži do 23 let164,6 km
27.9., 08:20Silniční závod - Juniorky74 km
27.9., 12:05Silniční závod - Ženy Elite164,6 km
28.9., 09:45Silniční závod - Muži Elite267,5 km

Čeští závodníci na MS v silniční cyklistice 2025:

KategorieZávodník/závodniceÚčast v časovce
Muži EliteŠimon VaníčekNe
Michael BorošNe
Ženy Elitebez české účasti-
Ženy U23Julia KopeckýAno
Barbora NěmcováNe
Muži U23Alberto Carlo MontiAno
Martin BártaNe
Pavel NovákNe
Tomáš PřidalNe
Štěpán ZahálkaNe
JuniorkyAnna HanákováAno
Karolína ŠpicarováAno
Antonie CrmanováNe
Anežka KysilkováNe
JuniořiJakub ZaňkaAno
Filip NovákNe
Jiří RejzekNe

Kde sledovat MS v cyklistice 2025 živě v TV?

Přímé přenosy z mistrovství světa v silniční cyklistice nabídnou stanice ČT sport či a ČT 2. Sledovat je můžete i na platformě ČT sport Plus. Závody budou k vidění i na stanicích Eurosport 1 a 2, případně jeho internetové verzi HBO Max.

Trasy elitních závodů na MS v cyklistice 2025:

Trasy hlavních závodů jsou extrémně náročné. Kigali je hodně kopcovité město – trať je plná prudkých stoupání a technických sjezdů. Navíc leží v nadmořské výšce cca 1 500 m n. m.

Elite závod mužů

  • Měří 267,5 km a trať vede okolím hlavního města Kigali
  • Pojede se 15 stejných okruhů a jeden větší rozšířený
  • V rozšířeném okruhu závodníci vystoupají na Mont Kigali (5,9 km, 6,9 %) v nadmořské výšce 1 771 metrů.
  • Převýšení dává v součtu 5475 metrů.

Trasa závodu mužů na MS v silniční cyklistice.

Elite závod žen

  • Měří 164,6 km
  • Pojede se 11 stejných okruhů na podobné trati jako mužský závod
  • Nejtěžší prověrky přijdou zřejmě při stoupání na Côte de Kigali Golf (800 m, 8,1 %) a Côte de Kimihurura (1,3 km, 6,3 %).
  • Celkové převýšení je 3350 metrů

Mapy všech závodů na MS v silniční cyklistice najdete ZDE.

Jak dopadlo MS v silniční cyklistice loni?

V roce 2024 se MS v silniční cyklistice konalo ve švýcarském Curychu. Elitní závod mužů ovládl slovinský expres Tadej Pogačar, mezi ženami triumfovala Belgičanka Lotte Kopecky.

ZávodDatum a časVzdálenost (km)Výsledky
Ženy Elite (časovka)22.9., 12:0029,91. Brown (AUS) 39:16
2. Vollering (NED) +0:16
3. Dygert (USA) +0:56
Muži Elite (časovka)22.9., 14:4546,11. Evenepoel (BEL) 53:01
2. Ganna (ITA) +0:07
3. Affini (ITA) +0:55
27. Vacek +3:46
Junioři (časovka)23.9., 09:1524,91. Seixas (FRA) 28:08
2. Schoofs (BEL) +0:06
3. Van Kerckhove (BEL) +0:07
Muži do 23 let (časovka)23.9., 14:4529,91. Romeo Abad (ESP) 36:42
2. Soderqvist (SWE) +0:32
3. Christen (SUI) +0:40
41. Přidal +4:02
43. Rubeš +4:29
Juniorky (časovka)24.9., 08:3018,81. Ferguson (GBR) 23:49
2. Chladoňová (SVK) +0:35
3. Wolff (GBR) +0:37
24. Kaňkovská +2:02
Štafeta týmů - mix25.9., 14:0053,71. Austrálie 1:12:52
2. Německo +0:01
3. Itálie +0:08
Juniorky (silniční)26.9., 10:0073,61. Ferguson (GBR) 1:54:48
2. Ostiz (ESP) +0:00
3. Chladoňová (SVK) +0:00
15. Hezinová +2:25
63. Dubcová +7:45
77. Kaňkovská +10:08
90. Douděrová +13:04
Junioři (silniční)26.9., 14:15127,21. Finn (ITA) 2:57:05
2. Grindley (GBR) +2:05
3. Remijn (NED) +3:06
DNF - Bittman, Rejzek, Zahálka, Pešek, Šumpík
Muži do 23 let (silniční)27.9., 12:45173,61. Behrens (GER) 3:57:24
2. Svrček (SVK) +0:00
3. Segaert (BEL) +0:28
50. Kopecký +15:43
DNF - Vysočan, Přidal, Novák
Ženy Elite (silniční)28.9., 12:45154,11. Kopecky (BEL) 4:05:26
2. Dygert (USA) +0:00
3. Longo Borghini (ITA) +0:00
DNF - Nosková, Slaníková, Němcová
Muži Elite (silniční)29.9., 10:30273,91. Pogačar (SLO) 6:27:30
2. O’Connor (AUS) +0:34
3. van der Poel (NED) +0:58
20. Vacek +3:52
DNF - Boroš, Schlegel, Otruba

DNF = nedokončil.

