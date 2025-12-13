Domácí euforie! Florbalistky po gólu kapitánky poprvé postoupily do finále MS

Autor: ,
  18:56aktualizováno  18:56
České florbalistky porazily v semifinále mistrovství světa v Ostravě Finsko 1:0 a poprvé v historii postoupily do finále. V čase 58:41 rozhodla kapitánka Michaela Kubečková. Druhé čisté konto na turnaji udržela brankářka Nikola Příleská. Svěřenkyně trenéra Lukáše Procházky mají z 15. šampionátu jistou třetí medaili po bronzech v letech 2011 v St. Gallenu a 2023 v Singapuru.
Radost českých florbalistek v semifinále MS.

Radost českých florbalistek v semifinále MS. | foto: Jan Vlach

Michaela Kubečková se raduje z rozhodující braky proti Finsku.
Radost českých florbalistek v semifinále MS.
Radost českých florbalistek v po triumfu v semifinále MS.
Radost českých florbalistek v po triumfu v semifinále MS.
15 fotografií

Češky, které na MS porazily Finsko až na čtrnáctý pokus, se v neděli utkají ve finále od 16:00 s vítězkami souboje mezi Švédskem a Švýcarskem.

Duel v Ostravar Aréně vidělo 5934 diváků, což je druhá nejvyšší návštěva v historii MS po finále mezi Finskem a Švédskem z roku 2015 v Tampere (6517). Na turnaj dosud zavítalo 47 942 diváků, což už překonalo dosavadní maximum 44 513 fanoušků na MS v Neuchatelu v roce 2019.

Čestné buly vhodila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Příleská v úvodu vyrazila střelu Oony Kauppiové, na druhé straně v 7. minutě minula branku Šárka Staňková, která se dostala před Miiu Maaranenovou. Finská brankářka si poradila i se střelou Kubečkové. Ve 14. minutě pomohla Seveřankám pravá tyč po střele Venduly Beránkové. Před první pauzou se ještě natlačila před Maaranenovou Karolína Klubalová.

V úvodu druhé části Příleská vystihla blafák Suvi Hämäläinenové. Ve 30. minutě po přihrávce Michaely Mechlové trefila Barbora Husková před odkrytou brankou levou tyč. V čase 37:27 zahrála před šancí Huskové rukou Daniela Westerlundová a švédští sudí Jörgen Andersson a Kevin Cardell nařídili trestné střílení. Kubečková ale na Maaranenovou nevyzrála.

V úvodu třetí třetiny po přihrávce Anny Brucháčkové přestřelila Klubalová. Ve 49. minutě neuspěla s bekhendovým zakončením Veera Kauppiová. V závěru základní hrací doby si Maaranenová poradila se střelou Denisy Ratajové a neprůstřelnost držela i Příleská. V 59. minutě se po akci Staňkové trefila z levé strany k protější tyči Kubečková, která ale duel kvůli zranění nohy nedohrála. Češky odolaly při power play soupeře a mohly slavit historický úspěch.

Mistrovství světa florbalistek v Ostravě

Semifinále
Česko - Finsko 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Branka a nahrávka: 59. Kubečková (Staňková). Rozhodčí: Andersson, Cardell (oba Švéd.). Bez vyloučení. Diváci: 5934
Sestava Česka: Příleská - Jiráková, Staňková, Stůjová, Ratajová, Mechlová, Beránková - A. Brucháčková, Kubečková, Klubalová - Bačová, Keprtová, Řepková - Husková, Štekerová, Fuchsová. Trenér: Procházka

19:00 Švédsko - Švýcarsko.

O 5.- 8. místo
Norsko - Dánsko 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)
Branky: 34. a 44. Hansenová, 15. Eriksenová, 22. Terjesenová - 9. Morchová, 18. Beckerová, 20. Abildgaardová
Lotyšsko - Slovensko 4:3 v prodl. (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0)
Branky: 16. J. Roziteová, 19. Ankudinovová, 21. Grapenová, 67. Salacieteová - 29. P. Hudáková, 44. Hrabovská, 52. Chúpeková

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.