Alžírsko - Rakousko 3:3, divočina na konci. Evropané byli kousek od vyřazení

Duel na Arrowhead Stadium načal střelecky v 28. minutě Marko Arnautovic, v závěru poločasu na vedoucí gól rekordmana v počtu startů i gólů za Rakousko odpověděl Rafík Belghálí.
Ve druhém dějství Rakušané zásluhou Marcela Sabitzera opět odskočili, jenže po hodině hry srovnal Rijád Mahriz, který ve třetí minutě nastavení dokonal obrat.
V té chvíli Rakousko nepostupovalo a naopak Írán ano, Sasa Kalajdzic však po půlminutě na hřišti zajistil svému týmu souboj se Španělskem.
Rakousko, jehož největším úspěchem na MS je bronz z roku 1954, na minulých dvou šampionátech v letech 1990 a 1998 skončilo už v hlavní fázi. Alžírsko při páté účasti na turnaji prošlo dál podruhé za sebou, před 12 lety si zahrálo osmifinále. První tři starty na vrcholné světové akci opustilo vždy nejrychlejším možným způsobem. Jeho souboj se Švýcarskem bude pikantní pro trenéra Vladimira Petkoviče, dvaašedesátiletý Bosňan vedl zemi helvétského kříže mezi roky 2014 až 2021.
Týmy už před zápasem věděly, že remíza stačí oběma. Pokud by však jeden z nich prohrál, s turnajem by se rozloučil a místo něj by postoupil Írán. Až do 28. minuty, než Rakousko udeřilo, nevidělo 69 045 fanoušků žádnou zajímavou šanci. Pak ale obránce Alaba dlouhým nákopem našel za obranou Arnautovice a ten překonal Binbúta. Sedmatřicetiletý rakouský útočník si vylepšil bilanci v počtu gólů (49) a startů za národní tým (136), v obou případech jde o rakouský rekord.
Arnautovicova druhá trefa na turnaji zápas nakopla, Rangnickovo mužstvo okamžitě usilovalo o druhý zásah. Na druhé straně Belghálí zakončil vedle, Maza rozvlnil boční síť a Šajbí zpoza vápna zamířil do tyče. Maza zase z bezprostřední blízkosti neprostřelil gólmana Alexandera Schlagera.
Na konci první půle se už Petkovičův tým prosadil. Rakouský obránce Mwene počítal s tím, že míč skončí v zámezí, zastavil se však o rohový praporek, dostal se k Belghálímu, ten se zbavil tří protihráčů a propálil Schlagera.
V 55. minutě si Rakušané vzali vedení zpět. Laimer odstavil v souboji Hadžáma a na hranici šestnáctky příhrál nabíhajícímu Sabitzerovi, který pohotově vyzrál na Binbúta. I podruhé se však Alžířané dotáhli, na reakci potřebovali pět minut. Avár přešel přes Posche a našel přesně zakončujícího Mahrize.
Zdálo se, že tím se v Kansas City událo vše podstatné. Oba celky totiž výrazně polevily a bylo očividné, že s remízou jsou spokojené. Tím si od fanoušků vysloužily pískot. Jenže přišlo nastavení, a to nabídlo neuvěřitelnou podívanou.
Nejprve si Mahriz naběhl za defenzivu Rakušanů a podruhé v utkání se zapsal mezi střelce. Vypadalo to, že Alžířané půjdou na Španělsko a naopak Rakousko pojede domů. Drama ale neskončilo a Rakušané se nakonec v posledních vteřinách utkání dotáhli. Střídající Gregoritsch vrátil před branku přetažený centr a Kalajdzic krátce po příchodu na trávník zajistil hlavou své zemi pokračování na turnaji.
45. R. Belghálí, 60. R. Mahriz, 90. R. Mahriz
28. M. Arnautovic, 55. M. Sabitzer, 90. S. Kalajdžić
U. Bin Bút - R. Belghálí (71. S. Šerkí), A. Mandí, R. Bensabajní, D. Hadžám (71. R. Ajt-Núrí) - H. Awár (90. F. Ghedžmís), N. Bin Tálib, I. Maza - R. Mahriz, A. Gouiri (71. Z. Belajd), F. Šájbí
A. Schlager - S. Posch, P. Lienhart, D. Alaba (62. K. Danso), P. Mwene (90. S. Kalajdžić) - N. Seiwald, X. Schlager (46. F. Grillitsch), R. Schmid (46. P. Wanner), K. Laimer, M. Sabitzer - M. Arnautovic (46. M. Gregoritsch)
M. Mastil, F. Ghedžmís, S. Šerkí, A. Hádž Músa, A. Ubáda, Z. Belajd, J. Titráví, N. Benbúalí, Á. Bulbína, L. Zidane, H. Budáví, R. Zerrúqí, R. Ajt-Núrí, M. Túqáj
11. M. Arnautovic
Počet diváků: 72 000Přejít na online reportáž