ONLINE: Anglie - Chorvatsko 0:0, finalista Eura proti bronzovému týmu z Kataru

Chorvaté v kvalifikaci ovládli skupinu, v níž narazili mimo jiné na českou reprezentaci. V generálce na závěrečný turnaj porazili 2:1 sousední Slovinsko.
S Anglií naposledy hráli na Euru před pěti lety, kde s ní ve skupině padli 0:1.
Anglie tehdy dokráčela do finále stejně jako před dvěma lety, pokaždé ale prohrála a na velkou trofej čeká od roku 1966.
Kvalifikací prošla bez problémů – neztratila ani bod, a dokonce neinkasovala jedinou branku. Před týdnem si v přípravě poradila 3:0 s Kostarikou. Jak zvládne zápas s Chorvatskem?
Anglie : Chorvatsko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Pickford - E. Konsa, N. O’Reilly, J. Stones, R. James - D. Rice, E. Anderson, J. Bellingham - H. Kane, A. Gordon, N. Madueke
J. Pickford - E. Konsa, N. O’Reilly, J. Stones, R. James - D. Rice, E. Anderson, J. Bellingham - H. Kane, A. Gordon, N. Madueke
Sestavy:
D. Livakovič - . Stanišič, J. Gvardiol, J. Šutalo, L. Vušković - L. Modrič, M. Pašalič, M. Baturina, P. Sučič - I. Perišič, P. Musa
D. Livakovič - . Stanišič, J. Gvardiol, J. Šutalo, L. Vušković - L. Modrič, M. Pašalič, M. Baturina, P. Sučič - I. Perišič, P. Musa
Přejít na online reportáž
Náhradníci:
J. Trafford, I. Toney, O. Watkins, J. Quansah, M. Guéhi, K. Mainoo, E. Eze, M. Rashford, J. Henderson, B. Saka, D. Henderson, M. Rogers, D. Burn, D. Spence
J. Trafford, I. Toney, O. Watkins, J. Quansah, M. Guéhi, K. Mainoo, E. Eze, M. Rashford, J. Henderson, B. Saka, D. Henderson, M. Rogers, D. Burn, D. Spence
Náhradníci:
K. Jakič, L. Sučič , M. Erlič, M. Pongračič, M. Pašalič, I. Matanovič, D. Kotarski, M. Kovačič, D. Čaleta-Car, A. Kramarič, N. Moro, N. Vlašič, A. Budimir, I. Pandur, T. Fruk
K. Jakič, L. Sučič , M. Erlič, M. Pongračič, M. Pašalič, I. Matanovič, D. Kotarski, M. Kovačič, D. Čaleta-Car, A. Kramarič, N. Moro, N. Vlašič, A. Budimir, I. Pandur, T. Fruk