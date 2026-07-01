ONLINE: Anglie - DR Kongo, vítěz půjde v osmifinále proti domácímu Mexiku

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  17:31
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Anglický záložník Jude Bellingham před zápasem proti DR Kongo. | foto: Reuters

Angličtí fotbalisté, jedni z favoritů na celkový triumf, hrají na úvod vyřazovací fáze v Atlantě proti Demokratické republice Kongo. Zápas mistrovství světa má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Vítěz se v osmifinále utká s domácím Mexikem.

Anglie prošla skupinou bez porážky – porazila Chorvatsko, Panamu a bez branek remizovala s Ghanou.

Kongo na úvod turnaje obralo favorizované Portugalsko (1:1), pak těsně prohrálo s Kolumbií (0:1) a na závěr skupin porazilo 3:1 Uzbekistán, čímž si zajistilo postup ze třetího místa.

V jeho výběru jsou i obránce Aaron Wan-Bissaka a záložník Aaron Tshibola, kteří se v Anglii narodili a v mládežnickém věku ji reprezentovali.

Obě země se utkají vůbec poprvé.

MS ve fotbale 2026
1. 7. 2026 18:00
Anglie : DR Kongo
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