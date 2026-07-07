„Omlouvám se, ale nemůžu se na vás ani pořádně podívat, jak to na mě emočně dolehlo,“ řekl televiznímu reportérovi kouč Scaloni. „Máme skvělou partu, všichni to jsou neskuteční hráči. Víc vám neřeknu, musím jít.“
Vítězný gól dal sice v úvodu nastavení Fernández, ale všichni opěvují hlavně devětatřicetiletého Messiho, který si po závěrečném hvizdu sundal dres a bylo poznat, jak moc se mu ulevilo. Tak moc, že se nakonec neubránil slzám.
„Trpěli jsme, ale tahle parta se nikdy nevzdává – bojuje až do úplného konce. Jsem rád, že fanoušci teď mohou slavit,“ přidal dojatý Messi.
Přitom v jedenadvacáté minutě odmítl možnost srovnat na 1:1, když nepříliš dobře umístěnou střelou zahodil penaltu, a stal se prvním hráčem, který (bez rozstřelů) neproměnil dva pokutové kopy během jednoho šampionátu.
Jenže to je teď zapomenuto.
Zase je z něj hrdina.
„Připomněl nám, že je jenom člověk, aby nám vzápětí ukázal, že není člověk,“ smál se někdejší útočník Thierry Henry ve studiu televize Fox Sports.
„Leo nás táhne a my pro něj dál budeme odevzdávat všechno. Viděl jsem ho dnes na konci dojatého. Zasloužil si to užít,“ doplnil útočník Martínez, jenž připravil třetí gól.
Vzhůru do nebes a ještě dál! 🪽🐐— Nova Sport (@novasport_cz) July 7, 2026
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„Hlavně mám radost, že jsme postoupili dál. Bylo to těžké, ale takové zápasy na mistrovství světa bývají,“ pravil skromně Messi.
Argentinci se ve druhé půli trápili a neprobral je ani neuznaný gól Zika, jenž sudí Letexier nakonec zrušil kvůli šlapáku v zárodku celé akce. O pár minut později stejný hráč zvýšil na 2:0 už regulérním způsobem. Blížila se senzace.
Jenže pak Messi z pravé strany poslal přesný centr přímo na hlavu střídajícího Romera, jenž do míče prudce trknul a snížil na 1:2. A o čtyři minuty později Montiel přiklepl balon Messimu ve vápně a ten nechytatelnou střelou o břevno rozvlnil síť.
Roztáhl ruce, běžel se radovat k rohovému praporku a cestou ještě několikrát oslavně vyskočil a zatnul pěstí ve vzduchu.
„Upřímně, už snad ani nejsou slova, kterými by se dal popsat. Nejlepší fotbalista na světě, v celé historii. Snažíme se mu pomáhat a také mu děkujeme za to, co pro nás dělá, jak vysokou laťku nastavuje na trénincích,“ řekl Álvarez.
„Poznali jste, že za stavu 0:2 se něco změnilo. Převzal velení, říkal si o míč. Bylo vidět, že si za tím jde. Byl na misi. Odmítal na šampionátu skončit,“ chválil ho jiný bývalý kanonýr Zlatan Ibrahimovic.
Messi se stal prvním hráčem v historii mistrovství světa, jenž se prosadil v šesti vyřazovacích zápasech po sobě. A po úvodních pěti utkáních probíhajícího šampionátu má na kontě už osm branek – víc jich po stejném počtu zápasů vstřelil jen kanonýr Gerd Müller v roce 1970, kdy se trefil hned desetkrát.
I tak je nicméně Messi aktuálně v čele tabulky střelců, o gól před mladými puškami Mbappém a Haalandem.
„Je pro nás příkladem, jelikož se nikdy nevzdává. Vždycky nám ukáže, že je to možné. Tahle výhra je odměnou pro nás všechny. Bylo příliš brzo, abychom vypadli. A budeme bojovat až do konce,“ pronesl autor vítězné branky Fernández.
V historických tabulkách pak má Messi už 21 branek napříč světovými šampionáty.
A je víc než pravděpodobné, že na tomhle čísle nezůstane.