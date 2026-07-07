ONLINE: Argentina - Egypt, zajistí si obhájci titulu postup do čtvrtfinále?

Vítěz se utká s lepším z dvojice Kolumbie – Švýcarsko, jejichž zápas je na programu od 22.00.
Argentina zatím na turnaji jenom vítězí, byť na úvod vyřazovací fáze se nadřela a outsidera z Kapverd porazila až v prodloužení (3:2). Jejím tahounem je nadále Lionel Messi, jenž se se sedmi brankami dělí o první místo v tabulce střelců probíhajícího šampionátu.
Egypt skončil ve skupině druhý o skóre za Belgií a následně až na penalty vyřadil Austrálii. Teď usiluje o svou historicky první účast ve čtvrtfinále.
Obě země na sebe naposledy narazily na jaře 2008, v přípravném zápase tehdy Argentina zvítězila 2:0.