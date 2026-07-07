ONLINE: Argentina - Egypt, zajistí si obhájci titulu postup do čtvrtfinále?

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  17:18aktualizováno  17:18
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Lionel Messi slaví gól se spoluhráčem Nahuelem Molinou. | foto: Reuters

Mistrovství světa pozná předposledního čtvrtfinalistu. Argentinští fotbalisté, obhájci titulu, hrají v Atlantě proti Egyptu. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Vítěz se utká s lepším z dvojice Kolumbie – Švýcarsko, jejichž zápas je na programu od 22.00.

Argentina zatím na turnaji jenom vítězí, byť na úvod vyřazovací fáze se nadřela a outsidera z Kapverd porazila až v prodloužení (3:2). Jejím tahounem je nadále Lionel Messi, jenž se se sedmi brankami dělí o první místo v tabulce střelců probíhajícího šampionátu.

Egypt skončil ve skupině druhý o skóre za Belgií a následně až na penalty vyřadil Austrálii. Teď usiluje o svou historicky první účast ve čtvrtfinále.

Obě země na sebe naposledy narazily na jaře 2008, v přípravném zápase tehdy Argentina zvítězila 2:0.

MS ve fotbale 2026
7. 7. 2026 18:00
Argentina : Egypt
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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