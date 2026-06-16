Belgie - Egypt 1:1, čekání na první výhru na MS trvá, Afričany o ni připravil vlastní gól

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  0:45aktualizováno  0:45
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Od 19 minuty vedli, ale prvního vítězství na mistrovství světa se nakonec nedočkali. Egyptští fotbalisté na úvod šampionátu remizovali 1:1 s Belgií 1:1. Úvodní branku zápasu vstřelil Ašúr, ale v 66. minutě si dal vlastní gól obránce Hání.
Romelu Lukaku (Belgie) slaví se spoluhráči vyrovnávací gól na 1:1 na...

Romelu Lukaku (Belgie) slaví se spoluhráči vyrovnávací gól na 1:1 na mistrovství světa proti Egyptu. | foto: AP

Belgický brankář Thibaut Courtois tleská fanouškům po utkání s Egyptem.
Youri Tielemans děkuje fanouškům v ochozem Lumen Fieldu v Seattlu po remíze 1:1...
Egyptský kouč Hossam Hassan během utkání s Belgií na mistrovství světa.
Davy fanoušků s vlajkami sledují zápas Egypta na mistrovství světa proti Belgii...
20 fotografií

Ve 20. minutě převzal Ašúr kousek před šestnáctkou přihrávku kapitána Salaha a tvrdou přízemní ranou k tyči dostal Egypt do vedení. Fotbalisté Belgie se pak z vyrovnání radovali v 66. minutě, kdy si Meunierův centr pod tlakem Lukakua srazil do vlastní sítě obránce Haní. Belgický útočník se zasloužil o vyrovnávací branku sotva půl minuty od svého příchodu na hřiště.

Více šancí strhnout výhru na svou stranu měli do konce utkání Belgičané. V té největší Mecheleho hlavičku po standardní situaci zneškodnil brankář Šubajr. Tým kolem hvězdného Muhammada Salaha, jenž dnes oslavil 34. narozeniny, se nedočkal prvního vítězství na na světovém šampionátu ani ve svém osmém zápase.

„Byl to těžký zápas. V úvodu jsme nebyli dostatečně koncentrovaní, ale po přestávce jsme hráli už mnohem lépe,“ přiblížil v pozápasovém televizním rozhovoru belgický záložník Youri Tielemans. „Vytvořili jsme si šance, ale nedokázali jsme je proměnit. Remíza je nakonec dobrý výsledek, ale víme, že umíme hrát lépe,“ dodal hráč anglické Aston Villy.

Mostafa Zico (Egypt) v souboji s Maximem De Cuyperem z Belgie.

Evropské země se na šampionátu zatím nečekaně trápí, z deseti zápasů reprezentace ze starého kontinentu zvítězily jen třikrát. Největším překvapením dosavadního průběhu turnaje byla pondělní bezbranková remíza Španělů s Kapverdami.

Belgie k příštímu zápasu nastoupí v neděli od 21:00 SELČ, v Los Angeles vyzve Írán. Egypťané pak o šest hodin později ve Vancouveru nastoupí proti Novému Zélandu.

MS ve fotbale 2026
15. 6. 2026 21:00
Konec zápasu
Belgie : Egypt 1 : 1
(0 : 1)
Góly:
66. M. Hání (vla.)
Góly:
19. E. Ašúr
Sestavy:
T. Courtois - T. Meunier, N. Ngoy, B. Mechele, T. Castagne (57. M. De Cuyper) - A. Onana (57. N. Raskin), Y. Tielemans, J. Doku (86. M. Fernandez-Pardo), K. De Bruyne (86. H. Vanaken), L. Trossard - C. De Ketelaere (66. R. Lukaku)
Sestavy:
M. Šubajr - M. Hání, J. Ibráhím, H. Fasí (89. I. Ádel), A. Fatú (88. K. Háfiz) - M. Lášín, M. Atíja, M. Salah (76. H. Abdal Karim), E. Ašúr (70. R. Rabía), M. Ziko (76. Zizo) - O. Marmúš
Náhradníci:
S. Lammens, K. De Winter, D. Moreira, M. Fernandez-Pardo, J. Seys, M. Penders, N. Raskin, M. De Cuyper, D. Lukébakio, A. Theate, H. Vanaken, A. Saelemaekers, A. Witsel, R. Lukaku
Náhradníci:
R. Rabía, K. Háfiz, Zizo, N. Imád, I. Ádel, H. Hasan, M. Abdal Múnim, M. Šanáví, M. Trézéguet, H. Abdal Karim, T. Alá, H. Madžíd, M. Sábir, a. Solimán
Žluté karty:
14. T. Castagne, 75. M. De Cuyper
Žluté karty:
13. M. Atíja, 34. A. Fatú

Počet diváků: 66 775

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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