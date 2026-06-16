Belgie - Egypt 1:1, čekání na první výhru na MS trvá, Afričany o ni připravil vlastní gól

Ve 20. minutě převzal Ašúr kousek před šestnáctkou přihrávku kapitána Salaha a tvrdou přízemní ranou k tyči dostal Egypt do vedení. Fotbalisté Belgie se pak z vyrovnání radovali v 66. minutě, kdy si Meunierův centr pod tlakem Lukakua srazil do vlastní sítě obránce Haní. Belgický útočník se zasloužil o vyrovnávací branku sotva půl minuty od svého příchodu na hřiště.
Více šancí strhnout výhru na svou stranu měli do konce utkání Belgičané. V té největší Mecheleho hlavičku po standardní situaci zneškodnil brankář Šubajr. Tým kolem hvězdného Muhammada Salaha, jenž dnes oslavil 34. narozeniny, se nedočkal prvního vítězství na na světovém šampionátu ani ve svém osmém zápase.
„Byl to těžký zápas. V úvodu jsme nebyli dostatečně koncentrovaní, ale po přestávce jsme hráli už mnohem lépe,“ přiblížil v pozápasovém televizním rozhovoru belgický záložník Youri Tielemans. „Vytvořili jsme si šance, ale nedokázali jsme je proměnit. Remíza je nakonec dobrý výsledek, ale víme, že umíme hrát lépe,“ dodal hráč anglické Aston Villy.
Evropské země se na šampionátu zatím nečekaně trápí, z deseti zápasů reprezentace ze starého kontinentu zvítězily jen třikrát. Největším překvapením dosavadního průběhu turnaje byla pondělní bezbranková remíza Španělů s Kapverdami.
Belgie k příštímu zápasu nastoupí v neděli od 21:00 SELČ, v Los Angeles vyzve Írán. Egypťané pak o šest hodin později ve Vancouveru nastoupí proti Novému Zélandu.
T. Courtois - T. Meunier, N. Ngoy, B. Mechele, T. Castagne (57. M. De Cuyper) - A. Onana (57. N. Raskin), Y. Tielemans, J. Doku (86. M. Fernandez-Pardo), K. De Bruyne (86. H. Vanaken), L. Trossard - C. De Ketelaere (66. R. Lukaku)
S. Lammens, K. De Winter, D. Moreira, M. Fernandez-Pardo, J. Seys, M. Penders, N. Raskin, M. De Cuyper, D. Lukébakio, A. Theate, H. Vanaken, A. Saelemaekers, A. Witsel, R. Lukaku
R. Rabía, K. Háfiz, Zizo, N. Imád, I. Ádel, H. Hasan, M. Abdal Múnim, M. Šanáví, M. Trézéguet, H. Abdal Karim, T. Alá, H. Madžíd, M. Sábir, a. Solimán
14. T. Castagne, 75. M. De Cuyper
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