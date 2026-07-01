ONLINE: Belgie - Senegal 0:1, nejdřív tyč, pak gól z dorážky. Jásá Diarra

Vítěz v osmifinále narazí na lepšího z dvojice USA – Bosna a Hercegovina, jejichž zápas má výkop ve čtvrtek ve 2.00 SELČ.
Belgie ve skupině remizovala s Egyptem a Íránem, načež na závěr porazila Nový Zéland vysoko 5:1, díky čemuž s pěti body o skóre skončila první.
Senegal v náročné skupině prohrál s Francií i Norskem, pak si ale s přehledem poradil s Irákem (5:0) a postoupil ze třetího místa, mimochodem jako jediný tým se třemi body.
S Belgií se utká vůbec poprvé v historii.
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T. Courtois - T. Castagne, B. Mechele, A. Theate, M. De Cuyper - Y. Tielemans, H. Vanaken, L. Trossard, K. De Bruyne, J. Doku - C. De Ketelaere
T. Meunier, A. Witsel, R. Lukaku, A. Saelemaekers, D. Lukébakio, A. Onana, N. Raskin, K. De Winter, D. Moreira, M. Fernandez-Pardo, J. Seys, N. Ngoy, M. Penders, S. Lammens
K. Koulibaly, A. Seck, A. Mendy, P. Sarr, B. Dieng, N. Jackson, A. Diao, E. Diouf, Y. Diouf, C. Ndiaye, M. Sarr, L. Camara, B. Sapoko Ndiaye, I. Mbaye