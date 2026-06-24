ONLINE: Bosna - Katar 2:1, Džeko pálil do tyče, pak snižuje Hajdus

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  20:43
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Sead Kolašinac z Bosny podstupuje hlavičkový souboj s Edmilsonem Juniorem z...

Sead Kolašinac z Bosny podstupuje hlavičkový souboj s Edmilsonem Juniorem z Kataru. | foto: Reuters

Bosenští fanoušci podporují svoji zemi v utkání s Katarem.
Katarský gólman Mahmúd Abú Nadá zasahuje v zápase s Bosnou.
Katarský gólman Mahmúd Abú Nadá zasahuje v zápase s Bosnou.
Ivan Šunjič z Bosny střílí v zápase s Katarem.
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Remíza ani jednomu z nich stačit nebude. Fotbalisté Bosny a Hercegoviny hrají na závěr skupinové fáze mistrovství světa proti Kataru o třetí místo. Utkání má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Bosna i Katar mají aktuálně jeden bod, o tři méně než Kanada se Švýcarskem, které souběžně hrají o první místo.

Bosna je momentálně před Katarem, oba týmy ale potřebují vyhrát – remíza a dva body by jim kvůli vysokému zápornému skóre na postup v rámci tabulky třetích týmů nejspíš nestačily.

Naopak v případě výhry můžou obě země pomýšlet i na druhé místo, to je však krajně nepravděpodobná varianta – musely by jednak nahnat zmíněné skóre a jednak doufat, že v zápase Kanady se Švýcarskem prohraje tým, se kterým remizovaly, aby je neznevýhodnil vzájemný zápas.

Bosna uhrála nerozhodný výsledek s Kanadou, Katar se Švýcarskem.

MS ve fotbale 2026
24. 6. 2026 21:00
Zápas probíhá
Bosna : Katar 2 : 1
(2 : 1)
Góly:
29. K. Alajbegović, 34. S. Al-Burajkí (vla.)
Góly:
42. H. Hajdus
Sestavy:
N. Vasilj - A. Malič, N. Katić, S. Radeljič, S. Kolašinac - E. Bajraktarević, I. Šunjič, I. Bašić, K. Alajbegović - E. Demirovič, E. Džeko
Sestavy:
M. Abú Nadá - P. Miguel, B. Chúchí, Í. Láj, S. Al-Burajkí - D. Džábir, A. Fasí, K. Búdiaf - H. Hajdus, A. Afíf, Edmilson Junior
Náhradníci:
S. Baždar, A. Memič, B. Tahirovič, A. Dedič, E. Mahmič, N. Mujakić, D. Burnić, A. Hadžiahmetović, D. Hadžikadunić, M. Jurkas, J. Lukić, M. Zlomislić, H. Tabaković, A. Gigović
Náhradníci:
S. Zakarjá, J. Abdur Razak, A. Al-Alawí, A. Al-Husajn, M. Manáí, A. Džánahí, T. Džamšíd, A. Alí, M. Muntarí, A. Alaaldín, M. Baršim, A. Hátim, L. Mendes
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