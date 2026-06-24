ONLINE: Bosna - Katar 2:1, Džeko pálil do tyče, pak snižuje Hajdus

Bosna i Katar mají aktuálně jeden bod, o tři méně než Kanada se Švýcarskem, které souběžně hrají o první místo.
Bosna je momentálně před Katarem, oba týmy ale potřebují vyhrát – remíza a dva body by jim kvůli vysokému zápornému skóre na postup v rámci tabulky třetích týmů nejspíš nestačily.
Naopak v případě výhry můžou obě země pomýšlet i na druhé místo, to je však krajně nepravděpodobná varianta – musely by jednak nahnat zmíněné skóre a jednak doufat, že v zápase Kanady se Švýcarskem prohraje tým, se kterým remizovaly, aby je neznevýhodnil vzájemný zápas.
Bosna uhrála nerozhodný výsledek s Kanadou, Katar se Švýcarskem.
29. K. Alajbegović, 34. S. Al-Burajkí (vla.)
42. H. Hajdus
N. Vasilj - A. Malič, N. Katić, S. Radeljič, S. Kolašinac - E. Bajraktarević, I. Šunjič, I. Bašić, K. Alajbegović - E. Demirovič, E. Džeko
M. Abú Nadá - P. Miguel, B. Chúchí, Í. Láj, S. Al-Burajkí - D. Džábir, A. Fasí, K. Búdiaf - H. Hajdus, A. Afíf, Edmilson Junior
S. Baždar, A. Memič, B. Tahirovič, A. Dedič, E. Mahmič, N. Mujakić, D. Burnić, A. Hadžiahmetović, D. Hadžikadunić, M. Jurkas, J. Lukić, M. Zlomislić, H. Tabaković, A. Gigović
S. Zakarjá, J. Abdur Razak, A. Al-Alawí, A. Al-Husajn, M. Manáí, A. Džánahí, T. Džamšíd, A. Alí, M. Muntarí, A. Alaaldín, M. Baršim, A. Hátim, L. Mendes