ONLINE: Česko - Mexiko, v boji o postup tři změny, hrají Douděra, Višinský či Šulc

  2:16
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Česká reprezentace slaví vedoucí gól proti JAR. | foto: AP

Čeští fotbalisté sehrají poslední zápas ve skupině A na mistrovství světa. Proti Mexiku na slavném Aztéckém stadionu potřebují v ideálním případě vyhrát, aby postoupili do vyřazovací fáze. Utkání má výkop ve 3.00 středoevropského času a sledovat ho budeme v podrobné online reportáži.

Bod a případné třetí místo by Čechům nejspíš nestačily.

Naopak pokud Češi vyhrají, můžou skončit i druzí – to ale jen za předpokladu, že Jihoafrická republika porazí v souběžně hraném utkání Jižní Koreu a zároveň nenahraje lepší skóre než výběr trenéra Miroslava Koubka.

Ten do zápasu posílá další obměněnou základní sestavu: Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Červ, Sadílek, Douděra – Šulc, Hložek, Višinský.

Proti utkání s Jihoafrickou republikou (1:1) učinil tři změny, místo Daridy hraje Šulc, místo Sojky zase Douděra a místo Schicka naskakuje Višinský. Na lavici náhradníků nadále zůstává mladík Sochůrek, nedostalo se ani na Provoda, Chorého či Součka.

Mexický trenér Javier Aguirre zase šetří některé opory. V základní sestavě chybí nejlepší střelec Raúl Jiménez, ke změnám došlo i na dalších postech. Poprvé na turnaji dostal od začátku šanci nejmladší účastník šampionátu, teprve sedmnáctiletý záložník Gilberto Mora.

Češi se na mistrovství světa vrátili po 20 letech a na úvod šampionátu prohráli 1:2 s Jižní Koreou, s Jihoafrickou republikou pak po opatrném výkonu remizovali 1:1. V obou utkáních mimochodem vedli.

„V březnu v baráži jsme dokázali, že i proti papírově silnějšímu soupeři, a teď mluvím zejména o Dánech, je možné uspět. I teď je sice favoritem Mexiko, ale my už víme, že nic není nemožné,“ burcoval Koubek před utkáním.

Mexiku už o nic nejde, má jistý postup do vyřazovací fáze i první místo. Na druhou stranu se však chce předvést před vlastními fanoušky.

Po rozdělení Československa na sebe obě země narazily jen jednou – v roce 2000 na přípravném turnaji v Hongkongu zvítězilo Česko 2:1.

MS ve fotbale 2026
25. 6. 2026 3:00
Česko : Mexiko
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Sestavy:
M. Kovář - T. Holeš, R. Hranáč, L. Krejčí - V. Coufal, M. Sadílek, L. Červ, D. Douděra - P. Šulc, D. Višinský, A. Hložek
Sestavy:
R. Rangel - J. Sánchez, I. Reyes, C. Montes, M. Chávez - G. Mora, E. Álvarez, L. Romo - R. Alvarado, G. Martínez, J. Quiňones
Náhradníci:
A. Sojka, H. Sochůrek, V. Darida, P. Schick, J. Staněk, M. Chytil, L. Horníček, J. Kuchta, J. Zelený, T. Souček, T. Chorý, L. Provod, D. Zima, D. Jurásek, Š. Chaloupek
Náhradníci:
A. González, B. Gutiérrez, A. Vega, C. Acevedo, C. Huerta, O. Vargas, É. Lira, J. Gallardo, G. Ochoa, R. Jiménez, J. Vásquez, O. Pineda, L. Chávez, Á. Fidalgo, S. Giménez
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