ONLINE: Česko - Mexiko, v boji o postup tři změny, hrají Douděra, Višinský či Šulc

Bod a případné třetí místo by Čechům nejspíš nestačily.
Naopak pokud Češi vyhrají, můžou skončit i druzí – to ale jen za předpokladu, že Jihoafrická republika porazí v souběžně hraném utkání Jižní Koreu a zároveň nenahraje lepší skóre než výběr trenéra Miroslava Koubka.
Ten do zápasu posílá další obměněnou základní sestavu: Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Červ, Sadílek, Douděra – Šulc, Hložek, Višinský.
Proti utkání s Jihoafrickou republikou (1:1) učinil tři změny, místo Daridy hraje Šulc, místo Sojky zase Douděra a místo Schicka naskakuje Višinský. Na lavici náhradníků nadále zůstává mladík Sochůrek, nedostalo se ani na Provoda, Chorého či Součka.
Mexický trenér Javier Aguirre zase šetří některé opory. V základní sestavě chybí nejlepší střelec Raúl Jiménez, ke změnám došlo i na dalších postech. Poprvé na turnaji dostal od začátku šanci nejmladší účastník šampionátu, teprve sedmnáctiletý záložník Gilberto Mora.
Češi se na mistrovství světa vrátili po 20 letech a na úvod šampionátu prohráli 1:2 s Jižní Koreou, s Jihoafrickou republikou pak po opatrném výkonu remizovali 1:1. V obou utkáních mimochodem vedli.
„V březnu v baráži jsme dokázali, že i proti papírově silnějšímu soupeři, a teď mluvím zejména o Dánech, je možné uspět. I teď je sice favoritem Mexiko, ale my už víme, že nic není nemožné,“ burcoval Koubek před utkáním.
Mexiku už o nic nejde, má jistý postup do vyřazovací fáze i první místo. Na druhou stranu se však chce předvést před vlastními fanoušky.
Po rozdělení Československa na sebe obě země narazily jen jednou – v roce 2000 na přípravném turnaji v Hongkongu zvítězilo Česko 2:1.
M. Kovář - T. Holeš, R. Hranáč, L. Krejčí - V. Coufal, M. Sadílek, L. Červ, D. Douděra - P. Šulc, D. Višinský, A. Hložek
R. Rangel - J. Sánchez, I. Reyes, C. Montes, M. Chávez - G. Mora, E. Álvarez, L. Romo - R. Alvarado, G. Martínez, J. Quiňones
A. Sojka, H. Sochůrek, V. Darida, P. Schick, J. Staněk, M. Chytil, L. Horníček, J. Kuchta, J. Zelený, T. Souček, T. Chorý, L. Provod, D. Zima, D. Jurásek, Š. Chaloupek
A. González, B. Gutiérrez, A. Vega, C. Acevedo, C. Huerta, O. Vargas, É. Lira, J. Gallardo, G. Ochoa, R. Jiménez, J. Vásquez, O. Pineda, L. Chávez, Á. Fidalgo, S. Giménez