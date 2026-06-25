Schick končí v reprezentaci. Není to impulzivní rozhodnutí, tvrdí český útočník

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  18:54aktualizováno  19:03
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Pořádně zpocený útočník Patrik Schick v zápase s Guatemalou.

Pořádně zpocený útočník Patrik Schick v zápase s Guatemalou. | foto: Reuters

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...
Český útočník Patrik Schick během utkání s Jihoafrickou republikou.
Patrik Schick v akci s utkání s JAR.
Patrik Schick kouše hořkou remízu s Jihoafrickou republikou.
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Na probíhajícím fotbalovém šampionátu nastoupil dvakrát v základu, proti Mexiku (0:3) pak odehrál necelou půlhodinu. To byly jeho poslední minuty v českém dresu, třicetiletý útočník Patrik Schick totiž po vypadnutí ve skupině ukončil reprezentační kariéru. „Toto rozhodnutí není impulzivní a nevzniklo ze dne na den. Je to myšlenka, kterou jsem v sobě nosil delší dobu a nad kterou jsem dlouho přemýšlel,“ napsal v příspěvku na Instagramu.

„Dnes se uzavírá moje reprezentační kapitola,“ uvedl příspěvek, jenž zveřejnil v půl sedmé odpoledne českého času.

Schick hrál na mistrovství v základu proti Jižní Koreji (1:2) a pak i Jihoafrické republice (1:1), kde hned v první minutě zahodil dobrou příležitost.

Proti Mexiku ho pak Koubek nechal na lavičce, ani jako střídající hráč ale zápas nezlomil.

„Odcházím hrdý na to, co jsem v reprezentačním dresu dokázal. Zároveň ale s pocitem, že český fotbal má na mnohem mnohem víc, než v posledních letech ukazuje,“ pokračoval Schick.

p_schicky

Dnes se uzavírá moje reprezentační kapitola.
Toto rozhodnutí není impulzivní a nevzniklo ze dne na den. Je to myšlenka, kterou jsem v sobě nosil delší dobu a nad kterou jsem dlouho přemýšlel.

Byla to cesta plná emocí, radosti, zklamání, vítězství i těžkých momentů. Vždy jsem se snažil odevzdat nároďáku maximum a reprezentovat naši zemi co nejlépe.

Odcházím hrdý na to co jsem v reprezentačním dresu dokázal. Zároveň ale s pocitem, že český fotbal má na MNOHEM MNOHEM víc, než v posledních letech ukazuje. Je potřeba se podívat pravdě do očí a změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují.
Neříkám to ze zlosti nebo zklamání. Říkám to proto, že mi na českém fotbale záleží.

Děkuji všem fanouškům, spoluhráčům a lidem, kteří mě po celou dobu podporovali. Byla mi ctí nosit český dres

25. června 2026 v 18:30, příspěvek archivován: 25. června 2026 v 18:40
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Sám v poslední době často čelil kritice, že v reprezentaci nepředvádí tak dobré výkony jako na klubové úrovni, kde patří v dresu Leverkusenu k nejlepším útočníkům v Německu a je nejlepším českým střelcem v top evropských ligách – hrál také za Sampodrii, AS Řím nebo Lipsko.

„Je potřeba se podívat pravdě do očí a změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Neříkám to ze zlosti nebo zklamání. Říkám to proto, že mi na českém fotbale záleží,“ doplnil v příspěvku, jenž začíná fotkou z jeho debutu, kde v přípravě s Maltou v květnu 2016 střídal Tomáše Rosického.

Celkem za národní tým odehrál 56 utkání, v nichž vstřelil 26 branek a v historickém pořadí mu patří deváté místo, o jeden gól za Vladimírem Šmicerem.

Patrik Schick kouše hořkou remízu s Jihoafrickou republikou.

„Byla to cesta plná emocí, radosti, zklamání, vítězství i těžkých momentů. Vždy jsem se snažil odevzdat nároďáku maximum a reprezentovat naši zemi co nejlépe,“ přidal Schick.

Památné byly zejména jeho výkony na Euru 2021, kde nakonec skončil s pěti brankami jako nejlepší střelec turnaje po boku Cristiana Ronalda a pomohl Čechům do čtvrtfinále.

Nejvíc zaujal hned v prvním skupinovém utkání proti Skotsku, kde se trefil senzačně z poloviny hřiště a pomohl k výhře 2:0. Tenhle gól aspiroval dokonce na nejkrásnější branku roku, ale cenu Ference Puskáse nakonec nevyhrál.

Zahrál si i před dvěma lety na Euru v Německu, kde dal gól při remíze s Gruzií (1:1), zápas s Tureckem pak ale kvůli zranění vynechal.

Poslední gól za národní tým vstřelil Schick v generálce na závěrečný turnaj proti Guatemale (3:1), předtím pomohl i v baráži, kde z penalty snižoval v semifinále s Irskem na 1:2 a pak proměnil pokutový kop i v následném rozstřelu.

„Děkuji všem fanouškům, spoluhráčům a lidem, kteří mě po celou dobu podporovali. Byla mi ctí nosit český dres,“ uzavřel.

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