ONLINE: Chorvatsko - Ghana 1:0, Sučič parádní střelou z dálky otevírá skóre

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  22:27aktualizováno  23:33
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Chorvatský křídelník Petar Sučič střílí gól do sítě Ghany.

Chorvatský křídelník Petar Sučič střílí gól do sítě Ghany. | foto: Reuters

Chorvatský křídelník Petar Sučič (vpravo) běží oslavit gól do sítě Ghany.
Chorvatský křídelník Petar Sučič slaví se spoluhráči gól do sítě Ghany.
Chorvatský záložník Luka Modrič v akci v utkání s Ghanou.
Chorvatský záložník Luka Modrič poté, co jeden z jeho spoluhráčů zahodil šanci...
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Výhra je pro ně ideální, také remíza ale stačí k postupu. Chorvatští fotbalisté hrají na závěr skupinové fáze mistrovství světa s Ghanou. Zápas má výkop ve 23 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Chorvaté mají stříbro a bronz z předchozích dvou šampionátů. Aby se probojovali do vyřazovací fáze toho letošního, potřebují alespoň bod.

Aktuálně jsou třetí za Anglií a Ghanou. Pokud ji porazí, skončí nejhůř druzí. Pokud naopak prohrají, s velkou pravděpodobností se nakonec v tabulce třetích týmů ocitnou mimo nejlepší osmičku.

Ghaně pomohla bezbranková remíza s Anglií, díky níž má jistotu, že na turnaji bude pokračovat.

S Chorvatskem ji čeká historicky první utkání. Jak dopadne?

MS ve fotbale 2026
27. 6. 2026 23:00
Zápas probíhá
Chorvatsko : Ghana 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
31. P. Sučič
Góly:
Sestavy:
D. Livakovič - . Stanišič, J. Šutalo, M. Pongračič, I. Perišič - L. Modrič, M. Kovačič, N. Vlašič, P. Sučič, M. Baturina - A. Budimir
Sestavy:
B. Asare - M. Senaya, J. Adjetey, D. Luckassen, G. Mensah - T. Partey, E. Owusu, K. Sibo - K. Sulemana, J. Ayew, A. Semenyo
Náhradníci:
K. Jakič, L. Sučič , M. Erlič, M. Pašalič, I. Matanovič, D. Kotarski, I. Pandur, T. Fruk, L. Vušković, J. Gvardiol, M. Pašalič, N. Moro, D. Čaleta-Car, A. Kramarič, P. Musa
Náhradníci:
I. Williams, A. Seidu, A. Fatawu, P. Adu, B. Rahman, L. Ati Zigi, C. Yirenkyi, K. Peprah Oppong, J. Anang, A. Mumin, E. Nuamah, C. Baah, A. Boakye, J. Opoku, B. Thomas-Asante
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Témata: Ghana, Chorvatsko, Anglie

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