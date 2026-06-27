ONLINE: Chorvatsko - Ghana 1:0, Sučič parádní střelou z dálky otevírá skóre

Chorvaté mají stříbro a bronz z předchozích dvou šampionátů. Aby se probojovali do vyřazovací fáze toho letošního, potřebují alespoň bod.
Aktuálně jsou třetí za Anglií a Ghanou. Pokud ji porazí, skončí nejhůř druzí. Pokud naopak prohrají, s velkou pravděpodobností se nakonec v tabulce třetích týmů ocitnou mimo nejlepší osmičku.
Ghaně pomohla bezbranková remíza s Anglií, díky níž má jistotu, že na turnaji bude pokračovat.
S Chorvatskem ji čeká historicky první utkání. Jak dopadne?
31. P. Sučič
D. Livakovič - . Stanišič, J. Šutalo, M. Pongračič, I. Perišič - L. Modrič, M. Kovačič, N. Vlašič, P. Sučič, M. Baturina - A. Budimir
B. Asare - M. Senaya, J. Adjetey, D. Luckassen, G. Mensah - T. Partey, E. Owusu, K. Sibo - K. Sulemana, J. Ayew, A. Semenyo
K. Jakič, L. Sučič , M. Erlič, M. Pašalič, I. Matanovič, D. Kotarski, I. Pandur, T. Fruk, L. Vušković, J. Gvardiol, M. Pašalič, N. Moro, D. Čaleta-Car, A. Kramarič, P. Musa
I. Williams, A. Seidu, A. Fatawu, P. Adu, B. Rahman, L. Ati Zigi, C. Yirenkyi, K. Peprah Oppong, J. Anang, A. Mumin, E. Nuamah, C. Baah, A. Boakye, J. Opoku, B. Thomas-Asante