ONLINE: Španělsko - Belgie, úřadující mistři Evropy dosud neinkasovali. Zvítězí?

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  20:07aktualizováno  20:07
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Španělský záložník Mikel Merino slaví gól do sítě Portugalska. | foto: Reuters

V semifinále mistrovství světa byli pouze jednou - v roce 2010, když celý turnaj vyhráli. Teď chtějí španělští fotbalisté mezi čtyři nejlepší týmy šampionátu postoupit znovu. Jejich soupeřem je Belgie, zápas v Los Angeles má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Vítěz narazí na Francii, která v pátek zdolala Maroko 2:0.

Španělé jsou úřadujícími mistry Evropy a na šampionátu dosud působili suverénně, zejména v obraně – jako jediní totiž ještě neinkasovali. Ve vyřazovací fázi porazili 3:0 Rakousko a 1:0 Portugalsko.

Belgičané stejně jako Španělé vyhráli svou skupinu, pak se ale pořádně nadřeli proti Senegalu, s nímž nejprve mezi 86. a 89. minutou srovnali z 0:2 na 2:2, následně pak penaltou v závěru prodloužení výsledek otočili.

V osmifinále si poté poradili s jedním z hostitelů – nad Spojenými státy vyhráli 4:1 navzdory kontroverzím okolo zrušení červené karty pro Folarina Baloguna.

Proti Španělsku se Belgii dlouhodobě nedaří. V tomto století s ním pokaždé prohrála a naposledy ho porazila v penaltovém rozstřelu na MS 1986 – shodou okolností na sebe tehdy obě země narazily také ve čtvrtfinále.

Kdo uspěje tentokrát?

MS ve fotbale 2026
10. 7. 2026 21:00
Španělsko : Belgie
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Sestavy:
U. Simón - P. Porro, P. Cubarsí, A. Laporte, M. Cucurella - Rodri, F. Ruiz, L. Yamal, D. Olmo, Á. Baena - M. Oyarzabal
Sestavy:
T. Courtois - T. Castagne, N. Ngoy, B. Mechele, M. De Cuyper - Y. Tielemans, N. Raskin, L. Trossard, K. De Bruyne, J. Doku - C. De Ketelaere
Náhradníci:
M. Merino, D. Raya, Gavi, N. Williams, B. Iglesias, A. Grimaldo, M. Zubimendi, Y. Pino, E. García, F. Torres, Pedri, M. Llorente, V. Muňoz, M. Pubill, J. García
Náhradníci:
D. Lukébakio, A. Theate, H. Vanaken, A. Saelemaekers, T. Meunier, A. Witsel, R. Lukaku, S. Lammens, K. De Winter, D. Moreira, M. Fernandez-Pardo, J. Seys, M. Penders
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