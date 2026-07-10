ONLINE: Španělsko - Belgie, úřadující mistři Evropy dosud neinkasovali. Zvítězí?

Vítěz narazí na Francii, která v pátek zdolala Maroko 2:0.
Španělé jsou úřadujícími mistry Evropy a na šampionátu dosud působili suverénně, zejména v obraně – jako jediní totiž ještě neinkasovali. Ve vyřazovací fázi porazili 3:0 Rakousko a 1:0 Portugalsko.
Belgičané stejně jako Španělé vyhráli svou skupinu, pak se ale pořádně nadřeli proti Senegalu, s nímž nejprve mezi 86. a 89. minutou srovnali z 0:2 na 2:2, následně pak penaltou v závěru prodloužení výsledek otočili.
V osmifinále si poté poradili s jedním z hostitelů – nad Spojenými státy vyhráli 4:1 navzdory kontroverzím okolo zrušení červené karty pro Folarina Baloguna.
Proti Španělsku se Belgii dlouhodobě nedaří. V tomto století s ním pokaždé prohrála a naposledy ho porazila v penaltovém rozstřelu na MS 1986 – shodou okolností na sebe tehdy obě země narazily také ve čtvrtfinále.
Kdo uspěje tentokrát?
U. Simón - P. Porro, P. Cubarsí, A. Laporte, M. Cucurella - Rodri, F. Ruiz, L. Yamal, D. Olmo, Á. Baena - M. Oyarzabal
T. Courtois - T. Castagne, N. Ngoy, B. Mechele, M. De Cuyper - Y. Tielemans, N. Raskin, L. Trossard, K. De Bruyne, J. Doku - C. De Ketelaere
M. Merino, D. Raya, Gavi, N. Williams, B. Iglesias, A. Grimaldo, M. Zubimendi, Y. Pino, E. García, F. Torres, Pedri, M. Llorente, V. Muňoz, M. Pubill, J. García