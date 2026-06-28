DR Kongo - Uzbekistán 3:1, Afričané otočili zápas, výhra je posunula do play off

Uzbekistán neměl po dvou porážkách a skóre 1:8 reálnou šanci na postup. Afričané naopak věděli, že je vítězství posune dál. Jejich francouzský trenér Sébastien Desabre sestavil novou středovou trojici Mbuku, Sadiki, Cipenga a také italský kouč Fabio Cannvaro na druhé straně udělal tři změny, když v zahajovací jedenáctce byli nově stoper Urozov a záložníci Mozgovoj a Chamdamov. Místo v brance si i po pěti gólech od Portugalců udržel Němatov.
Víc práce měl zpočátku jeho protějšek Mpasi, který šel v prvních deseti minutách dvakrát pro míč do sítě. Poprvé ho zachránil ofsajd, ale podruhé už si uzbecký kapitán Šomurodov své postavení při střele pohlídal. Jeho klubový parťák z tureckého Basaksehiru Fajzullajev mu míč přiklepl patičkou a následný lob z úhlu znamenal vylepšení uzbeckého rekordu na 45 branek.
Vyrovnávací gól, který vstřelil Mbuku, po kontrole u videa neplatil, protože jeho autor si na začátku akce pomohl faulem. Hráči Konga byli v koncovce hodně nepřesní a v prvním poločase ani jednou nezamířili mezi tyče.
Šomurodov, který má za sebou pět sezon v italské lize, zkusil na začátku druhého dějství znovu lob, ale tentokrát skončil jeho oblouček na horní síti. A pak převzali iniciativu Afričané. Hlavní postavou byl Wissa, hrající anglickou ligu za Newcastle. Došel si v 66. minutě pro penaltu a také ji proměnil. Fauloval ho obránce Manchesteru City Chusanov a mohl být rád, že nedostal druhou žlutou kartu.
Střídající Mayele si dvanáct minut před koncem naběhl za obranu a zblízka vstřelil postupový gól. Wissa v nastaveném čase nepříliš prudkou střelou z hranice šestnáctky zaskočil uzbeckého gólmana a zařadil se mezi třígólové střelce.
Kongo si místo na turnaji vybojovalo až v interkontinentální baráži s Jamajkou a vede si mnohem lépe než při své jediné účasti na MS v roce 1974. Tehdy pod názvem Zair prohrálo všechny tři zápasy a porážka od Jugoslávie 0:9 zůstává rekordem historie světových šampionátů.
Kongo je osmou africkou zemí, která postoupila mezi 32 nejlepších týmů. Ve hře je ještě Alžírsko, jemuž v dnešním zápase s Rakouskem bude stačit i remíza. Jediným vyřazeným mužstvem je Tunisko. Naopak z osmi asijských zástupců má jistotu jen Japonsko a teoretickou naději Írán.
Zatímco Uzbekistán skončil bez bodu poslední, Kongo se v play off ve středu od 18:00 SELČ na stejném stadionu utká s Anglií, která ovládla skupinu L.
10. E. Šomurodov
L. Mpasi - A. Wan-Bissaka, C. Mbemba, A. Tuanzebe, A. Masuaku (83. J. Kayembe) - B. Cipenga (72. T. Bongonda), S. Moutoussamy (72. N. Mukau), N. Sadiki, N. Mbuku (72. M. Elia) - C. Bakambu (51. F. Mayele), Y. Wissa
A. Němatov - A. Chusanov, R. Ašurmatov, D. Urozov (82. I. Sergejev) - C. Alidžonov, O. Šukurov (58. O. Hamrobekov), A. Mozgovoj (82. D. Iskanderov), Š. Nasrullajev - A. Fajzullajev (73. O. Urunov), E. Šomurodov, D. Chamdamov (58. A. Ganijev)
S. Kapuadi, T. Fayulu, T. Bongonda, F. Mayele, M. Epolo, C. Pickel, J. Kayembe, E. Kayembe, S. Banza, M. Elia, A. Tshibola, G. Kakuta, D. Batubinsika, N. Mukau, G. Kalulu
21. N. Sadiki, 45. N. Mbuku, 62. S. Moutoussamy
43. A. Chusanov, 47. Š. Nasrullajev
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