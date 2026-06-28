DR Kongo - Uzbekistán 3:1, Afričané otočili zápas, výhra je posunula do play off

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  7:39aktualizováno  7:39
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Hráči Konga slaví - postupují do play off mistrovství světa.

Hráči Konga slaví - postupují do play off mistrovství světa. | foto: Reuters

Mayele z Konga slaví vedoucí gól proti Uzbekistánu.
Gólman Konga Lionel Mpasi skáče po míči v zápase s Uzbekistánem.
Wissa z Konga proměňuje pokutový kop v zápase s Uzbekistánem.
Eldor Shomurodov slaví gól do sítě Konga.
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Aby na mistrovství světa postoupili, museli fotbalisté DR Konga v posledním zápase skupiny K porazit Uzbekistán. To se nakonec povedlo, třebaže Afričané po prvním poločase prohrávali. Po změně stran ovšem i díky dvěma brankám Yoaneho Wissay zápas otočili a mohou slavit.

Uzbekistán neměl po dvou porážkách a skóre 1:8 reálnou šanci na postup. Afričané naopak věděli, že je vítězství posune dál. Jejich francouzský trenér Sébastien Desabre sestavil novou středovou trojici Mbuku, Sadiki, Cipenga a také italský kouč Fabio Cannvaro na druhé straně udělal tři změny, když v zahajovací jedenáctce byli nově stoper Urozov a záložníci Mozgovoj a Chamdamov. Místo v brance si i po pěti gólech od Portugalců udržel Němatov.

Víc práce měl zpočátku jeho protějšek Mpasi, který šel v prvních deseti minutách dvakrát pro míč do sítě. Poprvé ho zachránil ofsajd, ale podruhé už si uzbecký kapitán Šomurodov své postavení při střele pohlídal. Jeho klubový parťák z tureckého Basaksehiru Fajzullajev mu míč přiklepl patičkou a následný lob z úhlu znamenal vylepšení uzbeckého rekordu na 45 branek.

Vyrovnávací gól, který vstřelil Mbuku, po kontrole u videa neplatil, protože jeho autor si na začátku akce pomohl faulem. Hráči Konga byli v koncovce hodně nepřesní a v prvním poločase ani jednou nezamířili mezi tyče.

Šomurodov, který má za sebou pět sezon v italské lize, zkusil na začátku druhého dějství znovu lob, ale tentokrát skončil jeho oblouček na horní síti. A pak převzali iniciativu Afričané. Hlavní postavou byl Wissa, hrající anglickou ligu za Newcastle. Došel si v 66. minutě pro penaltu a také ji proměnil. Fauloval ho obránce Manchesteru City Chusanov a mohl být rád, že nedostal druhou žlutou kartu.

Samuel Moutoussam z Konga si vyšlápl na Akmala Mozgovoye z Uzbekistánu.

Střídající Mayele si dvanáct minut před koncem naběhl za obranu a zblízka vstřelil postupový gól. Wissa v nastaveném čase nepříliš prudkou střelou z hranice šestnáctky zaskočil uzbeckého gólmana a zařadil se mezi třígólové střelce.

Kongo si místo na turnaji vybojovalo až v interkontinentální baráži s Jamajkou a vede si mnohem lépe než při své jediné účasti na MS v roce 1974. Tehdy pod názvem Zair prohrálo všechny tři zápasy a porážka od Jugoslávie 0:9 zůstává rekordem historie světových šampionátů.

Kongo je osmou africkou zemí, která postoupila mezi 32 nejlepších týmů. Ve hře je ještě Alžírsko, jemuž v dnešním zápase s Rakouskem bude stačit i remíza. Jediným vyřazeným mužstvem je Tunisko. Naopak z osmi asijských zástupců má jistotu jen Japonsko a teoretickou naději Írán.

Zatímco Uzbekistán skončil bez bodu poslední, Kongo se v play off ve středu od 18:00 SELČ na stejném stadionu utká s Anglií, která ovládla skupinu L.

MS ve fotbale 2026
28. 6. 2026 1:30
Konec zápasu
DR Kongo : Uzbekistán 3 : 1
(0 : 1)
Góly:
68. Y. Wissa (pen.), 78. F. Mayele, 90. Y. Wissa
Góly:
10. E. Šomurodov
Sestavy:
L. Mpasi - A. Wan-Bissaka, C. Mbemba, A. Tuanzebe, A. Masuaku (83. J. Kayembe) - B. Cipenga (72. T. Bongonda), S. Moutoussamy (72. N. Mukau), N. Sadiki, N. Mbuku (72. M. Elia) - C. Bakambu (51. F. Mayele), Y. Wissa
Sestavy:
A. Němatov - A. Chusanov, R. Ašurmatov, D. Urozov (82. I. Sergejev) - C. Alidžonov, O. Šukurov (58. O. Hamrobekov), A. Mozgovoj (82. D. Iskanderov), Š. Nasrullajev - A. Fajzullajev (73. O. Urunov), E. Šomurodov, D. Chamdamov (58. A. Ganijev)
Náhradníci:
S. Kapuadi, T. Fayulu, T. Bongonda, F. Mayele, M. Epolo, C. Pickel, J. Kayembe, E. Kayembe, S. Banza, M. Elia, A. Tshibola, G. Kakuta, D. Batubinsika, N. Mukau, G. Kalulu
Náhradníci:
O. Urunov, Š. Jesanov, U. Jusupov, A. Ganijev, B. Jergašev, O. Hamrobekov, I. Sergejev, A. Amonov, U. Ješmurodov, F. Sajfijev, D. Iskanderov, A. Abdullajev, B. Karimov, A. Ulmasalijev, R. Džijanov
Žluté karty:
21. N. Sadiki, 45. N. Mbuku, 62. S. Moutoussamy
Žluté karty:
43. A. Chusanov, 47. Š. Nasrullajev

Počet diváků: 68 239

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