ONLINE: Španělsko - Argentina, velké finále, obhájci hrají proti mistrům Evropy

Autor:
  19:31
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Argentinec Lionel Messi se rozcvičuje před finále MS ve fotbale.

Argentinec Lionel Messi se rozcvičuje před finále MS ve fotbale. | foto: AP

Lionel Messi s argentinskými spoluhráči přichází na stadion před finále...
Lamine Yamal vchází na trávník před finále mistrovství světa a mává fanouškům.
Španělští fotbalisté před finále mistrovství světa proti Argentině.
Pohled na závěrečný ceremoniál před finále MS ve fotbale.
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Vrchol fotbalového mistrovství světa je tady. Obhájci z Argentiny hrají ve finále proti Španělsku, úřadujícím šampionům Evropy. Zápas na MetLife Stadium v New Jersey má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Španělé jsou ve finále poprvé od roku 2010, kdy si připsali svůj zatím jediný triumf na mistrovství světa.

Naproti tomu Argentina kromě obhajoby, která se mimochodem povedla naposledy Brazílii v roce 1962, usiluje o svůj celkově čtvrtý titul.

Oba týmy dosud na turnaji neprohrály, Španělé navíc inkasovali pouze jednu branku. Ve vyřazovací fázi postupně přešli přes Rakousko (3:0), Portugalsko (1:0), Belgii (2:1) a Francii (2:0).

Argentinská cesta byla o poznání dramatičtější. Kapverdy zdolala 3:2 v prodloužení, Egypt stejným výsledkem po obratu v závěru základní hrací doby, Švýcarsko porazila 3:1 po prodloužení a naposledy otáčela proti Anglii (2:1).

Nadále ji táhne devětatřicetiletý Lionel Messi, jenž má na turnaji osm gólů a čtyři asistence.

Oba finalisté se pyšní dlouhými úspěšnými sériemi. Španělsko v základní době 37 zápasů po sobě neprohrálo, čímž vyrovnalo evropský rekord Itálie. Argentina zvítězila čtrnáctkrát za sebou a padla v jediném z posledních 22 duelů.

Na světovém šampionátu se tito soupeři dosud utkali jen před 60 lety, kdy Argentina ve skupině zvítězila 2:1. Zbylých 13 vzájemných zápasů bylo přípravných.

Obě země na sebe mimochodem měly narazit letos v březnu v takzvané Finalissimě, tedy zápase mistrů světa s evropskými šampiony, ale utkání bylo nakonec zrušeno.

MS ve fotbale 2026
19. 7. 2026 21:00
Španělsko : Argentina
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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