ONLINE: Ghana - Panama 0:0, vzájemný zápas je pro oba týmy ve skupině klíčový

Ghanu a Panamu ve skupině L doplňují Anglie a Chorvatsko, takže teď mají zdaleka největší šanci na body.
Africkému týmu patří 73. místo v žebříčku FIFA. Portugalský trenér Carlos Queiroz dostal za úkol dovést Ghanu do vyřazovací fáze poprvé od čtvrtfinále v roce 2010. O první zápas přijde záložník Thomas Partey, jenž nedostal kanadské vízum.
Panama hrála na MS zatím jen v roce 2018 a po třech tehdejších porážkách bude usilovat o své první vítězství na finálovém turnaji.
Pod vedením dánského kouče Thomase Christiansena se na světovém žebříčku posunula až na současné 34. místo. V generálce remizovala 1:1 s Bosnou a Hercegovinou.
L. Ati-Zigi - M. Senaya, J. Adjetey, J. Opoku, G. Mensah - A. Semenyo, E. Owusu, C. Yirenkyi, E. Nuamah - K. Sulemana, J. Ayew
O. Mosquera - C. Blackman, J. Ramos, J. Córdoba, A. Andrade - A. Murillo, C. Harvey, C. Martínez, J. Rodríguez - É. Bárcenas, C. Waterman
B. Rahman, D. Luckassen, J. Anang, A. Mumin, I. Williams, P. Adu, A. Seidu, I. Fatawu, C. Baah, A. Boakye, B. Thomas-Asante, K. Sibo, K. Peprah Oppong, B. Asare
C. Samudio, E. Fariña, C. Yanis, A. Carrasquilla, J. Fajardo, T. Rodríguez, L. Mejía, I. Díaz, A. Godoy, F. Escobar, É. Davis, R. Miller, A. Quintero, J. Gutiérrez