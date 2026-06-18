ONLINE: Ghana - Panama 0:0, vzájemný zápas je pro oba týmy ve skupině klíčový

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  0:10aktualizováno  1:01
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Lze očekávat, že vzájemný zápas bude pro oba stěžejní s ohledem na postupové naděje. Fotbalisté Ghany vstupují do mistrovství světa zápasem s Panamou, výkop má v 1.00 středoevropského času a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Mohammed Kudus z Ghany slaví svůj gól proti Egyptu. | foto: AP

Ghanu a Panamu ve skupině L doplňují Anglie a Chorvatsko, takže teď mají zdaleka největší šanci na body.

Africkému týmu patří 73. místo v žebříčku FIFA. Portugalský trenér Carlos Queiroz dostal za úkol dovést Ghanu do vyřazovací fáze poprvé od čtvrtfinále v roce 2010. O první zápas přijde záložník Thomas Partey, jenž nedostal kanadské vízum.

Panama hrála na MS zatím jen v roce 2018 a po třech tehdejších porážkách bude usilovat o své první vítězství na finálovém turnaji.

Pod vedením dánského kouče Thomase Christiansena se na světovém žebříčku posunula až na současné 34. místo. V generálce remizovala 1:1 s Bosnou a Hercegovinou.

MS ve fotbale 2026
18. 6. 2026 1:00
Zápas probíhá
Ghana : Panama 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
L. Ati-Zigi - M. Senaya, J. Adjetey, J. Opoku, G. Mensah - A. Semenyo, E. Owusu, C. Yirenkyi, E. Nuamah - K. Sulemana, J. Ayew
Sestavy:
O. Mosquera - C. Blackman, J. Ramos, J. Córdoba, A. Andrade - A. Murillo, C. Harvey, C. Martínez, J. Rodríguez - É. Bárcenas, C. Waterman
Náhradníci:
B. Rahman, D. Luckassen, J. Anang, A. Mumin, I. Williams, P. Adu, A. Seidu, I. Fatawu, C. Baah, A. Boakye, B. Thomas-Asante, K. Sibo, K. Peprah Oppong, B. Asare
Náhradníci:
C. Samudio, E. Fariña, C. Yanis, A. Carrasquilla, J. Fajardo, T. Rodríguez, L. Mejía, I. Díaz, A. Godoy, F. Escobar, É. Davis, R. Miller, A. Quintero, J. Gutiérrez
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