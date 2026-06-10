A po cestě skrz víc než milionové město na vás na každém rohu vykoukne fotbalový billboard.
Zatímco v Dallasu jste museli hledat, v Guadalajaře je fotbal všude. Třeba i v reklamě na pneumatiky, kde se černé gumové kolo mění v nasvícený stadion.
Je znát, že právě tady, v Mexiku, to vypukne. Těšíte se?
Mistrovství světa startuje.
A hned i pro český tým, který proti Jižní Koreji půjde do akce v pátek nad ránem. Budík si nařiďte na půl čtvrtou, ať se před výkopem stihnete aspoň půl hodiny rozkoukat. Zvlášť, pokud se předtím chystáte sledovat zahajovací utkání: až v devět večer českého času domácí tým rozjede turnaj zápasem s Jihoafrickou republikou, Mexico City bude vzhůru nohama.
V 500 kilometrů vzdálené Guadalajaře vás během chvilky překvapí pár českých stop. Na letišti si zvykáte na všudypřítomný chaos a hledáte stanoviště Uberu, radíte se s prvním kolemjdoucím Mexičanem a...
„Z Česka že jste? Páni, znáte Jiržiho Procházku?“ rozzáří se oči Carlosovi, usměvavému vlasáči, který vypadá trochu jako indián z kmene Apačů a láskyplně drží za ruku přítelkyni. „Mám rád MMA a Procházkovi moc fandím. Líbí se mi způsob, jakým bojuje, ale hlavně to, jak přemýšlí. Když si oholil hlavu, aby podpořil holčičku s leukemií, a ještě poslal peníze na boj proti rakovině, získal si mě. Skvělý člověk.“
V zastrčeném baru, kde si můžete na trenažéru vyzkoušet baseballový odpal, se vás zase chlapík za pultem hned zeptá: „Nejste Češi? Já si to myslel. Praha je krásná. Dáte si coronu nebo čerstvou limonádu?“
V Guadalajaře najdete i českou kavárnu, obchodní centrum pojmenované po prezidentu Masarykovi, a aby toho nebylo málo, ze střechy obchodu s alkoholem u rušného kruhového objezdu visí kromě pěti dalších i česká vlajka. „Kvůli mistrovství. Mundial,“ vysvětlí prodavačka. „Bienvenidos!“
Ne všude je v Guadalajaře tak bezpečno, zvlášť v chudinských favelách radši opatrně, stejně jako na silnicích. Co chvíli kolem vás projede oprýskané auto, které vrže, škrundá a hrká, až se divíte, že se na místě nerozsype. Nebo ďábelskou rychlostí prosviští autobus: limity zjevně řeší málokdo. Místní vás ujistí, že Guadalajara je „nejmexičtější z mexických měst“ a že fotbalem žije ve dne v noci.
V příštích týdnech to bude platit dvojnásob.
Je jisté, že se rozjíždí turnaj, jaký svět ještě neviděl. Největší, nejdražší, nejvýdělečnější. A podle událostí posledních dnů se sluší dodat, že taky nejproblémovější. Zatímco Mexiko přijímá hosty vřele, Američané k nim přistupují velmi podezíravě. Iráckého útočníka Husajna vyslýchali sedm hodin na letišti, somálského rozhodčího Artana, jenž měl řídit právě úvodní český zápas v Guadalajaře, dokonce do země vůbec nevpustili.
Drsným kontrolám podrobili fotbalisty Uzbekistánu či Senegalu. A to ještě do Spojených států nepřiletěla reprezentace Íránu, která kvůli problémům s vízy na poslední chvíli přesunula základnu do Mexika, ale první zápas ji čeká zkraje příštího týdne v Los Angeles.
Žádný novodobý šampionát takové problémy nepamatuje: vždyť jednou ze smluvních podmínek FIFA pro udělení pořadatelství je právě zajištění volného vstupu a pohybu všech účastníků.
Mimochodem, dál se řeší předražené vstupenky a nevyprodané zápasy, strašákem je i počasí, naposledy kvůli tropické bouři Boris, která těsně před začátkem úvodních zápasů zasáhla jihozápadní pobřeží Mexika. Připravte se, že některá utkání mohou na několik hodin přerušit blesky a že tempo v úmorném horku zdaleka nemusí být špičkové. Někteří trenéři dokonce zvažují, že náhradníky nechají hlavně během odpoledních zápasů v klimatizovaných kabinách.
Začíná mistrovství plné otázek.
Ta první zní: Jak se Češi srovnají s nadmořskou výškou a jak moc stihli prokouknout asijského soupeře?
Jde se na věc. Vamos!