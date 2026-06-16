Írán - Nový Zéland 2:2, atraktivní zápas vítěze nepřinesl. Dvakrát se trefil Just

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  6:23aktualizováno  6:23
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Fotbalové mistrovství světa má čtvrtého dvougólového střelce. V úterý nad ránem středoevropského času se ním stal novozélandský útočník Elijah Henry Just, který se dvakrát prosadil proti Íránu. Jeho zásahy ovšem výhru nepřinesly, Íránci v zápase dvakrát srovnali a duel skupiny G tak skončil remízou 2:2.
Novozélandský Elijah Just slaví svůj druhý gól v zápase s Íránem.

Novozélandský Elijah Just slaví svůj druhý gól v zápase s Íránem. | foto: ČTK

Elijah Just otevírá skóre proti Íránu.
Mehdi Taremi z Íránu střílí na bránu Nového Zélandu.
Finn Surman z Nového Zélandu (vlevo) v souboji s Mehdim Taremim z Íránu.
Íránci se radují z vyrovnání proti Novému Zélandu.
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Šestadvacetiletý Just se posunul na čelo tabulky střelců, kde jsou se dvěma trefami Němec Havertz, Američan Balogun a Švéd Ayari. Na povedené představení hráče skotského Motherwellu dokázali odpovědět Ramín Rezajíán a Mohammad Mohebí.

Nový Zéland by podle 85. místa na žebříčku FIFA měl být nejslabším účastníkem mistrovství světa, ale v úvodu to tak nevypadalo. Čtyřiatřicetiletý kapitán Wood, který už byl při posledním startu Novozélanďanů na šampionátu před šestnácti lety, si zpracoval dlouhý nákop od brankáře a Just pohotově zakončil pod břevno, který ke čtyřem gólům v kvalifikaci přidal ještě cennější trefu.

Vzápětí měl další šanci Wood, jediný hráč z Premier League v sestavě, ale z otočky vizitku nejlepšího střelce svého týmu nepotvrdil. Ve 23. minutě dala o sobě vědět na druhé straně největší hvězda. Jeden ze čtyř hráčů íránského týmu působících v Evropě Taremí z Olympiakosu Pireus prošel sám z poloviny hřiště a jeho střelu zastavila jen tyč.

Novozélandský gólman Crocombe, který byl na jaře jen náhradníkem v druholigovém anglickém Millwallu, velkou chybou nabídl soupeři vyrovnání. To sice Íránci ještě nevyužili, ale ve 32. minutě pravý obránce Rezajíán při dalším zaváhání už uspěl.

Michael Boxall z Nového Zélandu hlavičkuje v utkání s Íránem.

Jaké to je slavit gól na mistrovství světa zažil už podruhé. Před čtyřmi lety na šampionátu v Kataru pomohl gólem k výhře nad Walesem, ale na postup to tehdy nestačilo.

V 54. minutě si Wood zopakoval spolupráci s Justem a autor prvního gólu tentokrát přehodil gólmana přesným obloučkem. Ale náskok vydržel jen deset minut, než nejlepší hráč zápasu Rezajíán našel centrem hlavu Mohebího a útočník z Rostova nad Donu vyrovnal.

Vítěz oceánské zóny se pak už zaměřil jen na bránění nerozhodného výsledku a to se mu podařilo. Při své třetím startu na mistrovství světa stále čeká na první výhru. V roce 2010 v Jihoafrické republice sice ani jednou neprohrál, ale tři remízy byly na postup málo. Íránci jsou na světovém šampionátu posedmé, ale také ještě nikdy nepostoupili ze skupiny.

Po remíze Belgie s Egyptem 1:1 skončil nerozhodně i druhý zápas ve skupině G. Íránci se v neděli na stejném stadionu utkají s Belgií, Nový Zéland bude hrát ve Vancouveru s Egyptem.

Kolem účasti Íránu na šampionátu byla dlouho nejistá situace od vypuknutí konfliktu na Blízkém východě, který na konci února zahájily Spojené státy americké a Izrael. Íránský tým sehraje všechny tři zápasy skupiny v USA, základnu ale má nakonec v Mexiku.

MS ve fotbale 2026
16. 6. 2026 3:00
Konec zápasu
Írán : Nový Zéland 2 : 2
(1 : 1)
Góly:
32. R. Rezáíján, 64. M. Mohebí
Góly:
7. E. Just, 55. E. Just
Sestavy:
A. Baíranvánd - R. Rezáíján, A. Nemati, Š. Chalílzadé, M. Mohammadí - M. Mohebí, S. Ghoddos (65. E. Hadžsáfí), S. Ezatolahí, Á. Júsefi (46. M. Ghájedí) - Š. Moghánlú (53. A. Alípúr), M. Taremí (80. A. Hosejnzádé)
Sestavy:
M. Crocombe - T. Payne (78. C. Elliot), F. Surman, M. Boxall, L. Cacace (68. B. Old) - J. Bell, M. Stamenic (90. T. Bindon), C. McCowatt (68. R. Thomas), S. Singh (90. J. Randall), E. Just - C. Wood
Náhradníci:
P. Níazmánd, H. Kanaaní, D. Eckert, M. Torabí, R. Češmí, E. Hadžsáfí, A. Džahánbachš, M. Ghájedí, D. Írí, H. Hossejní, S. Hardání, M. Ghorbání, A. Razzághíníjá, A. Alípúr, A. Hosejnzádé
Náhradníci:
R. Thomas, M. Woud, T. Smith, J. Randall, L. Bayliss, F. de Vries, C. Elliot, B. Waine, B. Old, A. Paulsen, T. Bindon, K. Barbarouses, A. Rufer, N. Pijnaker
Žluté karty:
90. E. Hadžsáfí
Žluté karty:

Počet diváků: 70 108

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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