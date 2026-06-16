Írán - Nový Zéland 2:2, atraktivní zápas vítěze nepřinesl. Dvakrát se trefil Just

Šestadvacetiletý Just se posunul na čelo tabulky střelců, kde jsou se dvěma trefami Němec Havertz, Američan Balogun a Švéd Ayari. Na povedené představení hráče skotského Motherwellu dokázali odpovědět Ramín Rezajíán a Mohammad Mohebí.
Nový Zéland by podle 85. místa na žebříčku FIFA měl být nejslabším účastníkem mistrovství světa, ale v úvodu to tak nevypadalo. Čtyřiatřicetiletý kapitán Wood, který už byl při posledním startu Novozélanďanů na šampionátu před šestnácti lety, si zpracoval dlouhý nákop od brankáře a Just pohotově zakončil pod břevno, který ke čtyřem gólům v kvalifikaci přidal ještě cennější trefu.
Vzápětí měl další šanci Wood, jediný hráč z Premier League v sestavě, ale z otočky vizitku nejlepšího střelce svého týmu nepotvrdil. Ve 23. minutě dala o sobě vědět na druhé straně největší hvězda. Jeden ze čtyř hráčů íránského týmu působících v Evropě Taremí z Olympiakosu Pireus prošel sám z poloviny hřiště a jeho střelu zastavila jen tyč.
Novozélandský gólman Crocombe, který byl na jaře jen náhradníkem v druholigovém anglickém Millwallu, velkou chybou nabídl soupeři vyrovnání. To sice Íránci ještě nevyužili, ale ve 32. minutě pravý obránce Rezajíán při dalším zaváhání už uspěl.
Jaké to je slavit gól na mistrovství světa zažil už podruhé. Před čtyřmi lety na šampionátu v Kataru pomohl gólem k výhře nad Walesem, ale na postup to tehdy nestačilo.
V 54. minutě si Wood zopakoval spolupráci s Justem a autor prvního gólu tentokrát přehodil gólmana přesným obloučkem. Ale náskok vydržel jen deset minut, než nejlepší hráč zápasu Rezajíán našel centrem hlavu Mohebího a útočník z Rostova nad Donu vyrovnal.
Vítěz oceánské zóny se pak už zaměřil jen na bránění nerozhodného výsledku a to se mu podařilo. Při své třetím startu na mistrovství světa stále čeká na první výhru. V roce 2010 v Jihoafrické republice sice ani jednou neprohrál, ale tři remízy byly na postup málo. Íránci jsou na světovém šampionátu posedmé, ale také ještě nikdy nepostoupili ze skupiny.
Po remíze Belgie s Egyptem 1:1 skončil nerozhodně i druhý zápas ve skupině G. Íránci se v neděli na stejném stadionu utkají s Belgií, Nový Zéland bude hrát ve Vancouveru s Egyptem.
Kolem účasti Íránu na šampionátu byla dlouho nejistá situace od vypuknutí konfliktu na Blízkém východě, který na konci února zahájily Spojené státy americké a Izrael. Íránský tým sehraje všechny tři zápasy skupiny v USA, základnu ale má nakonec v Mexiku.
32. R. Rezáíján, 64. M. Mohebí
A. Baíranvánd - R. Rezáíján, A. Nemati, Š. Chalílzadé, M. Mohammadí - M. Mohebí, S. Ghoddos (65. E. Hadžsáfí), S. Ezatolahí, Á. Júsefi (46. M. Ghájedí) - Š. Moghánlú (53. A. Alípúr), M. Taremí (80. A. Hosejnzádé)
M. Crocombe - T. Payne (78. C. Elliot), F. Surman, M. Boxall, L. Cacace (68. B. Old) - J. Bell, M. Stamenic (90. T. Bindon), C. McCowatt (68. R. Thomas), S. Singh (90. J. Randall), E. Just - C. Wood
P. Níazmánd, H. Kanaaní, D. Eckert, M. Torabí, R. Češmí, E. Hadžsáfí, A. Džahánbachš, M. Ghájedí, D. Írí, H. Hossejní, S. Hardání, M. Ghorbání, A. Razzághíníjá, A. Alípúr, A. Hosejnzádé
R. Thomas, M. Woud, T. Smith, J. Randall, L. Bayliss, F. de Vries, C. Elliot, B. Waine, B. Old, A. Paulsen, T. Bindon, K. Barbarouses, A. Rufer, N. Pijnaker
90. E. Hadžsáfí
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