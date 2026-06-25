ONLINE: JAR - Jižní Korea, asijský tým chce potvrdit druhé místo v tabulce

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  2:15aktualizováno  2:15
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Hwang In-pom z Jižní Koreji slaví gól do sítě Česka, kterým srovnává na 1:1 | foto: Reuters

Jihokorejští fotbalisté potřebují bod, aby si pojistili druhé místo v „české“ skupině A. Na závěr hrají s Jihoafrickou republikou, zápas má výkop v 3.00 středoevropského času a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

První už Jihokorejci být nemohou. I kdyby vyhráli a se šesti body se dotáhli na Mexiko, bude v jejich neprospěch hrát vzájemný zápas (porážka 0:1).

Naproti tomu druhé místo jisté nemají. V případě výhry by je totiž přeskočila Jihoafrická republika a teoreticky mohou skončit i poslední – to pokud navíc ještě Česko porazí v souběžně hraném utkání Mexiko.

Jihoafrická republika naproti tomu musí bezpodmínečně vyhrát, dva body by jí totiž nejspíš na případný postup ze třetího místa nestačily.

Obě země se v soutěžním utkání potkávají vůbec poprvé. Kdo ho zvládne lépe?

MS ve fotbale 2026
25. 6. 2026 3:00
Jihoafrická republika : Jižní Korea
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