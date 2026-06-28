Jordánsko - Argentina 1:3, Messi se trefil i jako náhradník, Jihoameričané bez ztráty

Argentina se stala po Mexiku a Francii třetím týmem, který zakončil skupinovou fázi s plným bodovým ziskem.
Výběr trenéra Lionela Scaloniho se v prvním kole vyřazovací části střetne s turnajovým překvapením Kapverdami o půlnoci z pátku na sobotu v Miami. Jordánský nováček na turnaji skončil, aniž by získal jediný bod, ale aspoň skóroval ve všech utkáních.
Vedle Messiho nechal Scaloni odpočívat dalších osm hráčů, kteří byli v základní sestavě ve druhém zápase proti Rakousku. Z dnešní jedenáctky v tomto duelu hráli od úvodu pouze jmenovci Emiliano a Lautaro Martínezovi.
Na útočné síle Argentiny se tyto rozsáhlé změny neprojevily. Už v sedmé minutě po rychlé a kolmé akci rozvlnil jordánskou síť Lo Celso, ale radost Jihoameričanům sebral ofsajd.
Záložník Betisu Sevilla se při svém prvním startu na MS prosadil v 19. minutě, když přímo do šibenice umístil přímý kop ze 17 metrů. Lo Celso se stal teprve druhým argentinským střelcem na turnaji po Messim, který dal dosavadních pět gólů svého týmu.
Argentina si nadále udržovala výraznou herní převahu. Její tlak vyvrcholil ve 27. minutě, kdy Lautaro Martínez nejprve orazítkoval břevno a při dorážce trefil Rašdán hlavu Senesiho. Nařízenou penaltu bezpečně proměnil právě předtím neúspěšný Martínez.
Jordánci se před branku favorita dostávali jen velmi sporadicky. Mezi tyče nezamířila v první půli ani jedna jejich střela, naopak v nastavení hlavičkoval na druhé straně Otamendi těsně vedle.
Po přestávce mohl Lautaro Martínez navýšit vedení Argentiny na tříbrankový rozdíl, jeho střela však skončila na břevně. Z protiútoku přišel pro mistry světa šok, po pěkné kombinaci se zblízka prosadil střídající Taamarí. Jordánsko skórovalo i ve třetím zápase na šampionátu, naopak Argentina inkasovala vůbec poprvé.
Po hodině hry přišel na hřiště Messi a krátce nato z trestného kopu vysoko přestřelil. Tlak jihoamerického týmu poněkud poklesl, Jordánci vycítili šanci urvat na závěr svého vystoupení na šampionátu cenný výsledek. V 77. minutě zkoušel marně štěstí střídající Mardí z trestného kopu.
Jenže Argentina má ve svém kádru Messiho a ten všechny možné chmury zahnal. V 80. minutě obstřelil z 20 metrů zeď a prosadil se v sedmém zápase v řadě na MS. Čerstvý devětatřicátník tak opět přepisoval historické tabulky. Na současném šampionátu je v čele pořadí kanonýrů.
55. M. Taamarí
19. G. Lo Celso, 31. L. Martínez (pen.), 80. L. Messi
J. Abúlajlá - A. Nasíb, J. al-Arab, H. Abú Dahab (90. S. Ubajd) - I. Haddád, N. ar-Rašdán (76. Á. Džámús), N. ar-Rawábida, M. Abú Taha - A. Azájira (46. M. Taamarí), A. Alwán (90. M. Abú Zurajk), A. al-Fáchúrí (46. M. al-Mardí)
E. Martínez - G. Simeone (71. V. Barco), N. Otamendi, M. Senesi, N. Tagliafico - N. Paz (60. A. Mac Allister), L. Paredes, E. Palacios, G. Lo Celso (60. T. Almada) - J. Álvarez (82. J. López), L. Martínez (60. L. Messi)
M. Taamarí, N. Baní Atíja, A. al-Fáchúrí, A. Badawí, M. Abú Hašíš, Á. Džámús, M. Abú an-Nádí, S. Ubajd, M. Taha, S. ar-Rúsán, M. al-Mardí, M. ad-Dáwúd, M. Abú Zurajk, R. Ájid, I. Saáda
N. González, L. Messi, G. Rulli, G. Montiel, N. Molina, C. Romero, E. Fernández, R. De Paul, A. Mac Allister, T. Almada, J. Musso, V. Barco, J. López, L. Martínez, F. Medina
17. M. Abú Taha, 64. J. al-Arab