ONLINE: Kanada - Bosna 0:1, domácí v šoku, skóre otevírá po rohu Lukič

Obě země se v soutěžním zápase potkají vůbec poprvé.
Kanada, která se nejspíš bude muset obejít bez kapitána a největší hvězdy Alphonsa Daviese, v generálce remizovala s jiným evropským soupeřem Irskem 1:1.
Na mistrovství světa je potřetí a dosavadních šest zápasů prohrála. Jak si povede tentokrát?
Bosna na svůj druhý šampionát v historii postoupila přes baráž, kde nejprve vyřadila Wales a pak také Itálii, oba zápasy zvládla na penalty. Ve dvou přípravných utkáních před šampionátem dvakrát remizovala.
Ve skupině B jsou s nimi Katar a Švýcarsko, jejichž zápas je na programu v sobotu večer.
21. J. Lukić
M. Crépeau - A. Johnston, L. De Fougerolles, D. Cornelius, R. Laryea - T. Buchanan, I. Koné, S. Eustáquio, L. Millar - J. David, T. Oluwaseyi
N. Vasilj - A. Dedič, N. Katić, T. Muharemović, S. Kolašinac - E. Bajraktarević, I. Bašić, B. Tahirovič, A. Memič - E. Demirovič, J. Lukić
N. Saliba, J. Nelson, A. Jones, O. Goodman, N. Sigur, M. Bombito, A. Ahmed, M. Choinière, J. Shaffelburg, C. Larin, D. St. Clair, A. Davies, J. Osorio, P. David, J. Waterman
11. A. Johnston
45. J. Lukić, 45. E. Demirovič