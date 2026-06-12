ONLINE: Kanada - Bosna 0:1, domácí v šoku, skóre otevírá po rohu Lukič

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  20:56aktualizováno  21:23
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Mexiko svůj úvodní zápas zvládlo, co druhá pořadatelská země? Kanadští fotbalisté vstupují v Torontu do mistrovství světa zápasem proti Bosně a Hercegovině. Výkop má utkání ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Bosenský útočník Jovo Lukič (25) slaví gól do sítě Kanady.

Bosenský útočník Jovo Lukič (25) slaví gól do sítě Kanady. | foto: Reuters

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Obě země se v soutěžním zápase potkají vůbec poprvé.

Kanada, která se nejspíš bude muset obejít bez kapitána a největší hvězdy Alphonsa Daviese, v generálce remizovala s jiným evropským soupeřem Irskem 1:1.

Na mistrovství světa je potřetí a dosavadních šest zápasů prohrála. Jak si povede tentokrát?

Bosna na svůj druhý šampionát v historii postoupila přes baráž, kde nejprve vyřadila Wales a pak také Itálii, oba zápasy zvládla na penalty. Ve dvou přípravných utkáních před šampionátem dvakrát remizovala.

Ve skupině B jsou s nimi Katar a Švýcarsko, jejichž zápas je na programu v sobotu večer.

MS ve fotbale 2026
12. 6. 2026 21:00
Zápas probíhá
Kanada : Bosna 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
21. J. Lukić
Sestavy:
M. Crépeau - A. Johnston, L. De Fougerolles, D. Cornelius, R. Laryea - T. Buchanan, I. Koné, S. Eustáquio, L. Millar - J. David, T. Oluwaseyi
Sestavy:
N. Vasilj - A. Dedič, N. Katić, T. Muharemović, S. Kolašinac - E. Bajraktarević, I. Bašić, B. Tahirovič, A. Memič - E. Demirovič, J. Lukić
Náhradníci:
N. Saliba, J. Nelson, A. Jones, O. Goodman, N. Sigur, M. Bombito, A. Ahmed, M. Choinière, J. Shaffelburg, C. Larin, D. St. Clair, A. Davies, J. Osorio, P. David, J. Waterman
Náhradníci:
M. Zlomislić, H. Tabaković, A. Gigović, K. Alajbegović, M. Jurkas, E. Mahmič, A. Malič, D. Burnić, A. Hadžiahmetović, D. Hadžikadunić, N. Mujakić, S. Baždar, S. Radeljič, I. Šunjič, E. Džeko
Žluté karty:
11. A. Johnston
Žluté karty:
45. J. Lukić, 45. E. Demirovič
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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