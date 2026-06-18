ONLINE: Kanada - Katar 2:0, domácí jsou produktivní, navíc hrají přesilovku

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  23:20aktualizováno  19. června 0:34
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V úvodním zápase remizovali, takže stále čekají na historicky první výhru na mistrovství světa. Zapsat ji kanadští fotbalisté zkouší proti Kataru. Zápas skupiny B má výkop o půlnoci středoevropského času a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Kanaďan Cyle Larin slaví gól v utkání proti Kataru ve skupině fotbalového...

Kanaďan Cyle Larin slaví gól v utkání proti Kataru ve skupině fotbalového mistrovství světa. | foto: Reuters

Kanaďan Cyle Larin dává gól v utkání proti Kataru ve skupině fotbalového...
Kanaďan Cyle Larin dává gól v utkání proti Kataru ve skupině fotbalového...
Fanoušci Kanady před zápasem mistrovství světa proti Kataru
Fanoušci Kataru před zápasem mistrovství světa proti Kanadě
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Kanada v úvodním zápase dlouho prohrávala s Bosnou a Hercegovinou, ale herně byla lepší a měla převahu, což nakonec vyústilo ve vyrovnávací branku střídajícího Larina – ten své zemi v sedmém zápase na mistrovství světa zařídil historicky první bod.

Katar proti Švýcarsku také dotahoval, nebyl sice lepší, ale zvládl ve čtvrté minutě srovnat zásluhou vlastního gólu Muheima. Také to pro něj byl premiérový bod na světovém šampionátu.

S Kanadou ho čeká historicky první soutěžní zápas, obě země se zatím utkaly jen v přípravě – v září 2022 zvítězila Kanada 2:0.

MS ve fotbale 2026
19. 6. 2026 0:00
Zápas probíhá
Kanada : Katar 2 : 0
(2 : 0)
Góly:
16. C. Larin, 29. J. David
Góly:
Sestavy:
M. Crépeau - A. Johnston, L. De Fougerolles, D. Cornelius, R. Laryea - T. Buchanan, S. Eustáquio, I. Koné, A. Ahmed - J. David, C. Larin
Sestavy:
M. Abú Nadá - A. Al-Alawí, P. Miguel, B. Chúchí, H. Ahmad - D. Džábir, A. Madibú, Í. Láj - Edmilson Junior, J. Abdur Razak (40. S. Al-Burajkí), A. Afíf
Náhradníci:
J. Osorio, A. Davies, D. St. Clair, M. Choinière, J. Shaffelburg, T. Oluwaseyi, N. Saliba, M. Bombito, O. Goodman, N. Sigur, L. Millar, P. David, J. Waterman, J. Nelson
Náhradníci:
A. Fasí, K. Búdiaf, A. Alí, M. Muntarí, A. Alaaldín, M. Baršim, A. Hátim, L. Mendes, H. Hajdus, S. Zakarjá, S. Al-Burajkí, A. Al-Husajn, M. Manáí, A. Džánahí, T. Džamšíd
Žluté karty:
9. D. Cornelius
Žluté karty:
Červené karty:
Červené karty:
33. H. Ahmad
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