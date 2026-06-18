ONLINE: Kanada - Katar 2:0, domácí jsou produktivní, navíc hrají přesilovku

Kanada v úvodním zápase dlouho prohrávala s Bosnou a Hercegovinou, ale herně byla lepší a měla převahu, což nakonec vyústilo ve vyrovnávací branku střídajícího Larina – ten své zemi v sedmém zápase na mistrovství světa zařídil historicky první bod.
Katar proti Švýcarsku také dotahoval, nebyl sice lepší, ale zvládl ve čtvrté minutě srovnat zásluhou vlastního gólu Muheima. Také to pro něj byl premiérový bod na světovém šampionátu.
S Kanadou ho čeká historicky první soutěžní zápas, obě země se zatím utkaly jen v přípravě – v září 2022 zvítězila Kanada 2:0.
Sestavy:
M. Crépeau - A. Johnston, L. De Fougerolles, D. Cornelius, R. Laryea - T. Buchanan, S. Eustáquio, I. Koné, A. Ahmed - J. David, C. Larin
M. Crépeau - A. Johnston, L. De Fougerolles, D. Cornelius, R. Laryea - T. Buchanan, S. Eustáquio, I. Koné, A. Ahmed - J. David, C. Larin
Sestavy:
M. Abú Nadá - A. Al-Alawí, P. Miguel, B. Chúchí, H. Ahmad - D. Džábir, A. Madibú, Í. Láj - Edmilson Junior, J. Abdur Razak (40. S. Al-Burajkí), A. Afíf
M. Abú Nadá - A. Al-Alawí, P. Miguel, B. Chúchí, H. Ahmad - D. Džábir, A. Madibú, Í. Láj - Edmilson Junior, J. Abdur Razak (40. S. Al-Burajkí), A. Afíf
Náhradníci:
J. Osorio, A. Davies, D. St. Clair, M. Choinière, J. Shaffelburg, T. Oluwaseyi, N. Saliba, M. Bombito, O. Goodman, N. Sigur, L. Millar, P. David, J. Waterman, J. Nelson
J. Osorio, A. Davies, D. St. Clair, M. Choinière, J. Shaffelburg, T. Oluwaseyi, N. Saliba, M. Bombito, O. Goodman, N. Sigur, L. Millar, P. David, J. Waterman, J. Nelson
Náhradníci:
A. Fasí, K. Búdiaf, A. Alí, M. Muntarí, A. Alaaldín, M. Baršim, A. Hátim, L. Mendes, H. Hajdus, S. Zakarjá, S. Al-Burajkí, A. Al-Husajn, M. Manáí, A. Džánahí, T. Džamšíd
A. Fasí, K. Búdiaf, A. Alí, M. Muntarí, A. Alaaldín, M. Baršim, A. Hátim, L. Mendes, H. Hajdus, S. Zakarjá, S. Al-Burajkí, A. Al-Husajn, M. Manáí, A. Džánahí, T. Džamšíd
Žluté karty:
9. D. Cornelius
9. D. Cornelius
Žluté karty:
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Červené karty:
Červené karty:
33. H. Ahmad
33. H. Ahmad