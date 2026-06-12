ONLINE: Záplava rudé a hymna od Alanis. Zahájení MS v Kanadě je skromnější

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  19:32aktualizováno  20:03
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Nejdřív Toronto, pak Los Angeles. Zbývající dva zahajovací ceremoniály před mistrovstvím světa jsou tady. Ten první začne v 19.30 před zápasem domácí Kanady s Bosnou a Hercegovinou, v půl druhé ráno pak následují Spojené státy americké, konkrétně město Los Angeles.
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího...

Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině. (12. června 2026) | foto: AP

Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího...
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího...
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího...
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího...
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Očekává se podstatně menší show než v pátek v Mexiku, kde vystoupila například zpěvačka Shakira či italský tenorista Andrea Bocelli s hymnou k MS nazvanou DNA.

V Torontu by se měly představit třeba zpěvačky Alanis Morissette a Alessia Cara či zpěvák Michael Bublé.

Ve 21 hodin pak Kanada vyzve Bosnu a Hercegovinou v historicky prvním vzájemném utkání.

V Los Angeles vystoupí i Katy Perry

Třetí ze zahajovacích ceremoniálů – což je historické maximum v rámci jednoho turnaje – bude následovat o několik hodin později v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí.

Program podobně jako ten v Kanadě, kde ceremoniál proběhl před několika hodinami, nevyhlíží tak bohatě. Největším tahákem je slavná zpěvačka Katy Perry.

Ve tři hodiny ráno středoevropské času pak začne samotný zápasy mezi USA a Paraguyaí v rámci skupiny D.

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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