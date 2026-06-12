ONLINE: Záplava rudé a hymna od Alanis. Zahájení MS v Kanadě je skromnější

Očekává se podstatně menší show než v pátek v Mexiku, kde vystoupila například zpěvačka Shakira či italský tenorista Andrea Bocelli s hymnou k MS nazvanou DNA.
V Torontu by se měly představit třeba zpěvačky Alanis Morissette a Alessia Cara či zpěvák Michael Bublé.
Ve 21 hodin pak Kanada vyzve Bosnu a Hercegovinou v historicky prvním vzájemném utkání.
V Los Angeles vystoupí i Katy Perry
Třetí ze zahajovacích ceremoniálů – což je historické maximum v rámci jednoho turnaje – bude následovat o několik hodin později v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí.
Program podobně jako ten v Kanadě, kde ceremoniál proběhl před několika hodinami, nevyhlíží tak bohatě. Největším tahákem je slavná zpěvačka Katy Perry.
Ve tři hodiny ráno středoevropské času pak začne samotný zápasy mezi USA a Paraguyaí v rámci skupiny D.