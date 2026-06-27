Jako ve snu! Kapverdy slavily postup a trenér hlásí: Nic pro nás není nemožné

Definitivně to stvrdila bezbranková remíza se Saúdskou Arábií, kterou Kapverdy stejně jako Uruguay nechaly za sebou.
„Upřímně, je to šílené. Připadám si jako ve snu,“ prohlásil záložník Deroy Duarte s cenou pro muže zápasu. „Nejdřív to oslavme. Jsme tak šťastní. Doufejme, že i všichni Kapverďané jsou šťastní.
„Cítili jsme, že tým velmi touží předvést se celému světu. Jsme hrdí, že jsme se dostali až sem. Opět jsme světu ukázali, že jsme malá země, ale bojujeme za to, co chceme. Pro nás není nic nemožné,“ přidal Bubista.
Jeho svěřenci to dokázali hned v prvním zápase, kde uhráli senzační bezbrankovou remízu se Španělskem.
Hrdinou byl tehdy brankář Vozinha, jemuž po utkání a během skupinové fáze narostl počet sledujících na Instagramu už na 17 milionů, začínal přitom na nižších desítkách tisíc.
Teď je z něj fenomén, stejně jako z Modrých žraloků, jak se Kapverdám přezdívá.
„Je neuvěřitelné, co předvádějí. Nebyl to jen jeden zápas proti Španělsku, jsou to tři utkání na nejvyšší úrovni,“ řekl bývalý španělský mistr světa Juan Mata v televizi ITV.
Kapverdy se mimochodem staly první zemí od roku 1998, které k postupu ze skupiny stačily tři body – tehdy se něco podobného podařilo Chile. A zmíněný Vozinha je pro změnu teprve třetím gólmanem, jenž po čtyřicítce na MS vychytal dvě čistá konta.
Další může zkusit přidat v prvním vyřazovacím zápase v Miami proti obhájcům z Argentiny v čele s Lionelem Messim. Dovedete si představit, jaká by to byla senzace?
„Od zítřka se budeme soustředit na další zápas. Je to proti Argentině, že?“ ujišťoval se hned po závěrečném hvizdu Duarte. „Těžký zápas, ale věřme tomu. Všechno je možné.“
„Možnost hrát proti Argentině a Messimu v takové fázi je pro naši zemi vynikající, bez ohledu na samotný zápas. Reprezentujeme naši zemi, ale také Afriku. A kromě toho malé země po celém světě. Věřím, že fotbal je pro všechny,“ zdůraznil Bubista.
Kapverdy, které mají něco málo přes půl milionu obyvatel, jsou jednou z nejmenších zemí v historii mistrovství světa. Co do počtu obyvatel byl menší pouze Island v roce 2018, který letos přeskočila reprezentace Curacaa.
Ani ona ani Island však nedokázaly postoupit do vyřazovací fáze jako Kapverdy.
Bývalý trenér Tottenhamu, Nottinghamu, Celticu a australského týmu Ange Postecoglou televizi ITV řekl: „Je to skvělý příběh o tom, o čem mistrovství světa je.“