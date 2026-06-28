Kolumbie - Portugalsko 0:0, titěrný ofsajd zachránil Evropany. Bezbrankový mač bavil

Kolumbie i Portugalsko už měly postup jistý, ale v souboji o konečné první místo jim šlo o lepší výchozí pozici a den na přípravu k dobru. Portugalci se v pátek 3. července od 01:00 SELČ v Torontu utkají s Chorvatskem. Kolumbijci v sobotu 4. července od 03:30 SELČ v Kansas City narazí na Ghanu.
Kapitán James Rodríguez nastoupil k 11. zápasu na MS, což je nový kolumbijský rekord. Úvod utkání patřil jeho týmu. Córdoba nejprve hlavou spálil velkou šanci, později pálil přesně, ale brankář Diogo Costa předvedl ukázkový zákrok. A když se pak Jhon Arias trefil k tyči, gólmana zastoupil Neves a míč směřující do branky odkopl.
Portugalci ožili až před přestávkou. Gólman Vargas musel zasahovat proti ráně Fernandese, Félix branku jen těsně přestřelil. Oba týmy hrály velmi ofenzivně, Kolumbijci v prvním poločase vyhráli 12:9 na střely.
Také ve druhém poločase byli nebezpečnější, šanci měl střídající Ríos a Jhon Arias pak znovu vyzval gólmana k důležitému zákroku. Jen Diogo Costovi z FC Porto mohou Portugalci děkovat za zisk bodu, protože soupeř si v závěru vytvořil velký tlak. Sánchez v nastavení míč do sítě dostal, přezkoumání u videa však potvrdilo, že o špičku kopačky se opravdu jednalo o správně odmávaný ofsajd.
Hvězdný Portugalec Ronaldo se tentokrát po dvou brankách proti Uzbekistánu střelecky neprosadil a Kolumbie se tak nestala jubilejní 50. zemí, které by dal gól na mezistátní úrovni. Svým 25. startem v utkání mistrovství světa aspoň vyrovnal bilanci německé legendy Lothara Matthäuse.
C. Vargas - S. Arias, D. Sánchez, J. Lucumí, D. Machado - G. Puerta, J. Lerma (60. R. Ríos), J. Arias (76. K. Castaño) - J. Rodríguez (76. J. Quintero), J. Córdoba (60. L. Suárez), L. Díaz
D. Muňoz, K. Castaño, J. Portilla, W. Ditta, A. Gómez, J. Carrascal, R. Ríos, D. Ospina, Y. Mina, J. Mojica, J. Quintero, J. Campaz, L. Suárez, Á. Montero, C. Hernández
86. G. Puerta