Kolumbie - Portugalsko 0:0, titěrný ofsajd zachránil Evropany. Bezbrankový mač bavil

Autor: ,
  7:40aktualizováno  7:40
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Kolumbijci v nastaveném čase dostali míč do portugalské sítě, branka ovšem...

Kolumbijci v nastaveném čase dostali míč do portugalské sítě, branka ovšem neplatila. | foto: Reuters

Kapitán Kolumbie Davinson Sanchez nesouhlasí s rozhodnutím pomezního arbitra,...
Portugalský křídelník Leao (vpravo) se snaží prodrat se ke střele.
James Rodríguez se zlobí na pomezního rozhodčího v zápase s Portugalskem.
Kolumbijský gólman Vargas likviduje velkou šanci portugalského Fernandese.
11 fotografií
Radost fotbalistům Kolumbie sebralo pár centimetrů. Když se v nastaveném čase v zápase proti Portugalsku prosadil hlavou Davinson Sanchez, jihoamerická střídačka propukla v euforii. Jenže rozhodčí odhalili titěrný ofsajd, v němž byl Sánchez pouze o špičku kopačky. Ačkoliv utkání skupiny K skončilo bezbrankovou remízou, zápas přinesl velké množství šancí. A Jihoameričany remíza mrzet nemusí. Skupinu ovládli a v prvním kole play off je čeká Ghana. Portugalci vyzvou Chorvatsko.

Kolumbie i Portugalsko už měly postup jistý, ale v souboji o konečné první místo jim šlo o lepší výchozí pozici a den na přípravu k dobru. Portugalci se v pátek 3. července od 01:00 SELČ v Torontu utkají s Chorvatskem. Kolumbijci v sobotu 4. července od 03:30 SELČ v Kansas City narazí na Ghanu.

Kapitán James Rodríguez nastoupil k 11. zápasu na MS, což je nový kolumbijský rekord. Úvod utkání patřil jeho týmu. Córdoba nejprve hlavou spálil velkou šanci, později pálil přesně, ale brankář Diogo Costa předvedl ukázkový zákrok. A když se pak Jhon Arias trefil k tyči, gólmana zastoupil Neves a míč směřující do branky odkopl.

Portugalci ožili až před přestávkou. Gólman Vargas musel zasahovat proti ráně Fernandese, Félix branku jen těsně přestřelil. Oba týmy hrály velmi ofenzivně, Kolumbijci v prvním poločase vyhráli 12:9 na střely.

Také ve druhém poločase byli nebezpečnější, šanci měl střídající Ríos a Jhon Arias pak znovu vyzval gólmana k důležitému zákroku. Jen Diogo Costovi z FC Porto mohou Portugalci děkovat za zisk bodu, protože soupeř si v závěru vytvořil velký tlak. Sánchez v nastavení míč do sítě dostal, přezkoumání u videa však potvrdilo, že o špičku kopačky se opravdu jednalo o správně odmávaný ofsajd.

Kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo po remíze s Kolumbií.

Hvězdný Portugalec Ronaldo se tentokrát po dvou brankách proti Uzbekistánu střelecky neprosadil a Kolumbie se tak nestala jubilejní 50. zemí, které by dal gól na mezistátní úrovni. Svým 25. startem v utkání mistrovství světa aspoň vyrovnal bilanci německé legendy Lothara Matthäuse.

MS ve fotbale 2026
28. 6. 2026 1:30
Konec zápasu
Kolumbie : Portugalsko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
C. Vargas - S. Arias, D. Sánchez, J. Lucumí, D. Machado - G. Puerta, J. Lerma (60. R. Ríos), J. Arias (76. K. Castaño) - J. Rodríguez (76. J. Quintero), J. Córdoba (60. L. Suárez), L. Díaz
Sestavy:
D. Costa - J. Cancelo (46. D. Dalot), R. Dias, R. Veiga, N. Mendes (90. M. Nunes) - R. Neves (46. J. Neves), Vitinha (70. S. Costa), P. Neto, B. Fernandes, J. Félix (70. R. Leao) - C. Ronaldo
Náhradníci:
D. Muňoz, K. Castaño, J. Portilla, W. Ditta, A. Gómez, J. Carrascal, R. Ríos, D. Ospina, Y. Mina, J. Mojica, J. Quintero, J. Campaz, L. Suárez, Á. Montero, C. Hernández
Náhradníci:
F. Conceicao, G. Inácio, J. Neves, G. Ramos, N. Semedo, M. Nunes, B. Silva, G. Guedes, D. Dalot, R. Leao, R. Silva, J. Sá, F. Trincão, S. Costa, T. Araújo
Žluté karty:
86. G. Puerta
Žluté karty:
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.