ONLINE: Maroko - Haiti, africký tým bojuje na dálku o první místo

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  23:13aktualizováno  23:13
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Marocký záložník Ismáíl Saibárí (vlevo) slaví se spoluhráčem Channúsem první gól zápasu proti Skotsku. | foto: Reuters

Fotbalisté Maroka uzavírají skupinu C na mistrovství světa zápasem proti Haiti a bojují na dálku o první místo. Utkání má výkop o půlnoci středoevropského času a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Maroko je aktuálně druhé o skóre za Brazílií, s níž na úvod šampionátu remizovalo 1:1.

Jeho situace je tak jednoduchá – aby skončilo první, musí se bodově osamostatnit na čele, nebo si proti Haiti nahrát lepší skóre než mají právě Brazilci, kteří v souběžném utkání hrají proti Skotsku. Ani výhra jim tak nemusí stačit.

Do čela tabulky mimochodem můžou pořád jít i Skotové, musí ale zvítězit a doufat ve ztrátu Maroka.

Naproti tomu Haiti už o nic nejde, po dvou porážkách je bez bodu a ještě nevstřelilo jedinou branku.

MS ve fotbale 2026
25. 6. 2026 0:00
Maroko : Haiti
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Sestavy:
J. Bunú - A. Hakimí, I. Diop, Š. Rijád, N. Mazráví - A. Búaddí, N. el-Ajnawí, B. Díaz, A. Únahí, B. el-Chanús - I. Sajbárí
Sestavy:
J. Placide - C. Arcus, R. Adé, H. Delcroix, M. Expérience - L. Deedson, D. Jacques, J. Bellegarde, R. Providence - W. Isidor, F. Pierrot
Náhradníci:
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