Trávník na stadionu pro finále MS čelí kritice. Bude připravený, ujišťuje FIFA

V neděli se chytá velkolepá akce, jejíž součástí bude i poločasová show, kvůli níž se zápas o necelou čtvrthodinu protáhne.
A až finále mezi Argentinou a Španělskem skončí, organizátoři plánují kousky trávníku prodávat fanouškům až za 3000 dolarů, tedy více než 60 tisíc korun.
To však není jediný důvod, proč se o něm mluví.
Stadion totiž běžně slouží pro zápasy americké NFL a disponuje opakovaně kritizovanou umělkou.
FIFA nicméně pro mistrovství světa, podobně jako loni před světovým šampionátem klubů, požadovala, aby každý stadion měl přírodní trávu. Některé stadiony ji mají dlouhodobě, ale třeba v New Jersey, kde se hrálo i finále zmíněného klubového šampionátu, ji museli nainstalovat. A od startu mistrovství čelí kritice.
„Kvůli počasí a horku se strašně rychle vysuší, míč po ní dobře nelétá a zpomaluje to hru. Nedokážeme se dostat do rytmu a to nám situaci ztěžuje. Chceme rychle přenášet balony, jenže to zkrátka nejde. Ale musíme se tomu přizpůsobit,“ říkal třeba křídelník Vinícius, jehož Brazílie v New Jersey nastoupila dvakrát.
„Trávník...ani nevím, jestli se to tak dá nazvat. Působilo to spíš jako umělka. Byl tvrdý a tuhý,“ přidal francouzský záložník Adrien Rabiot po utkání se Senegalem.
Co je tedy hlavním problémem?
Ferguson pro server The Athletic vysvětlil, že organizátoři zvolili trávník pro teplejší počasí, protože má delší životnost. Jenže v New Jersey nakonec bylo chladněji, než se předpokládalo, což logicky trávníku úplně nepomohlo, a zejména v malém vápně byla často vidět světlá místa, kde tráva nevydržela.
„Věděli jsme, že se teploty můžou měnit. Mohli jsme tam dát jiný typ trávníku, který by je snášel lépe, ale byl to risk, který jsme nechtěli podstoupit,“ popsal.
Kdyby zvolil trávník pro chladnější počasí, trávník by pro změnu trpěl ve vedrech. V East Rutherfordu bude v pátek až 30 stupňů, v sobotu se ale kvůli dešťům má zase ochladit.
„Dělali jsme všechno, co šlo. Zakrývali jsme ho, aby tráva byla v co nejlepším teple a mohla růst, ale dokud se neoteplí, můžete víceméně jenom čekat. Změnit povrch v průběhu turnaje by nebylo dobré,“ přidal Ferguson.
„Zkrátka si na to musíme zvyknout,“ krčil rameny při otázce na tohle téma kouč Didier Deschamps.
Jeho Francie se ale finále netýká. Utkají se v něm obhájci z Argentiny se Španělskem – obě země mimochodem na MetLife nastoupí vůbec poprvé. Poražení semifinalisté s ním naopak zkušenosti mají, Francie tam hrála hned dvakrát, Anglie jednou.
„Tamní trávník se pravidelně umisťoval mezi nejlepšími čtyřmi v rámci všech 16 stadionů. Vzhledem k okolnostem jsme s tím opravdu spokojení,“ tvrdí Ferguson.
Finále bude osmým zápasem na stadionu v New Jersey, více jich hostil pouze Dallas.
„Nikdy jsme nezažili turnaj s takhle nabitým programem a organizátoři zaslouží pochvalu, že jsou mezi zápasy dostatečné pauzy. Díky tomu mohl můj tým na stadionu zapracovat a vše je teď připravené. Jsme na 95 % procentech ideální situace, což je pozice, kterou bych před startem turnaje bral všemi deseti,“ uzavřel.
Bude se trávník řešit i po finále?