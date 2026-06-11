ONLINE: Mexiko - JAR 1:0, domácí po gólu Quinonese stále drží náskok. Zvítězí?

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  20:50aktualizováno  21:38
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Po šestnácti letech otevřou další šampionát. Mexiko, tentokrát v roli domácího týmu, hostí v úvodním utkání letošního mistrovství světa fotbalisty Jihoafrické republiky. Zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Mexický útočník Julián Quiňones slaví úvodní gól v zápase s Jihoafrickou...

Mexický útočník Julián Quiňones slaví úvodní gól v zápase s Jihoafrickou republikou. | foto: Reuters

Útočník Lyle Foster z Jihoafrické republiky během utkání s Mexikem.
Mexický brankář Raúl Rangel se raduje z úvodního gólu v zápase s Jihoafrickou...
Mexičtí fotbalisté slaví úvodní gól v zápase s Jihoafrickou republikou.
Mexický útočník Julián Quiňones střílí úvodní gól v zápase s Jihoafrickou...
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Před šestnácti lety se zápas hrál v jihoafrickém Johannesburgu, skončil remízou 1:1 a obě země na sebe od té doby nenarazily.

Teď je dějištěm ikonický Aztécký stadion v Mexico City. Domácí tým hostí šampionát, kterého se poprvé v historii zúčastní 48 týmů, spolu se Spojenými státy a Kanadou.

Na úvodní zápas se Mexiko naladilo třemi výhrami v přípravných zápasech, naposledy rozstřílelo Srbsko 5:1. Jihoafrická republika hrála dvě přípravná utkání a v obou remizovala.

Mexiko je pravidelným účastníkem šampionátů, to jeho soupeř se na něj probojoval poprvé od zmíněného roku 2010.

Ve skupině A je s oběma zeměmi také česká reprezentace a Jižní Korea.

MS ve fotbale 2026
11. 6. 2026 21:00
Zápas probíhá
Mexiko : Jihoafrická republika 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
9. J. Quiňones
Góly:
Sestavy:
R. Rangel - I. Reyes, C. Montes, J. Vásquez, J. Gallardo, É. Lira - R. Alvarado, B. Gutiérrez, Á. Fidalgo, J. Quiňones - R. Jiménez
Sestavy:
R. Williams - K. Mudau, I. Okon, N. Sibisi, M. Mbokazi, A. Modiba - T. Mokoena, Y. Sithole, J. Adams - L. Foster, I. Rayners
Náhradníci:
E. Álvarez, S. Giménez, J. Sánchez, L. Romo, O. Pineda, L. Chávez, C. Acevedo, C. Huerta, M. Chávez, O. Vargas, G. Mora, G. Martínez, A. González, G. Ochoa, A. Vega
Náhradníci:
O. Makhanya, S. Chaine, T. Matuludi, K. Ndamane, S. Kabini, R. Goss, K. Sebelebele, B. Cross, T. Mbatha, T. Moremi, R. Mofokeng, O. Appollis, T. Zwane, T. Maseko, E. Makgopa
Žluté karty:
23. B. Gutiérrez
Žluté karty:
17. T. Mokoena
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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