ONLINE: Mexiko - JAR 1:0, domácí po gólu Quinonese stále drží náskok. Zvítězí?

Před šestnácti lety se zápas hrál v jihoafrickém Johannesburgu, skončil remízou 1:1 a obě země na sebe od té doby nenarazily.
Teď je dějištěm ikonický Aztécký stadion v Mexico City. Domácí tým hostí šampionát, kterého se poprvé v historii zúčastní 48 týmů, spolu se Spojenými státy a Kanadou.
Na úvodní zápas se Mexiko naladilo třemi výhrami v přípravných zápasech, naposledy rozstřílelo Srbsko 5:1. Jihoafrická republika hrála dvě přípravná utkání a v obou remizovala.
Mexiko je pravidelným účastníkem šampionátů, to jeho soupeř se na něj probojoval poprvé od zmíněného roku 2010.
Ve skupině A je s oběma zeměmi také česká reprezentace a Jižní Korea.
9. J. Quiňones
R. Rangel - I. Reyes, C. Montes, J. Vásquez, J. Gallardo, É. Lira - R. Alvarado, B. Gutiérrez, Á. Fidalgo, J. Quiňones - R. Jiménez
R. Williams - K. Mudau, I. Okon, N. Sibisi, M. Mbokazi, A. Modiba - T. Mokoena, Y. Sithole, J. Adams - L. Foster, I. Rayners
E. Álvarez, S. Giménez, J. Sánchez, L. Romo, O. Pineda, L. Chávez, C. Acevedo, C. Huerta, M. Chávez, O. Vargas, G. Mora, G. Martínez, A. González, G. Ochoa, A. Vega
O. Makhanya, S. Chaine, T. Matuludi, K. Ndamane, S. Kabini, R. Goss, K. Sebelebele, B. Cross, T. Mbatha, T. Moremi, R. Mofokeng, O. Appollis, T. Zwane, T. Maseko, E. Makgopa
23. B. Gutiérrez
17. T. Mokoena