Mexiko - Jižní Korea 1:0, rozhodla chyba, proti Čechům už domácím o nic nepůjde

Mexičané mají se šesti body jako první tým jistou účast ve vyřazovací fázi, půjdou do ní z prvního místa skupiny A. Ve čtvrtek ve 3:00 SELČ budou ve svém hlavním městě posledním soupeřem českých fotbalistů, v tomto utkání už jim o nic nepůjde.
Korejci se v paralelně hraném zápase v Monterrey utkají s Jihoafrickou republikou a k postupu jim bude stačit remíza.
Češi zřejmě budou doufat, že by mohli postoupit ze třetí příčky, k čemuž nejspíš budou muset Mexičany porazit. Bude záležet na výsledcích dalších skupin. Teoreticky mohou pomýšlet i na druhé místo, ale k tomu potřebují vítězství nad Mexikem, porážku korejského týmu s JAR a pak lepší skóre než africký celek.
Mexiko na světovém šampionátu vyhrálo všech pět dosavadních zápasů proti asijským soupeřům, v letech 1998 a 2018 zdolalo i Koreu a nyní tento výsledek zopakovalo.
Od loňského listopadu neprohrálo deset zápasů po sobě a jen ve dvou přátelských utkáních s Belgií a Portugalskem se muselo spokojit s remízou. Celkové skóre 18:2 prozrazuje sílu jeho obrany.
Mexický trenér Javier Aguirre udělal tři změny, poprvé na turnaji nastoupili Sánchez i pozdější hrdina Romo a minule vyloučeného obránce Montese nahradil Álvarez. Převzal po něm i kapitánskou pásku a po čtvrthodině sklidil bouřlivý potlesk, když akrobatickými nůžkami vykopl míč z prázdné branky, kam ho lobem posílal Son Hung-min. Gól by ale pro předchozí ofsajd stejně neplatil.
Korejci, u nichž byl ve srovnání se zápasem s Českem jedinou změnu ve středové řadě Kim Mun-hwan místo I Te-soka, využívali každou příležitost k útočení. Ale většinou je zastavila mexická ofsajdová past, která zaúřadovala celkem šestkrát.
Na druhé straně nebezpečně hlavičkoval Quiňones, který před týdnem z úvodního zápasu odkulhal, ale stihl se dát do pořádku. To však byla do přestávky jediná střela na branku a domácí fanoušci měli ke spokojenosti daleko.
Už pět minut po přestávce ale stadion explodoval nadšením a hosté k tomu hodně přispěli. Korejský gólman se ve výskoku srazil se svým obráncem I Ki-hjokem, míč mu vypadl z rukou a Romo ho pohotově poslal do sítě. Radost byla o to větší, že jednatřicetiletý záložník je jedním ze čtyř členů týmu, kteří jsou v Guadalajaře doma.
Korea reagovala několikanásobným střídáním, přišel i O Hjon-kjo, který jako žolík rozhodl na stejném stadionu zápas s Českou republikou, ale tentokrát gól nedal. V poslední čtvrthodině mohli náskok pojistit Jiménez a střídající Vargas, ale Kim Sung-kju dvěma skvělými zákroky držel Korejcům naději.
Čtyři minuty před koncem ji málem přetavil v bod Čo Kju-song, ale brankář Rangel, který byl do té doby téměř bez práce, hlavičku z bezprostřední blízkosti vyrazil. Vleže na zemi pak stačil vymrštit ruku, aby na brankové čáře zastavil dorážku.
Mexičané ustáli i závěrečný nápor soupeře a už teď mají jistotu, že jako vítěz skupiny A budou 30. června hrát na Aztéckém stadionu ve svém hlavním městě proti jednomu týmu z třetích míst.
50. L. Romo
R. Rangel - J. Sánchez, E. Álvarez, J. Vásquez, J. Gallardo - L. Romo (71. O. Vargas), É. Lira, B. Gutiérrez (71. O. Pineda) - R. Alvarado (80. I. Reyes), R. Jiménez (80. S. Giménez), J. Quiňones (84. C. Huerta)
K. Sung-kju - I Han-pom, K. Min-če, I Ki-hjok - Sol Jong-u (71. J. Hjon-čun), H. In-pom, P. Sung-ho (77. Č. Kju-song), K. Mun-hwan (71. O. Či-song) - I. Kang-in, I. Če-song (57. H. Hi-čchan), S. Hung-min (57. O. Hjon-gju)
G. Martínez, A. González, A. Vega, C. Acevedo, C. Huerta, M. Chávez, O. Vargas, I. Reyes, Á. Fidalgo, G. Ochoa, S. Giménez, O. Pineda, L. Chávez, G. Mora
K. Čin-gju, Č. Kju-song, J. Hjon-čun, O. Hjon-gju, Č. Hjon-u, H. Hi-čchan, S. Pom-kun, J. Castrop, Kim Te-hjon, Čo Wi-dže, I Te-sok, Pak Čin-sop, P. Čun-ho, O. Či-song, I. Tong-kjong
4. I. Kang-in, 58. P. Sung-ho
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