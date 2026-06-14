ONLINE: Německo - Curacao 2:1, zábavný duel, trefuje se Schlotterbeck

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  18:08aktualizováno  19:43
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Němečtí fotbalisté vstupují do mistrovství světa zápasem proti outsiderovi z Curacaa, nejmenší zemi v historii šampionátu a současně nováčkovi turnaje. Utkání základní skupiny E má výkop v 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Němečtí hráči se radují z gólu proti Curacau.

Němečtí hráči se radují z gólu proti Curacau. | foto: Reuters

Livano Comenencia z Curacaa slaví gól proti Německu.
Hráči Curacaa slaví gól proti Německu.
Livano Comenencia z Curacaa střílí gól proti Německu.
Livano Comenencia z Curacaa slaví gól proti Německu.
21 fotografií

Německo, čtyřnásobný mistr světa, je jasným favoritem.

Na turnaj se naladilo výhrou 2:1 v generálce s USA, předtím deklasovalo Finsko 4:0. V kvalifikaci prohrálo pouze na úvod se Slovenskem, pak zvítězilo pětkrát v řadě.

Curacao svou kvalifikační skupinu ovládlo o bod před Jamajkou a těší se na své první mistrovství světa.

Vede ho známý kouč Dick Advocaat, jenž v 78 letech stanoví nový rekord pro nejstaršího kouč v historii šampionátu – překoná Miroslava Koubka, jenž primát drží od čtvrtečního utkání Česka s Jižní Koreou.

Ve skupině E jsou s Německem a Curacaem ještě Ekvádor a Pobřeží Slonoviny.

MS ve fotbale 2026
14. 6. 2026 19:00
Zápas probíhá
Německo : Curaçao 2 : 1
(2 : 1)
Góly:
6. F. Nmecha, 38. N. Schlotterbeck
Góly:
21. L. Comenencia
Sestavy:
M. Neuer - J. Kimmich, J. Tah, N. Schlotterbeck, N. Brown - A. Pavlovič, F. Nmecha, L. Sané, J. Musiala, F. Wirtz - K. Havertz
Sestavy:
E. Room - S. Floranus, R. Bazoer, A. Obispo, D. Fonville - L. Comenencia, L. Bacuna, S. Hansen, T. Chong, J. Bacuna - J. Locadia
Náhradníci:
J. Leweling, N. Woltemade, A. Stiller, P. Gross, M. Thiaw, D. Undav, M. Beier, D. Raum, W. Anton, N. Amiri, O. Baumann, A. Nübel, L. Goretzka, A. Rüdiger, A. Ouédraogo
Náhradníci:
K. Gorré, G. Kastaneer, B. Kuwas, J. Gaari, T. Doornbusch, R. van Eijma, G. Roemeratoe, J. Brenet, S. Sambo, A. Martha, T. Bodak, T. Noslin, K. Felida, J. Antonisse, J. Margaritha
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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