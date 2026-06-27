ONLINE: Panama - Anglie 0:0, favorit více drží balon, větší šance ale nemá

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  22:27aktualizováno  23:35
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Brankář Panamy Orlando Mosquera se natahuje po střele.

Brankář Panamy Orlando Mosquera se natahuje po střele. | foto: AP

Anglický křídelník Bukayo Saka během utkání s Panamou.
Angličtí fotbalisté během občerstvovací přestávky.
Anglický obránce Nico O’Reilly se snaží zastavit útok Panamy.
Anglický křídelník Marcus Rashford (vlevo dole) centruje do vápna Panamy.
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Postup mají jistý, chtějí ale udržet první místo v tabulce. Angličtí fotbalisté hrají na závěr skupiny L na mistrovství světa proti Panamě, zápas má výkop ve 23 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Anglie má jistou účast ve vyřazovacá fázi, ještě ale neví, z jakého místa. Aktuálně má čtyři body stejně jako Ghana, s níž posledně uhrála bezbrankovou remízu – oproti africkému týmu má ale lepší skóre.

Angličané tak potřebují buď zakončit skupinu s více body, případně alespoň uhájit lepší skóre. Třetí je Chorvatsko, které by také Anglii mohlo dohnat – musí ale zvítězit a doufat v její ztrátu.

Naproti tomu Panama je po dvou porážkách 0:1 ze hry o postup. Ráda by ale získala alespoň svůj historicky první bod na mistrovství světa.

Obě země se utkaly na šampionátu v roce 2018, Anglie tehdy i díky hattricku Harryho Kanea zvítězila vysoko 6:1.

MS ve fotbale 2026
27. 6. 2026 23:00
Zápas probíhá
Panama : Anglie 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
O. Mosquera - A. Murillo, F. Escobar, J. Córdoba, A. Andrade, J. Gutiérrez - C. Martínez, Y. Bárcenas, C. Harvey, J. Rodríguez - T. Rodríguez
Sestavy:
J. Pickford - J. Quansah, E. Konsa, M. Guéhi, N. O’Reilly - E. Anderson, J. Bellingham, B. Saka, M. Rogers, M. Rashford - H. Kane
Náhradníci:
L. Mejía, J. Fajardo, R. Miller, A. Quintero, I. Díaz, A. Godoy, É. Davis, C. Blackman, A. Carrasquilla, C. Samudio, E. Fariña, C. Yanis, J. Ramos, C. Waterman, A. Londoño
Náhradníci:
D. Burn, D. Spence, K. Mainoo, E. Eze, J. Henderson, J. Stones, D. Henderson, D. Rice, I. Toney, N. Madueke, J. Trafford, A. Gordon, O. Watkins
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