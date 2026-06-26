Paraguay - Austrálie 0:0, taktický boj bez vítěze, Protinožci končí ve skupině druzí

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  6:52aktualizováno  6:52
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Australan Lucas Herrington a Paraguayec Diego Gomez během zápasu na mistrovství...

Australan Lucas Herrington a Paraguayec Diego Gomez během zápasu na mistrovství světa | foto: Reuters

Australan Aiden O'Neill (vpravo) a Paraguayec Matias Galarza v souboji o míč
Australan Connor Metcalfe (vlevo) a Andres Cubas z Paraguaye v souboji o míč
Australan Cristian Volpato zahrává roh během zápasu proti Paraguayi
Australští fanoušci během zápasu proti Paraguayi na mistrovství světa
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Šlo o přímý souboj o druhé místo ve skupině D mistrovství světa, byť mírnou výhodu měli Australané, kterým stačilo s Paraguayí neprohrát. Což se také stalo. Taktický souboj bez větších šancí skončil nerozhodně 0:0. Australané jsou se čtyřmi body druzí, Paraguay třetí. I ona má ale dobrou šanci na postup do play off.

Australané ve vyřazovací fázi nastoupí v pátek od 20:00 SELČ v Dallasu proti druhému týmu ze skupiny G, kde bojují Egypt, Belgie, Írán a Nový Zéland. Paraguayci ještě musejí čekat na výsledky v ostatních skupinách.

Australský trenér Tony Popovic po porážce se Spojenými státy změnil sestavu hned na šesti místech, mimo jiné se do útoku vrátil Irankunda, hrdina úvodního duelu s Tureckem, a do obrany se postavil teprve osmnáctiletý Herrington.

Kouč soupeře Gustavo Alfaro si vystačil se třemi novými hráči. Nahradit musel minule vyloučeného Almiróna, nejlepší střelec současného kádru jako první pykal za to, že si při dohadování se soupeřem zakryl ústa.

Australan Cristian Volpato zahrává roh během zápasu proti Paraguayi

Australané už před zápasem věděli, že jim druhé místo zajistí i remíza, přesto začali mnohem útočněji než jejich soupeř. Už ve čtvrté minutě zblízka vystřelil Irvine, ale brankář Gill si poradil, stejně jako když pak z druhé vlny vypálil Bos.

Paraguay měla v prvním dějství jen jedinou střelu a to ještě Ávalos mířil hodně nepřesně. Trenér Alfaro proto do druhého poločasu vytáhl Maurícia, který na úvod turnaje gólem zmírnil porážku od Spojených států. Také hned vyzkoušel brankáře Beacha.

Jihoameričané jako by si uvědomili, že jim bod nemusí stačit a výrazně zvýšili aktivitu. Zakončit zkoušel Enciso, který si v minulých zápasech připsal dvě asistence, ale bezbrankovou rovnováhu ani on nezměnil. Poslední šanci měl v nastavení znovu Maurício.

Momentka z utkání Paraguay-Austrálie na mistrovství světa

Hru rozdrobily fauly a častá ošetřování. Paraguayský záložník Diego Gómez dostal podruhé na turnaji žlutou kartu a pokud jeho tým postoupí, on příští zápas vynechá.

Austrálie ještě nikdy na závěrečném turnaji neporazila tým z Jižní Ameriky a nepovedlo se jí to ani tentokrát. Přesto si zopakovala postup ze skupiny z minulého šampionátu, kde vypadla v osmifinále s pozdějšími mistry světa z Argentiny.

Paraguay má jistotu, že minimálně ve třech skupinách bude mít třetí tým horší bilanci a k jistému postupu potřebuje, aby se pod ní dostalo ještě jedno třetí mužstvo.

MS ve fotbale 2026
26. 6. 2026 4:00
Konec zápasu
Paraguay : Austrálie 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
O. Gill - J. Cáceres, G. Velázquez, G. Gómez, O. Alderete (84. J. Canale), A. Maidana (46. Maurício) - D. Gómez (90. D. Bobadilla), A. Cubas, M. Galarza (90. J. Alonso), J. Enciso - G. Ávalos (67. Á. Arce)
Sestavy:
P. Beach - A. Circati, H. Souttar, L. Herrington - A. Behich, A. O'Neill, J. Irvine (84. P. Okon-Engstler), J. Bos - C. Metcalfe, C. Volpato (58. A. Hrustic), N. Irankunda (84. T. Yengi)
Náhradníci:
Kaku, B. Ojeda, G. Caballero, R. Sosa, J. Alonso, G. Fernández, Maurício, A. Sanabria, G. Olveira, D. Bobadilla, J. Canale, Á. Arce, I. Pitta
Náhradníci:
J. Geria, K. Trewin, P. Okon-Engstler, N. Velupillay, T. Yengi, P. Izzo, M. Touré, C. Burgess, A. Hrustic, A. Mabil, C. Devlin , M. Ryan, M. Degenek
Žluté karty:
77. D. Gómez
Žluté karty:
47. J. Irvine

Počet diváků: 68 827

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