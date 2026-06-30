ONLINE: Pobřeží slonoviny - Norsko 0:0, vítěz v osmifinále narazí na Brazílii

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  18:37
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Odilon Kossounou z Pobřeží slonoviny chrání míč před Norem Wolfem. | foto: AP

Oba týmy získaly ve skupině šest bodů a skončily na druhém místě, teď se utkají o místo v osmifinále mistrovství světa. Norští fotbalisté hrají v Dallasu proti Pobřeží slonoviny, zápas má výkop od 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Vítěz se v osmifinále utká s Brazílií, která v pondělí vyřadila Japonsko (2:1).

Skupinové zápasy Norů, kteří jsou považování za jednoho z černých koní turnaje, bavily a v každém padlo pět branek.

Nejprve porazili Irák 4:1, pak Senegal 3:2 a následně podlehli Francii 1:4 – proti jednomu z favoritů šampionátu však nechali odpočívat většinu opor v čele s kanonýrem Haalandem.

„Po prvních dvou kolech jsme zhodnotili stav kádru, celá obrana a záloha na tom nebyly fyzicky ideálně. Je to takhle jednoduché,“ vysvětloval trenér Staale Solbakken.

Útočný fotbal předvádělo také Pobřeží slonoviny, které ve vyřazovací fázi mistrovství světa dosud nebylo. Ve skupině porazilo Ekvádor (1:0) a Curacao (2:0), podlehlo jen 1:2 Německu.

Obě země se utkávají poprvé v historii.

MS ve fotbale 2026
30. 6. 2026 19:00
Zápas probíhá
Pobřeží slonoviny : Norsko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
Y. Fofana - G. Doué, O. Kossounou, E. Agbadou, G. Konan, I. Sangaré - N. Pépé, F. Kessié, C. Oulai, Y. Diomande - A. Bonny
Sestavy:
Ö. Nyland - M. Pedersen, K. Ajer, T. Heggem, D. Wolfe - M. Ödegaard, S. Berge, P. Berg - A. Sörloth, E. Haaland, A. Nusa
Náhradníci:
A. Diallo, J. Seri, S. Fofana, A. Lafont, C. Operi, E. Ndicka, E. Wahi, W. Singo, E. Guessand, O. Diakité, B. Touré, S. Adingra, O. Diomande, M. Koné, P. Guiagon
Náhradníci:
A. Schjelderup, S. Tangvik, S. Langaas, T. Aasgaard, H. Falchener, O. Bobb, K. Thorstvedt, J. Hauge, J. Ryerson, J. Larsen, E. Selvik, L. Östigaard, F. Aursnes, M. Thorsby, F. Björkan
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