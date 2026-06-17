Portugalsko - DR Kongo 1:1, nevýrazný výkon favorita, remízu zařídil Wissa

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  21:06aktualizováno  21:36
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Portugalští fotbalisté do mistrovství světa nevstoupili přesvědčivě. S Demokratickou republikou Kongo v rámci skupiny K pouze remizovali 1:1. Do vedení je sice už v 6. minutě poslal záložník Neves, pak ale výrazně zvolnili a v závěru půle je potrestal Wissa. Ve druhé půli už se skóre neměnilo.
Fotbalisté DR Kongo slaví historický gól na mistrovství světa proti Portugalsku.

Fotbalisté DR Kongo slaví historický gól na mistrovství světa proti Portugalsku. | foto: Reuters

Brankář DR Kongo Lionel Mpasi v zápase proti Portugalsku na mistrovství světa.
Momentka z utkání mistrovství světa mezi Portugalskem a DR Kongo.
Portugalec Joao Neves slaví gól do sítě DR Kongo na mistrovství světa.
Yoane Wissa z DR Kongo dává gól Portugalsku na mistrovství světa.
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Po Kapverdách, které remizovaly se Španělskem, je tak Demokratická republika Kongo dalším africkým týmem, který dokázal obrat jednoho z aspirantů na celkové prvenství.

Kdo by býval čekal takový výsledek, když Neves, 174 centimetrů vysoký záložník, poslal zblízka hlavou do brány Netův centr.

Portugalci rychle vedli a nejspíš nabyli dojmu, že se zápas dohraje sám.

Portugalec Joao Neves slaví gól do sítě DR Kongo na mistrovství světa.

Jenže zvolnili až moc. Kongo, které se na šampionát vrací po dvaapadesáti letech, rozhodně nebylo odevzdaným soupeřem. Hrozilo z rychlých protiútoků, které pasivní Portugalci nezvládali efektivně zastavovat.

Dlouho šancím odolávali, ale v závěru nastavení tlak neustáli. K odraženému míči se po rohu dostal k míči Masuaku a posadil ho přesně na hlavu Wissy, jenž ho poslal do sítě. A Portugalci se zmohli jen na stížnosti směrem k rozhodčímu, že přetáhl určený nastavený čas.

Ve druhé půli se Portugalci zvedli, ale nestačilo to.

Jejich snahy působily křečovitě, hvězdný Cristiano Ronaldo byl dlouho úplně ze hry. Přesto ho trenér Martínez nechal na trávníku až do konce – Ronaldo se nakonec do několika šancí ve vápně dostal, ale žádnou neproměnil.

Yoane Wissa z DR Kongo dává gól Portugalsku na mistrovství světa.

Blíž rozhodnutí tak nakonec paradoxně byl outsider. Kolem hodiny hry se ve vápně dostal k balonu Bakambu, z úhlu to zkusil přímo na bránu a orazítkoval pouze tyč. Čtvrt hodiny před koncem stál pro změnu na konci rychlého protiútoku, ale zpoza vápna přestřelil bránu.

Portugalci si nakonec za celých 90 minut vypracovali jedinou střelu do prostoru branky a celkově pouhých sedm pokusů, což je jejich nejhorší bilance v jednom zápase na MS minimálně od roku 1966, kdy se takové statistiky začaly zaznamenávat.

Kongo soupeře přestřílelo a vypracovalo si o dvě desetiny vyšší hodnotu v metrice očekávaných gólů.

Portugalci budou moci úvodní zaváhání napravit v úterý, kdy se opět v Houstonu od 19:00 středoevropského času utkají s Uzbekistánem. Kongo čeká zápas s Kolumbií o devět hodin později v Guadalajaře.

MS ve fotbale 2026
17. 6. 2026 19:00
Konec zápasu
Portugalsko : DR Kongo 1 : 1
(1 : 1)
Góly:
6. J. Neves
Góly:
45. Y. Wissa
Sestavy:
D. Costa - T. Araújo, R. Veiga, J. Cancelo, N. Mendes (72. N. Semedo) - B. Fernandes, B. Silva (46. F. Conceicao), J. Neves, Vitinha (83. G. Ramos) - C. Ronaldo, P. Neto (72. R. Leao)
Sestavy:
L. Mpasi - A. Wan-Bissaka (85. G. Kalulu), S. Kapuadi, A. Tuanzebe, C. Mbemba, A. Masuaku (74. J. Kayembe) - N. Mukau (57. N. Sadiki), S. Moutoussamy, E. Kayembe (74. C. Pickel) - C. Bakambu (85. S. Banza), Y. Wissa
Náhradníci:
F. Trincão, S. Costa, G. Ramos, F. Conceicao, G. Inácio, M. Nunes, G. Guedes, R. Dias, R. Neves, J. Sá, R. Silva, N. Semedo, J. Félix, D. Dalot, R. Leao
Náhradníci:
C. Pickel, J. Kayembe, G. Kalulu, N. Sadiki, G. Kakuta, D. Batubinsika, S. Banza, M. Elia, A. Tshibola, N. Mbuku, T. Bongonda, T. Fayulu, F. Mayele, M. Epolo, B. Cipenga
Žluté karty:
13. B. Silva, 88. N. Semedo, 90. T. Araújo
Žluté karty:
32. C. Mbemba

Počet diváků: 68 777

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