ONLINE: Portugalsko - Španělsko 0:0, obří šance v úvodu, Oyarzabal ale mijí

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  20:18aktualizováno  21:09
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Španělský útočník Mikel Oyarzabal po zahozené šanci v utkání s Portugalskem.

Španělský útočník Mikel Oyarzabal po zahozené šanci v utkání s Portugalskem. | foto: Reuters

Portugalský záložník Bruno Fernandes si kryje míč před španělským stoperem...
Portugalský gólman Diogo Costa zasahuje v utkání se Španělskem.
Portugalský křídelník Pedro Neto v obležení tří Španělů.
Stadion v Dallasu před zápasem Portugalska se Španělskem.
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Minimálně na papíře je ze všech osmifinálových zápasů tenhle tím vůbec nejatraktivnějším. Portugalští fotbalisté hrají na mistrovství světa proti Španělsku, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Vítěz narazí ve čtvrtfinále na lepšího z dvojice USA – Belgie.

Portugalci skončili ve své skupině druzí a na úvod vyřazovací fáze si poradili s Chorvatskem 2:1 díky Ramosově gólu z nastavení – soupeř pak sice zvládl srovnat, ale gól kvůli ofsajdu neplatil.

Španělé, úřadující mistři Evropy, svou skupinu vyhráli a pak na ně čekalo Rakousko, s nímž si poradili přesvědčivě 3:0. Na šampionátu navíc dosud ještě neinkasovali.

Obě země se utkaly naposledy loni v červnu ve finále Ligy národů, kde na penalty nakonec uspěli Portugalci. Na mistrovství světa na sebe narazily před osmi lety ve skupině, kde tehdy atraktivní utkání skončilo remízou 3:3 a Cristiano Ronaldo vstřelil hattrick.

Kdo uspěje tentokrát?

MS ve fotbale 2026
6. 7. 2026 21:00
Zápas probíhá
Portugalsko : Španělsko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
D. Costa - J. Cancelo, R. Dias, R. Veiga, N. Mendes - J. Neves, Vitinha, P. Neto, B. Fernandes, J. Félix - C. Ronaldo
Sestavy:
U. Simón - P. Porro, P. Cubarsí, A. Laporte, M. Cucurella - Pedri, Rodri, L. Yamal, D. Olmo, Á. Baena - M. Oyarzabal
Náhradníci:
M. Nunes, G. Inácio, G. Ramos, F. Conceicao, B. Silva, G. Guedes, R. Neves, J. Sá, N. Semedo, D. Dalot, R. Leao, R. Silva, F. Trincão, S. Costa, T. Araújo
Náhradníci:
M. Merino, D. Raya, Gavi, A. Grimaldo, N. Williams, B. Iglesias, M. Llorente, F. Ruiz, M. Zubimendi, Y. Pino, E. García, F. Torres, V. Muňoz, M. Pubill, J. García
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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