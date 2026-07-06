ONLINE: Portugalsko - Španělsko 0:0, obří šance v úvodu, Oyarzabal ale mijí

Vítěz narazí ve čtvrtfinále na lepšího z dvojice USA – Belgie.
Portugalci skončili ve své skupině druzí a na úvod vyřazovací fáze si poradili s Chorvatskem 2:1 díky Ramosově gólu z nastavení – soupeř pak sice zvládl srovnat, ale gól kvůli ofsajdu neplatil.
Španělé, úřadující mistři Evropy, svou skupinu vyhráli a pak na ně čekalo Rakousko, s nímž si poradili přesvědčivě 3:0. Na šampionátu navíc dosud ještě neinkasovali.
Obě země se utkaly naposledy loni v červnu ve finále Ligy národů, kde na penalty nakonec uspěli Portugalci. Na mistrovství světa na sebe narazily před osmi lety ve skupině, kde tehdy atraktivní utkání skončilo remízou 3:3 a Cristiano Ronaldo vstřelil hattrick.
Kdo uspěje tentokrát?
D. Costa - J. Cancelo, R. Dias, R. Veiga, N. Mendes - J. Neves, Vitinha, P. Neto, B. Fernandes, J. Félix - C. Ronaldo
U. Simón - P. Porro, P. Cubarsí, A. Laporte, M. Cucurella - Pedri, Rodri, L. Yamal, D. Olmo, Á. Baena - M. Oyarzabal
M. Nunes, G. Inácio, G. Ramos, F. Conceicao, B. Silva, G. Guedes, R. Neves, J. Sá, N. Semedo, D. Dalot, R. Leao, R. Silva, F. Trincão, S. Costa, T. Araújo
M. Merino, D. Raya, Gavi, A. Grimaldo, N. Williams, B. Iglesias, M. Llorente, F. Ruiz, M. Zubimendi, Y. Pino, E. García, F. Torres, V. Muňoz, M. Pubill, J. García