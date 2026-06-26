Na fotbalovém mistrovství světa finišuje boj o play off. Několik postupujících už je jistých, další brzy poznáme. Do vyřazovacích bojů projdou vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk a tabulka pořadí na třetích příčkách.
Vyřazovací část turnaje odstartuje 28. června, finále je na programu 19. července.
1. kolo play off
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|Dějiště
|28. 6. 2026
|21:00
|Jižní Afrika – Kanada
|Los Angeles
|29. 6. 2026
|19:00
|Brazílie – Japonsko
|Houston
|29. 6. 2026
|22:30
|Německo – 3A/B/C/D/F
|Boston
|30. 6. 2026
|03:00
|Nizozemsko – Maroko
|Monterrey
|30. 6. 2026
|19:00
|Pobřeží slonoviny – 2I
|Dallas
|30. 6. 2026
|23:00
|1I – 3C/D/F/G/H
|New York/New Jersey
|1. 7. 2026
|03:00
|Mexiko – 3C/E/F/H/I
|Mexiko
|1. 7. 2026
|18:00
|1L – 3E/H/I/J/K
|Atlanta
|1. 7. 2026
|22:00
|1G – 3A/E/H/I/J
|Seattle
|2. 7. 2026
|02:00
|USA – Bosna a Hercegovina
|San Francisco
|2. 7. 2026
|21:00
|1H – 2J
|Los Angeles
|3. 7. 2026
|01:00
|2K – 2L
|Toronto
|3. 7. 2026
|05:00
|Švýcarsko – 3E/F/G/I/J
|Vancouver
|3. 7. 2026
|20:00
|Austrálie – 2G
|Dallas
|4. 7. 2026
|00:00
|Argentina – 2H
|Miami
|4. 7. 2026
|03:30
|1K – 3D/E/I/J/L
|Kansas City
Tabulka třetích týmů
1. až 8. místo znamená postup do Play off.
Osmifinále
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|Dějiště
|4. 7. 2026
|19:00
|vítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)
|Houston
|4. 7. 2026
|23:00
|vítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)
|Filadelfie
|5. 7. 2026
|22:00
|vítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)
|New York/New Jersey
|6. 7. 2026
|02:00
|vítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)
|Mexiko
|6. 7. 2026
|21:00
|vítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)
|Dallas
|7. 7. 2026
|02:00
|vítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)
|Seattle
|7. 7. 2026
|18:00
|vítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)
|Atlanta
|7. 7. 2026
|22:00
|vítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)
|Vancouver
Čtvrtfinále
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|Dějiště
|9. 7. 2026
|22:00
|vítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2
|Boston
|10. 7. 2026
|21:00
|vítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6
|Los Angeles
|11. 7. 2026
|23:00
|vítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4
|Miami
|12. 7. 2026
|03:00
|vítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8
|Kansas City
Semifinále
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|Dějiště
|14. 7. 2026
|21:00
|vítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2
|Dallas
|15. 7. 2026
|21:00
|vítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4
|Atlanta
Zápas o 3. místo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|Dějiště
|18. 7. 2026
|23:00
|poražený SF 1 – poražený SF 2
|Miami
Finále
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|Dějiště
|19. 7. 2026
|21:00
|vítěz SF 1 – vítěz SF 2
|New York/New Jersey
Tabulka třetích týmů
1. až 8. místo znamená postup do Play off.
Co rozhoduje při bodové rovnosti týmů na třetích místech?
|Pořadí
|Kritérium
|1.
|Počet bodů
|2.
|Rozdíl skóre (vstřelené − inkasované góly)
|3.
|Počet vstřelených gólů
|4.
|Fair play (žluté a červené karty)
|5.
|Pořadí v žebříčku FIFA