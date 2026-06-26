MS ve fotbale 2026: Postupový pavouk a program play off. Kdo s kým bude hrát

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  8:01
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Nizozemec Cody Gakpo (vpravo) a Tunisan Yan Valery během souboje o míč | foto: Reuters

Na fotbalovém mistrovství světa finišuje boj o play off. Několik postupujících už je jistých, další brzy poznáme. Do vyřazovacích bojů projdou vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk a tabulka pořadí na třetích příčkách.

Vyřazovací část turnaje odstartuje 28. června, finále je na programu 19. července.

1. kolo play off

DatumČasZápasVýsledekDějiště
28. 6. 202621:00Jižní AfrikaKanadaLos Angeles
29. 6. 202619:00BrazílieJaponskoHouston
29. 6. 202622:30Německo – 3A/B/C/D/FBoston
30. 6. 202603:00NizozemskoMarokoMonterrey
30. 6. 202619:00Pobřeží slonoviny – 2IDallas
30. 6. 202623:001I – 3C/D/F/G/HNew York/New Jersey
1. 7. 202603:00Mexiko – 3C/E/F/H/IMexiko
1. 7. 202618:001L – 3E/H/I/J/KAtlanta
1. 7. 202622:001G – 3A/E/H/I/JSeattle
2. 7. 202602:00USABosna a HercegovinaSan Francisco
2. 7. 202621:001H – 2JLos Angeles
3. 7. 202601:002K – 2LToronto
3. 7. 202605:00Švýcarsko – 3E/F/G/I/JVancouver
3. 7. 202620:00Austrálie – 2GDallas
4. 7. 202600:00Argentina – 2HMiami
4. 7. 202603:301K – 3D/E/I/J/LKansas City

Tabulka třetích týmů

MužstvoZVRPSB
1.Švédsko 3 1 1 1 7:7 4
2.Ekvádor 3 1 1 1 2:2 4
3.Bosna a Hercegovina 3 1 1 1 5:6 4
4.Paraguay 3 1 1 1 2:4 4
5.Senegal 3 1 0 2 8:6 3
6.Írán 3 0 3 0 3:3 3
7.Chorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
8.Jižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
9.Alžírsko 2 1 0 1 2:4 3
10.Skotsko 3 1 0 2 1:4 3
11.Uruguay 3 0 2 1 3:4 2
12.Demokratická republika Kongo 2 0 1 1 1:2 1

1. až 8. místo znamená postup do Play off.

Osmifinále

DatumČasZápasVýsledekDějiště
4. 7. 202619:00vítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)Houston
4. 7. 202623:00vítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)Filadelfie
5. 7. 202622:00vítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)New York/New Jersey
6. 7. 202602:00vítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)Mexiko
6. 7. 202621:00vítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)Dallas
7. 7. 202602:00vítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)Seattle
7. 7. 202618:00vítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)Atlanta
7. 7. 202622:00vítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)Vancouver

MS ve fotbale v televizi: Kde a kdy sledovat zápasy v USA, Kanadě a Mexiku

Čtvrtfinále

DatumČasZápasVýsledekDějiště
9. 7. 202622:00vítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2Boston
10. 7. 202621:00vítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6Los Angeles
11. 7. 202623:00vítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4Miami
12. 7. 202603:00vítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8Kansas City

Semifinále

DatumČasZápasVýsledekDějiště
14. 7. 202621:00vítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2Dallas
15. 7. 202621:00vítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4Atlanta

Zápas o 3. místo

DatumČasZápasVýsledekDějiště
18. 7. 202623:00poražený SF 1 – poražený SF 2Miami

Finále

DatumČasZápasVýsledekDějiště
19. 7. 202621:00vítěz SF 1 – vítěz SF 2New York/New Jersey

Tabulka třetích týmů

MužstvoZVRPSB
1.Švédsko 3 1 1 1 7:7 4
2.Ekvádor 3 1 1 1 2:2 4
3.Bosna a Hercegovina 3 1 1 1 5:6 4
4.Paraguay 3 1 1 1 2:4 4
5.Senegal 3 1 0 2 8:6 3
6.Írán 3 0 3 0 3:3 3
7.Chorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
8.Jižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
9.Alžírsko 2 1 0 1 2:4 3
10.Skotsko 3 1 0 2 1:4 3
11.Uruguay 3 0 2 1 3:4 2
12.Demokratická republika Kongo 2 0 1 1 1:2 1

1. až 8. místo znamená postup do Play off.

Co rozhoduje při bodové rovnosti týmů na třetích místech?
PořadíKritérium
1.Počet bodů
2.Rozdíl skóre (vstřelené − inkasované góly)
3.Počet vstřelených gólů
4.Fair play (žluté a červené karty)
5.Pořadí v žebříčku FIFA
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