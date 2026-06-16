ONLINE: Saúdská Arábie - Uruguay 1:0, Jihoameričané stupňují tlak. Vyrovnají?

Tehdy v Rusku to bylo první soutěžní utkání mezi oběma zeměmi a Uruguay vyhrála 1:0 a nakonec skončila první ve skupině, zatímco její soupeř vypadl.
Saúdská Arábie v posledním přípravném zápase uhrála bezbrankovou remízu se Senegalem, Uruguay stejný výsledek pro změnu s Alžírskem.
Spolu s nimi jsou ve skupině H ještě Španělsko a Kapverdy.
Saúdská Arábie : Uruguay 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
41. A. Amrí
41. A. Amrí
Góly:
Sestavy:
M. Uvaís - S. Hamíd, A. Amrí, H. Tambaktí, M. al-Harbí - M. aš-Šámát, M. Kanú, A. Chaibárí, S. Davsárí - M. al-Džuwajr, F. Buraikán
M. Uvaís - S. Hamíd, A. Amrí, H. Tambaktí, M. al-Harbí - M. aš-Šámát, M. Kanú, A. Chaibárí, S. Davsárí - M. al-Džuwajr, F. Buraikán
Sestavy:
F. Muslera - G. Varela, S. Cáceres, M. Olivera, M. Viňa (46. J. Sanabria) - M. Ugarte, R. Bentancur, M. Araújo, F. Valverde, F. Viñas - D. Núňez (46. A. Canobbio)
F. Muslera - G. Varela, S. Cáceres, M. Olivera, M. Viňa (46. J. Sanabria) - M. Ugarte, R. Bentancur, M. Araújo, F. Valverde, F. Viñas - D. Núňez (46. A. Canobbio)
Náhradníci:
N. Akidí, N. Davsárí, S. Šahrí, C. Al-Ghanám, A. Jahja, A. al-Hamdán, A. al-Kassár, A. Madžraší, A. Ládžámí, N. Búšal, H. Kádiš, Z. al-Džuhaní, A. Hidždží, S. Mandaš, D. Zikrí
N. Akidí, N. Davsárí, S. Šahrí, C. Al-Ghanám, A. Jahja, A. al-Hamdán, A. al-Kassár, A. Madžraší, A. Ládžámí, N. Búšal, H. Kádiš, Z. al-Džuhaní, A. Hidždží, S. Mandaš, D. Zikrí
Náhradníci:
S. Rochet, F. Pellistri, N. de la Cruz, A. Canobbio, R. Aguirre, S. Mele, S. Bueno, B. Rodríguez, J. Sanabria, R. Zalazar, E. Martínez, J. Piquerez, J. Giménez
S. Rochet, F. Pellistri, N. de la Cruz, A. Canobbio, R. Aguirre, S. Mele, S. Bueno, B. Rodríguez, J. Sanabria, R. Zalazar, E. Martínez, J. Piquerez, J. Giménez
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Žluté karty:
44. A. Amrí
44. A. Amrí
Žluté karty: